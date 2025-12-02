Άρθρο κορυφαίου αστροφυσικού: Το περίφημο «Wow! Signal» πιθανώς προήλθε από το αντικείμενο 3I/ATLAS

Σε ένα άρθρο στο Medium, ο Avi Loeb, επικεφαλής του Galileo Projectμ υποστηρίζει ότι η ευθυγράμμιση μεταξύ του σημείου προέλευσης του σήματος και της τροχιάς του αντικειμένου είναι πολύ στενή για να αγνοηθεί

Newsbomb

Άρθρο κορυφαίου αστροφυσικού: Το περίφημο «Wow! Signal» πιθανώς προήλθε από το αντικείμενο 3I/ATLAS
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας κορυφαίος αστροφυσικός υποστήριξε ότι το περίφημο «Wow! Signal», που ανιχνεύθηκε το 1977, μπορεί να προήλθε από το διαστρικό αντικείμενο 3I/ATLAS, το οποίο πέρασε κοντά στην ίδια περιοχή του ουρανού μόλις τρεις ημέρες πριν καταγραφεί το σήμα.

Η υπόθεση αυτή προέρχεται από τον καθηγητή Avi Loeb, επικεφαλής του Galileo Project και ιδρυτικό διευθυντή της Black Hole Initiative του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Σε ένα νέο άρθρο στο Medium, ο Loeb υποστηρίζει ότι η ευθυγράμμιση μεταξύ του σημείου προέλευσης του σήματος και της τροχιάς του αντικειμένου είναι πολύ στενή για να αγνοηθεί.

Το «Wow! Signal» ανιχνεύθηκε στις 15 Αυγούστου 1977, ως μια ισχυρή ραδιοέξαρση στενής ζώνης που καταγράφηκε από το τηλεσκόπιο Big Ear του Πανεπιστημίου του Οχάιο. Η πηγή φαινόταν εξωγήινη και για δεκαετίες οι αστρονόμοι αναζητούσαν μια εξήγηση.

Μια πρόσφατη υπόθεση, που έβγαζε από την υπόθεση την ύπαρξη εξωγήινης ζωής, πρότεινε μια ξαφνική αύξηση της φωτεινότητας των εκπομπών υδρογόνου από ένα διαστρικό νέφος που προκλήθηκε από μια έκλαμψη μάγναστρα.

Κοντά στο σημείο το 3I/ATLAS

Ο Loeb σημειώνει ότι στις 12 Αυγούστου 1977, το διαστρικό αντικείμενο 3I/ATLAS βρισκόταν περίπου 600 αστρονομικές μονάδες (AU) από τη Γη, που ισοδυναμεί με χρόνο ταξιδιού φωτός τριών ημερών.

Εκείνη τη στιγμή, οι συντεταγμένες του στον ουρανό ήταν RA 19h40m (295 μοίρες) και Dec −19 μοίρες. Το «Wow! Signal» προήλθε από το RA 19h25m (291 μοίρες) και το Dec −27 μοίρες. Ο Loeb υπολογίζει ότι η πιθανότητα δύο τυχαίες θέσεις στον ουρανό να είναι τόσο κοντά μεταξύ τους είναι περίπου 0,6%.

Εάν το σήμα προέρχονταν από το 3I/ATLAS, ο Loeb εκτιμά ότι ο πομπός θα χρειαζόταν ισχύ εξόδου 0,5 έως 2 γιγαβάτ, παρόμοια με την ισχύ εξόδου ενός επίγειου πυρηνικού αντιδραστήρα.

Το σήμα ανιχνεύθηκε στα 1420,4556±0,005 MHz και εμφανίστηκε με μπλε μετατόπιση (blueshift) περίπου 10 χλμ. ανά δευτερόλεπτο σε σχέση με τη γραμμή υδρογόνου. Ο Loeb σημειώνει ότι αυτό είναι ελαφρώς μικρότερο από την αναμενόμενη ταχύτητα προσέγγισης του 3I/ATLAS, περίπου 60 χλμ. ανά δευτερόλεπτο.

«Μέχρι στιγμής, κανένα ραδιοτηλεσκόπιο δεν έχει αναφέρει δεδομένα για το 3I/ATLAS», γράφει, προτρέποντας τους αστρονόμους να εξετάσουν εάν το αντικείμενο εκπέμπει ραδιοσήματα κοντά στη συχνότητα hyperfine υδρογόνου.

Επιλογές εμπλοκής

Ο Loeb θέτει επίσης ένα ευρύτερο ερώτημα: πώς θα πρέπει να αντιδράσει η ανθρωπότητα εάν επιβεβαιωθεί ποτέ ένα τεχνητό σήμα από ένα διαστημικό αντικείμενο.

Επισημαίνει τις επερχόμενες ευκαιρίες για τη μελέτη του 3I/ATLAS. Οι αποστολές Mars Reconnaissance Orbiter της NASA και Mars Express και ExoMars της ESA θα το παρατηρήσουν μεταξύ 1 και 7 Οκτωβρίου 2025, όταν θα περάσει σε απόσταση 29 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τον Άρη. Το διαστημικό σκάφος Juice της ESA θα το παρατηρήσει στη συνέχεια μεταξύ 2 και 25 Νοεμβρίου 2025.

Ο καθηγητής σημειώνει ότι οποιαδήποτε απαιτούμενη αντίδραση θα εξαρτηθεί από την κατάταξη του αντικειμένου στην «Κλίμακα Loeb», ένα σύστημα που ανέπτυξε για την αξιολόγηση των πιθανών επιπέδων απειλής.

Οι επιλογές εμπλοκής, προσθέτει, θα μπορούσαν να κυμαίνονται από ραδιοφωνικά ή λέιζερ μηνύματα έως την αποστολή αναχαιτιστικών για κοντινή εξέταση.

Ο Loeb καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ανθρωπότητα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για ένα «συμβάν μαύρου κύκνου» που αφορά διαστημικά αντικείμενα τα οποία μπορεί να φαίνονται ακίνδυνα, αλλά ενέχουν απρόβλεπτους κινδύνους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:38ΕΛΛΑΔΑ

Κερατσίνι: Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο μπαλκόνι του σπιτιού τους – Τους βρήκε ο εγγονός τους

21:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Γλίτωσε τα χειρότερα ο Μάνταλος - Τι έδειξαν οι εξετάσεις

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πολύ σύντομα» πλήγματα σε στόχους κατά των καρτέλ ναρκωτικών εντός Βενεζουέλας - Στο στόχαστρο και άλλες χώρες

21:29TRAVEL

Πάπιγκο: Ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα στην αγκαλιά της Πίνδου

21:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Κένεθ Φαρίντ: «Ταίριαξα αμέσως με τον Αταμάν - Ο Σλούκας κάνει το παιχνίδι 100% πιο εύκολο»

21:20LIFESTYLE

Οργή Σαμπρίνα Κάρπεντερ προς Λευκό Οίκο: Απαίτησε να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική της εξαιτίας ανάρτησης στα social media

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Δημοσιογράφος λιποθύμησε live ενώ κάλυπτε ποδοσφαιρικό αγώνα

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Χάος» ο πόλεμος στην Ουκρανία - «Δεν είναι εύκολο να τερματιστεί» - Ρούμπιο: «Δεν είναι δικός μας πόλεμος»

21:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χίος: Συνελήφθη 61χρονος Τούρκος για εμπλοκή σε κατασκοπεία

21:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: «Εξάρα» του Βόλου με χατ-τρικ του Χάμουλιτς

21:01ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Συνάντηση Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο

20:51ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Άρθρο κορυφαίου αστροφυσικού: Το περίφημο «Wow! Signal» πιθανώς προήλθε από το διαστρικό αντικείμενο 3I/ATLAS

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγρότης δήλωσε... 6.000 κερδισμένα λαχεία για να δικαιολογήσει έσοδα

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Ενισχύονται τα μπλόκα, κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις - «Γολγοθάς» στις Εθνικές οδούς

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Νοέμβριος 2025: Θερμότερος από τα κανονικά σε όλη τη χώρα εκτός από τη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο

20:22LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας για τον ιερέα πατέρα του: «Η βαθιά εκκλησιαστική του οδηγία ήταν μόνο "μην τρώτε κρέας έξω Μεγάλη Παρασκευή και με ξεφτιλίζετε"»

20:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ESM και EFSF εγκρίνουν πρόωρες αποπληρωμές ύψους 5,29 δισ. ευρώ - Τι κερδίζει η Ελλάδα

20:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απίστευτο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Ασθενής έφυγε από νοσοκομείο για να κάνει διαρρήξεις - Συνελήφθη με φλεβοκαθετήρα στο χέρι

20:12LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Δημοσθένης ομολογεί την αλήθεια για τον φόνο του Κίμωνα

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Πάτρα: Από θαύμα σώθηκε νεαρός οδηγός πολυτελούς ΙΧ - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πολύ σύντομα» πλήγματα σε στόχους κατά των καρτέλ ναρκωτικών εντός Βενεζουέλας - Στο στόχαστρο και άλλες χώρες

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγρότης δήλωσε... 6.000 κερδισμένα λαχεία για να δικαιολογήσει έσοδα

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Άγριος ξυλοδαρμός πασίγνωστου Youtuber στα Γιάννενα

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: 13χρονος εκτελεί δημόσια τον δολοφόνο της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 θεατές

18:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έσβησε δεκάδες φωτογραφίες στο Instagram με τη φανέλα των Μπακς

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Προσοχή για δύο δύσκολες μέρες - Ακραία φαινόμενα και πολύ νερό

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

21:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χίος: Συνελήφθη 61χρονος Τούρκος για εμπλοκή σε κατασκοπεία

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Χάος» ο πόλεμος στην Ουκρανία - «Δεν είναι εύκολο να τερματιστεί» - Ρούμπιο: «Δεν είναι δικός μας πόλεμος»

17:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σαρωτική αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου: Οι 5 μεγάλες αλλαγές - Τι ισχύει για τα εξ αδιαιρέτου και ποια τα δικαιώματα των συντρόφων

20:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απίστευτο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Ασθενής έφυγε από νοσοκομείο για να κάνει διαρρήξεις - Συνελήφθη με φλεβοκαθετήρα στο χέρι

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

12:03WHAT THE FACT

Κλείστε την πόρτα του υπνοδωματίου - Ο λόγος που δεν πρέπει να την αφήνετε ανοιχτή όταν κοιμάστε

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Ινδή «παντρεύτηκε» το πτώμα του φίλου της που «δολοφονήθηκε από τον πατέρα και τα αδέλφια της»

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος της «Bikergirl» - Η μηχανόβια ημίγυμνη influencer «είδε» το τέλος της λίγες ώρες πριν

14:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Η ερώτηση του 1,2 εκατομμυρίου ευρώ: Πόσο κοστίζει η ανακαίνιση του ΣΕΦ στον Έλληνα φορολογούμενο;

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

16:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» από τους Ιταλούς μετεωρολόγους - Σχηματίζεται μεσογειακός «κυκλώνας» στο Ιόνιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ