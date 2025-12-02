Άρθρο κορυφαίου αστροφυσικού: Το περίφημο «Wow! Signal» πιθανώς προήλθε από το αντικείμενο 3I/ATLAS

Ένας κορυφαίος αστροφυσικός υποστήριξε ότι το περίφημο «Wow! Signal», που ανιχνεύθηκε το 1977, μπορεί να προήλθε από το διαστρικό αντικείμενο 3I/ATLAS, το οποίο πέρασε κοντά στην ίδια περιοχή του ουρανού μόλις τρεις ημέρες πριν καταγραφεί το σήμα.

Η υπόθεση αυτή προέρχεται από τον καθηγητή Avi Loeb, επικεφαλής του Galileo Project και ιδρυτικό διευθυντή της Black Hole Initiative του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Σε ένα νέο άρθρο στο Medium, ο Loeb υποστηρίζει ότι η ευθυγράμμιση μεταξύ του σημείου προέλευσης του σήματος και της τροχιάς του αντικειμένου είναι πολύ στενή για να αγνοηθεί.

Το «Wow! Signal» ανιχνεύθηκε στις 15 Αυγούστου 1977, ως μια ισχυρή ραδιοέξαρση στενής ζώνης που καταγράφηκε από το τηλεσκόπιο Big Ear του Πανεπιστημίου του Οχάιο. Η πηγή φαινόταν εξωγήινη και για δεκαετίες οι αστρονόμοι αναζητούσαν μια εξήγηση.

Μια πρόσφατη υπόθεση, που έβγαζε από την υπόθεση την ύπαρξη εξωγήινης ζωής, πρότεινε μια ξαφνική αύξηση της φωτεινότητας των εκπομπών υδρογόνου από ένα διαστρικό νέφος που προκλήθηκε από μια έκλαμψη μάγναστρα.

Κοντά στο σημείο το 3I/ATLAS

Ο Loeb σημειώνει ότι στις 12 Αυγούστου 1977, το διαστρικό αντικείμενο 3I/ATLAS βρισκόταν περίπου 600 αστρονομικές μονάδες (AU) από τη Γη, που ισοδυναμεί με χρόνο ταξιδιού φωτός τριών ημερών.

Εκείνη τη στιγμή, οι συντεταγμένες του στον ουρανό ήταν RA 19h40m (295 μοίρες) και Dec −19 μοίρες. Το «Wow! Signal» προήλθε από το RA 19h25m (291 μοίρες) και το Dec −27 μοίρες. Ο Loeb υπολογίζει ότι η πιθανότητα δύο τυχαίες θέσεις στον ουρανό να είναι τόσο κοντά μεταξύ τους είναι περίπου 0,6%.

Εάν το σήμα προέρχονταν από το 3I/ATLAS, ο Loeb εκτιμά ότι ο πομπός θα χρειαζόταν ισχύ εξόδου 0,5 έως 2 γιγαβάτ, παρόμοια με την ισχύ εξόδου ενός επίγειου πυρηνικού αντιδραστήρα.

Το σήμα ανιχνεύθηκε στα 1420,4556±0,005 MHz και εμφανίστηκε με μπλε μετατόπιση (blueshift) περίπου 10 χλμ. ανά δευτερόλεπτο σε σχέση με τη γραμμή υδρογόνου. Ο Loeb σημειώνει ότι αυτό είναι ελαφρώς μικρότερο από την αναμενόμενη ταχύτητα προσέγγισης του 3I/ATLAS, περίπου 60 χλμ. ανά δευτερόλεπτο.

«Μέχρι στιγμής, κανένα ραδιοτηλεσκόπιο δεν έχει αναφέρει δεδομένα για το 3I/ATLAS», γράφει, προτρέποντας τους αστρονόμους να εξετάσουν εάν το αντικείμενο εκπέμπει ραδιοσήματα κοντά στη συχνότητα hyperfine υδρογόνου.

Επιλογές εμπλοκής

Ο Loeb θέτει επίσης ένα ευρύτερο ερώτημα: πώς θα πρέπει να αντιδράσει η ανθρωπότητα εάν επιβεβαιωθεί ποτέ ένα τεχνητό σήμα από ένα διαστημικό αντικείμενο.

Επισημαίνει τις επερχόμενες ευκαιρίες για τη μελέτη του 3I/ATLAS. Οι αποστολές Mars Reconnaissance Orbiter της NASA και Mars Express και ExoMars της ESA θα το παρατηρήσουν μεταξύ 1 και 7 Οκτωβρίου 2025, όταν θα περάσει σε απόσταση 29 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τον Άρη. Το διαστημικό σκάφος Juice της ESA θα το παρατηρήσει στη συνέχεια μεταξύ 2 και 25 Νοεμβρίου 2025.

Ο καθηγητής σημειώνει ότι οποιαδήποτε απαιτούμενη αντίδραση θα εξαρτηθεί από την κατάταξη του αντικειμένου στην «Κλίμακα Loeb», ένα σύστημα που ανέπτυξε για την αξιολόγηση των πιθανών επιπέδων απειλής.

Οι επιλογές εμπλοκής, προσθέτει, θα μπορούσαν να κυμαίνονται από ραδιοφωνικά ή λέιζερ μηνύματα έως την αποστολή αναχαιτιστικών για κοντινή εξέταση.

Ο Loeb καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ανθρωπότητα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για ένα «συμβάν μαύρου κύκνου» που αφορά διαστημικά αντικείμενα τα οποία μπορεί να φαίνονται ακίνδυνα, αλλά ενέχουν απρόβλεπτους κινδύνους.

