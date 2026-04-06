Aνθρωποειδές ρομπότ επιδεικνύει ταχύτητα και πραγματική δεξιότητα

Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία έχει κάνει άλματα με τα ανθρωποειδή ρομπότ να έχουν αποκτήσει πλέον τη δυνατότητα να κάνουν εντυπωσιακά πράγματα. Βέβαια αυτό από μόνο του, δεν αποτελεί πλέον είδηση.

Οι μηχανικοί στο Κορεάτικο Ινστιτούτο Προηγμένης Επιστήμης και Τεχνολογίας, γνωστό και ως KAIST στη Νότια Κορέα κατασκεύασαν ένα ανθρωποειδές ρομπότ που τρέχει, πηδά και πραγματοποιεί μέχρι και χορευτικές φιγούρες όπως moonwalk με ομαλό έλεγχο. Σε μία πρόσφατη δοκιμή του ρομπότ σε πεδίο, το ανθρωποειδές ρομπότ έτρεξε σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, κλώτσησε μία μπάλα προς το τέρμα και άλλαξε κατεύθυνση χωρίς δισταγμό.

Αυτή είναι η πραγματική αλλαγή. Όχι η εκτέλεση μιας εντυπωσιακής κίνησης αλλά η δυνατότητα να την πραγματοποιεί ξανά και ξανά χωρίς να χάνει τον ρυθμό.

Τι κάνει αυτό το ανθρωποειδές ρομπότ να μοιάζει πιο ανθρώπινο

Το ανθρωποειδές ρομπότ που σχεδιάστηκε για να κινείται γρήγορα χωρίς να χάνει την ισορροπία του έχει ύψος 1,65 μέτρα και ζυγίζει 75 κιλά. Η ομάδα που κατασκεύασε το ρομπότ, με επικεφαλής επικεφαλής τον Hae-Won Park, επικεντρώθηκε στην κατασκευή όλων των εξαρτημάτων από το μηδέν, αντί να βασιστεί σε έτοιμα εξαρτήματα.

Η απόφαση αυτή απέδωσε καρπούς καθώς οι κινητήρες, τα συστήματα γραναζιών και τα χειριστήρια που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από το μηδέν, έδωσαν τη δυνατότητα στους μηχανικούς να μπορέσουν να ρυθμίσουν με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο η ισχύς ρέει στο σώμα του ρομπότ. Το αποτέλεσμα είναι καλύτερη ροπή και ταχύτερη απόκριση όταν χρειάζεται να αντιδράσει σε πραγματικό χρόνο.

Ένα χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει είναι το σύστημα Quasi-Direct Drive, που συνδυάζει ισχυρούς κινητήρες με χαμηλές σχέσεις μετάδοσης, κάτι που βοηθά το ρομπότ να ανταποκρίνεται γρήγορα, διατηρώντας παράλληλα τη σταθερότητά του. Ο συμπαγής σχεδιασμός του κιβωτίου ταχυτήτων διατηρεί επίσης το σύστημα ελαφρύτερο και πιο αποδοτικό.

Όλα αυτά συντελούν σε μια απόδοση που είναι ευδιάκριτη. Το ρομπότ μπορεί να τρέξει με ταχύτητα έως 11,7 χιλιόμετρα την ώρα και να ανεβαίνει σκαλοπάτια ύψους μεγαλύτερου από 30 εκατοστά. Αυτό είναι ήδη εντυπωσιακό, ωστόσο η ομάδα εργάζεται για να φτάσει ακόμα υψηλότερα.

Γιατί η κίνηση του ρομπότ φαίνεται τόσο φυσική

Η ταχύτητα από μόνη της δεν αρκεί για να κάνει ένα ρομπότ να φαίνεται ρεαλιστικό. Αυτό που έχει εξίσου μεγάλη σημασία είναι η ποιότητα της κίνησης. Εδώ είναι που μπαίνει στο παιχνίδι η Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη (Physical AI). Η Physical AI αντί να ακολουθεί απλώς προγραμματισμένα βήματα, μαθαίνει και κινεί το ρομπότ με τρόπους που αντιστοιχούν στην πραγματική ανθρώπινη κίνηση.

Οι ερευνητές εκπαίδευσαν το ρομπότ χρησιμοποιώντας βαθιά ενισχυτική μάθηση σε συνδυασμό με δεδομένα ανθρώπινων κινήσεων. Η εκπαίδευση αυτή πραγματοποιήθηκε πρώτα σε προσομοίωση και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον πραγματικό κόσμο με το αποτέλεσμα να είναι σαφές. Οι κινήσεις φαίνονται ρευστές και έχουν μια φυσικότητα αντί για ρομποτικές. Ακόμα και οι μεταβάσεις μεταξύ των ενεργειών φαίνονται πιο ομαλές. Επιπλέον σύνθετες κινήσεις όπως ο χορός ή το λάκτισμα μιας μπάλας φαίνονται ελεγχόμενες αντί για αναγκαστικές.

Μια άλλη ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι ο τρόπος με τον οποίο κινείται το ρομπότ. Μπορεί να κινείται σε ανώμαλο έδαφος χρησιμοποιώντας εσωτερική ανίχνευση, που ονομάζεται επίσης ιδιοδεκτικότητα, χωρίς να βασίζεται σε κάμερες. Αυτό ανοίγει το δρόμο για χρήση σε περιβάλλοντα όπου η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό το ανθρωποειδές ρομπότ σε πραγματικές εργασίες

Είναι εύκολο να παρακολουθήσει κανείς ένα ρομπότ να κάνει moonwalk και να σκεφτεί ότι πρόκειται απλώς για μια εντυπωσιακή επίδειξη ωστόσο η πραγματικότητα είναι πιο πρακτική. Η ερευνητική ομάδα εργάζεται για την ανάπτυξη ενός πλήρους ανθρωποειδούς συστήματος που μπορεί να λειτουργεί σε πραγματικούς χώρους εργασίας. Αυτό περιλαμβάνει το να ανεβαίνει σκάλες, να χειρίζεται εργαλεία και να προσαρμόζεται σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα. Οι ερευνητές αναπτύσσουν επίσης ένα σύστημα που ονομάζεται DynaFlow με στόχο να επιτρέψουν στα ρομπότ να μαθαίνουν απευθείας από ανθρώπινες επιδείξεις. Με απλά λόγια, ένας εργαζόμενος θα μπορούσε να δείξει μια εργασία μία φορά και το ρομπότ θα μπορούσε να μάθει να την επαναλαμβάνει. Αυτού του είδους η μάθηση θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τον τρόπο λειτουργίας της αυτοματοποίησης σε όλους τους κλάδους.

Τι σημαίνει αυτό για ανθρώπους

Μπορεί να μην αγοράσετε ανθρωποειδές ρομπότ στο άμεσο μέλλον, αλλά αυτή η αλλαγή είναι πιο κοντά στην καθημερινότητά σας από ό,τι φαίνεται. Τα ρομπότ γίνονται όλο και καλύτερα στην κίνηση στον πραγματικό κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να αρχίσουν να αναλαμβάνουν εργασίες που παλαιότερα ήταν πολύ περίπλοκες για τις μηχανές. Σκεφτείτε εργασίες που απαιτούν ισορροπία, γρήγορες αντιδράσεις ή συνεχή προσαρμογή.

Ως αποτέλεσμα, κλάδοι όπως οι κατασκευές, η μεταποίηση και η εφοδιαστική θα μπορούσαν να αρχίσουν να χρησιμοποιούν ανθρωποειδή ρομπότ πιο συχνά. Πρόκειται για περιβάλλοντα όπου η ευελιξία έχει σημασία, και ακριβώς γι' αυτό έχει κατασκευαστεί αυτή η νέα γενιά. Ταυτόχρονα, γίνεται δυνατή η αυτοματοποίηση όλο και περισσότερων καθημερινών εργασιών. Όχι μόνο επαναλαμβανόμενες εργασίες, αλλά και σωματική εργασία που κάποτε απαιτούσε ανθρώπινο συντονισμό και κρίση.

Όλα αυτά υποδηλώνουν μια μεγαλύτερη αλλαγή. Το όριο μεταξύ της ανθρώπινης εργασίας και της βοήθειας των μηχανών αρχίζει να θολώνει, και αυτό θα διαμορφώσει την εικόνα πολλών θέσεων εργασίας στα επόμενα χρόνια.

Τα βασικά συμπεράσματα του Kurt

Το ανθρωποειδές ρομπότ του KAIST δεν έχει να κάνει μόνο με την ταχύτητα ή τις εντυπωσιακές κινήσεις. Αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο κατασκευής και εκπαίδευσης των ρομπότ. Συνδυάζοντας ειδικά σχεδιασμένο υλικό με πιο έξυπνη τεχνητή νοημοσύνη, οι ερευνητές φέρνουν τις μηχανές πιο κοντά σε ανθρώπινες ικανότητες. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα ρομπότ θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπους από αύριο, αλλά σημαίνει ότι ο ρυθμός της αλλαγής επιταχύνεται. Όταν ένα ρομπότ μπορεί να τρέχει, να προσαρμόζεται και να κινείται φυσικά, γίνεται χρήσιμο με τρόπους που οι παλαιότερες μηχανές δεν θα μπορούσαν ποτέ.

Αν τα ρομπότ μπορούν σύντομα να μάθουν εργασίες απλώς παρακολουθώντας μας, πόσο άνετα αισθάνεστε να μοιράζεστε τη δουλειά σας με μια μηχανή που ίσως μια μέρα να την κάνει καλύτερα;

Με πληροφορίες από foxnews.com

