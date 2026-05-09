Ένας βράχος από τον Άρη βάρους 13 κιλών κράτησε το ρομπότ «Curiosity» της NASA «όμηρο» για 6 ημέρες

Ο Άρης χαρακτηρίζεται από έντονη ακτινοβολία, σφοδρές αμμοθύελλες και θερμοκρασίες που φτάνουν έως και τους -129 βαθμούς Κελσίου — και τα οχήματα εξερεύνησης της NASA στον κόκκινο πλανήτη, συνήθως τα αντιμετωπίζουν όλα με άνεση. Όμως, το Curiosity αντιμετώπισε ένα μικρό πρόβλημα τον περασμένο μήνα. Τι ήταν αυτό που επιβράδυνε το όχημα; Λοιπόν, ένας βράχος που απλά δεν ήθελε να φύγει.

Στις 25 Απριλίου, το ρομπότ Curiosity διάτρησε έναν βράχο στον Άρη με το παρατσούκλι «Atacama» και κατά λάθος τον έβγαλε ολόκληρο από το έδαφος. Αντί να σπάσει καθαρά κατά τη δειγματοληψία, ο βράχος παρέμεινε σφιχτά προσκολλημένος στο χιτώνιο του τρυπανιού του ρομπότ, καθώς το Curiosity απομάκρυνε τον ρομποτικό βραχίονα του από την επιφάνεια, σύμφωνα με το space.com.

Ούτε ο «Ατακάμα» ήταν ακριβώς στο μέγεθος βότσαλου. Η NASA εκτιμά ότι ο βράχος είχε πλάτος περίπου 0,5 μέτρα στη βάση του, πάχος περίπου 15 εκατοστά και ζύγιζε περίπου 13 κιλά.

Η πρωτόγνωρη πρόκληση που αντιμετώπισε το Curiosity στον πλανήτη Άρη

Οι μηχανικοί της NASA έχουν αντιμετωπίσει αρκετές προκλήσεις κατά τη διάρκεια αποστολών στο βαθύ διάστημα. Αλλά ένας ολόκληρος βράχος να ξεπροβάλλει από το έδαφος και να αρνείται να φύγει; Αυτό είναι πρωτόγνωρο στα περισσότερα από 13 χρόνια που βρίσκεται το Curiosity στον Κόκκινο Πλανήτη.

Η πρώτη κίνηση της ομάδας για να απελευθερώσει το ρομπότ ήταν να δονήσει το τρυπάνι για να κουνήσει τον βράχο και να τον ξεκολλήσει. Και αυτό δεν είχε απολύτως κανένα αποτέλεσμα. Τέσσερις ημέρες αργότερα, οι χειριστές αναπροσανατόλισαν τον βραχίονα και δοκίμασαν ξανά τις δονήσεις. Το Atacama έχυσε λίγη άμμο, αλλά ο βράχος παρέμεινε κολλημένος.

Την 1η Μαΐου, οι μηχανικοί πίεσαν ακόμα περισσότερο. Έκαναν το τρυπάνι να γείρει περισσότερο, το περιστρέψαν, το έκαναν να δονηθεί και το έβαλαν σε λειτουργία περιστροφής. Αν και είχαν προγραμματίσει να επαναλάβουν ολόκληρη τη διαδικασία πολλές φορές, δεν χρειάστηκε. Με την πρώτη κιόλας προσπάθεια, ο βράχος αποκολλήθηκε, σπάζοντας σε κομμάτια καθώς επιτέλους χτυπούσε την επιφάνεια του Άρη

Για μια επιστημονική αποστολή πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, 140 εκατομμύρια μίλια (225 εκατομμύρια χιλιόμετρα) μακριά από τη Γη, αυτό ήταν ένα εξαιρετικά ανθρώπινο πρόβλημα — εννοώ, φανταστείτε να έχετε τσίχλα κολλημένη στο πέλμα του παπουτσιού σας για έξι ημέρες. Το καλύτερο από όλα είναι ότι όλη η ιστορία καταγράφηκε από τις κάμερες του Curiosity.

Αφού απαλλάχθηκε από τον ανεπιθύμητο επιβάτη του, το Curiosity επέστρεψε στο κανονικό του πρόγραμμα για να αποκαλύψει τα μυστικά του Άρη, έτοιμο να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που θα συναντήσει.