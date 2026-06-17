«Μπορούμε να σώσουμε τη Γη μόνον αν αποικήσουμε τη Σελήνη» - Τι είπε ο Τζέφ Μπέζος

Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος βρέθηκε στο βήμα της διάσημης έκθεσης τεχνολογίας VivaTech στο Παρίσι, προκειμένου να αναπτύξει το ριζοσπαστικό του όραμα για το μέλλον της ανθρωπότητας. Η θέση που υποστήριξε με θέρμη είναι ότι το ανθρώπινο είδος οφείλει να μετακινηθεί άμεσα προς τη Σελήνη και τελικά ακόμη μακρύτερα. Και όπως τόνισε αυτό δεν πρέπει να γίνει μόνο για χάρη της εξερεύνησης του αγνώστου, αλλά κυρίως για να προστατευτεί ο πλανήτης μας από τις καταστροφικές επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης τεχνολογικής και βιομηχανικής δραστηριότητας.

Μιλώντας μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Blue Origin, Ντέιβ Λιμπ, σε μια συζήτηση που συντόνισε ο πρώην αστροναύτης της NASA, Μάικ Μασιμίνο, ο Τζεφ Μπέζος εξήγησε ότι η μεταφορά της βαριάς βιομηχανίας εκτός των ορίων της Γης είναι το μοναδικό σενάριο στο οποίο η οικονομική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά χωρίς να καταστρέφει το ένα το άλλο. Ο ίδιος τόνισε χαρακτηριστικά: «Ο πλανήτης-κήπος μας μπορεί να επιστρέψει στην προ-βιομηχανική του κατάσταση». Αυτός είναι, όπως είπε, ο μόνος τομέας στον οποίο ο κόσμος μας βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση σήμερα σε σύγκριση με πριν από πέντε αιώνες. «Μπορούμε στην πραγματικότητα να έχουμε και τα δύο», συνέχισε με έμφαση. Την ίδια ώρα βέβαια, η ποιότητα ζωής έχει βελτιωθεί για το σύνολο της ανθρωπότητας, αλλά ο πλανήτης υπέφερε βαριά ως αποτέλεσμα αυτής της προόδου.

Ο ιδρυτής της Blue Origin, Τζέφ Μπέζος, παρουσιάζει ένα πρότυπο του σεληνιακού σκάφους προσγείωσης «Blue Moon» στις 9 Μαΐου 2019. space.com

Η στρατηγική σημασία του φεγγαριού έναντι του Άρη

Το μήνυμά του ήταν απόλυτα ξεκάθαρο όσον αφορά τη χρονική σειρά των πραγμάτων, ξεκαθαρίζοντας ότι η Σελήνη προηγείται σαφώς του Άρη και ότι η παράκαμψη αυτού του ενδιάμεσου σταθμού θα αποτελούσε ένα τεράστιο, μοιραίο λάθος για την εξέλιξη του διαστημικού προγράμματος.

Η εγγύτητα του φυσικού μας δορυφόρου, ο οποίος είναι προσβάσιμος μέσα σε μόλις τρεισήμισι ημέρες, τον καθιστά διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή. Αντίθετα, ο κόκκινος πλανήτης είναι προσεγγίσιμος παρά μόνο μία φορά κάθε δύο χρόνια λόγω των τροχιακών δεδομένων. Παράλληλα, η ασθενής βαρύτητα της Σελήνης τη μετατρέπει σε έναν απολύτως απαραίτητο σταθμό ανεφοδιασμού και προετοιμασίας. «Όταν προσπαθείς να πηδήξεις βήματα, αυτό στην πραγματικότητα δεν σε κάνει να κινείσαι πιο γρήγορα», εξήγησε ο επιχειρηματίας, προσθέτοντας: «Είναι κάπως σαν δώρο. Είναι τόσο κοντά στη Γη». Τα υλικά που θα ανυψώνονται από τη σεληνιακή επιφάνεια απαιτούν 28 φορές λιγότερη ενέργεια ανά κιλό σε σχέση με εκείνα που εκτοξεύονται από την επιφάνεια της Γης, ένα δεδομένο που καθιστά το φεγγάρι όχι απλώς έναν τελικό προορισμό, αλλά τον κύριο προμηθευτή πόρων για τις μελλοντικές αποστολές στο βαθύ διάστημα.

Ο Μπέζος εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός και για το ιστορικό πρόγραμμα Apollo. Όπως ανέφερε, οι πρώτες προσσεληνώσεις επιταχύνθηκαν τεχνητά από τη γεωπολιτική συγκυρία και την κούρσα ανταγωνισμού με τη Σοβιετική Ένωση, κάτι που επιτεύχθηκε τότε με τη δαπάνη έως και του 4,5% του συνολικού ομοσπονδιακού προϋπολογισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, γεγονός που κατέστησε τη συγκεκριμένη προσπάθεια εντελώς μη βιώσιμη σε βάθος χρόνου.

Αυτό που επιχειρεί τώρα η Blue Origin είναι κατηγορηματικά διαφορετικό, καθώς δεν πρόκειται για ένα σπριντ που τροφοδοτείται από πολιτικές αντιπαλότητες, αλλά για μια μόνιμη εγκατάσταση που υπαγορεύεται από την ίδια την ανάγκη επιβίωσης του είδους μας. «Η ιδέα ότι έχουμε πάει ξανά στο φεγγάρι – σημασία έχει η μονιμότητα του να μένεις εκεί», υποστήριξε χαρακτηριστικά. «Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Για να μπούμε πραγματικά σε αυτό και να πάμε για να μείνουμε», συμπλήρωσε με νόημα.

Οικονομική λογική και διαστημικοί βιότοποι

Η οικονομική λογική της Σελήνης, σύμφωνα με την ανάλυση του Μπέζος, είναι εξίσου ισχυρή και πειστική με την περιβαλλοντική. Ο σεληνιακός πάγος νερού, ο οποίος είναι ανιχνεύσιμος από την τροχιά και πρόκειται σύντομα να εξεταστεί από πολύ κοντά, θα μπορούσε να μετατραπεί σε υγρό οξυγόνο, το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικά προωθητικά καύσιμα για τα ταξίδια στο βαθύ διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο, θα εκτοξεύεται σε τροχιά με ένα απειροελάχιστο κλάσμα του κόστους που απαιτείται για τη μεταφορά του από τη Γη.

Η επιφάνεια του φεγγαριού, η οποία βομβαρδίζεται ανελέητα εδώ και τέσσερα παρά κάτι δισεκατομμύρια χρόνια από μετεωρίτες, κρύβει στο εσωτερικό της σχεδόν κάθε απαραίτητο ορυκτό που χρειάζεται για την κατασκευή υποδομών στο διάστημα. Το μακροπρόθεσμο όραμα που περιέγραψε ο ιδρυτής της Amazon ήταν πραγματικά σαρωτικό και εντυπωσιακό.

Αναφέρθηκε σε γιγαντιαίους διαστημικούς βιότοπους, από εκείνους που πρότεινε για πρώτη φορά ο φυσικός Τζέραρντ Ο'Νιλ τη δεκαετία του 1970, μέσα στους οποίους χιλιάδες ή ακόμα και εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούν να ζουν και να εργάζονται σε τροχιά. Εκεί θα δημιουργηθούν υποδομές υπολογιστών υψηλής τεχνολογίας, η ηλιακή ενέργεια θα παράγεται απευθείας πέρα από την ατμόσφαιρα, και τα μικροτσίπ θα κατασκευάζονται εκτός κόσμου, με τις έτοιμες απαντήσεις και τα προϊόντα να εκπέμπονται πίσω στη Γη. Ο Άρης και οι άλλοι μακρινοί προορισμοί θα ακολουθήσουν, αλλά μόνο αφού εδραιωθούν πρώτα οι σεληνιακές βάσεις. «Θα χτίσουμε αποικίες στον Άρη και ούτω καθεξής», δήλωσε, σπεύδοντας να προσθέσει ότι «η Σελήνη είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα». Φράση που πολλοί εκτίμησαν ως μια «μπηχτή» έναντι του «αντιζήλου» του Έλον Μασκ - όχι μόνον για την θέση του πλουσιότερου στον κόσμο αλλά και για το ποιος θα ηγηθεί της κατάκτησης του διαστήματος - , ο οποίος εδώ και καιρό έχει ανακοινώσει την προθεσή του για τον εποικισμό του κόκκινου πλανήτη, προσπερνώντας κατά κάποιους το... σεληνιακό βήμα.

Η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης Prometheus

Ο Τζεφ Μπέζος εκμεταλλεύτηκε την παρουσία του στην έκθεση για να μιλήσει και για το Prometheus, το νέο του εγχείρημα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης που συνίδρυσε πέρυσι. Το περιέγραψε ως ένα πανίσχυρο εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να συμπιέζει δραστικά τον μηχανικό κύκλο ανάπτυξης.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μπορεί να μειώσει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης δέκα ετών σε πέντε χρόνια, στη συνέχεια σε δύο και τελικά σε μόλις ένα έτος. Σε αντίθεση με τα γνωστά μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που εκπαιδεύονται αποκλειστικά σε κείμενα, το Prometheus βασίζεται σε εξειδικευμένα μηχανολογικά δεδομένα, κατάλληλα για τον σχεδιασμό φυσικών αντικειμένων, με απώτερο σκοπό να επιταχύνει δραματικά τον ρυθμό των νέων εφευρέσεων.

Έκλεισε την ομιλία του με μια χαρακτηριστική δόση αισιοδοξίας για το μέλλον. Ο πολιτισμικός πλούτος, όπως ισχυρίστηκε, οδηγούνταν πάντα από την εφεύρεση, από το υνί του αρότρου πριν από 6.000 χρόνια μέχρι την ατμομηχανή, και η σημερινή εποχή αποτελεί το πιο πλούσιο σε στόχους περιβάλλον σε ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία. «Κάθε νέος άνθρωπος αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι τόσο ενθουσιασμένος», υποστήριξε με θέρμη, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του με μια φράση που αποτύπωσε πλήρως τη φιλοσοφία του: «Δεν υπήρξε ποτέ καλύτερη εποχή για να είναι κανείς επιχειρηματίας».

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