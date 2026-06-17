«Μπορούμε να σώσουμε τη Γη μόνον αν αποικήσουμε τη Σελήνη» - Τι είπε ο Τζέφ Μπέζος

Ο ιδρυτής της Amazon από το Παρίσι δήλωσε ότι η μεταφορά της βαριάς βιομηχανίας στο διάστημα αποτελεί τον μοναδικό τρόπο για να συμβιβαστεί η οικονομική ανάπτυξη με έναν βιώσιμο πλανήτη

Δημήτριος Παπαγεωργίου

«Μπορούμε να σώσουμε τη Γη μόνον αν αποικήσουμε τη Σελήνη» - Τι είπε ο Τζέφ Μπέζος

Ο ιδρυτής της Amazon, Τζέφ Μπέζος, μιλά στην έκθεση Vivatech στο Παρίσι, την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026.

AP
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος βρέθηκε στο βήμα της διάσημης έκθεσης τεχνολογίας VivaTech στο Παρίσι, προκειμένου να αναπτύξει το ριζοσπαστικό του όραμα για το μέλλον της ανθρωπότητας. Η θέση που υποστήριξε με θέρμη είναι ότι το ανθρώπινο είδος οφείλει να μετακινηθεί άμεσα προς τη Σελήνη και τελικά ακόμη μακρύτερα. Και όπως τόνισε αυτό δεν πρέπει να γίνει μόνο για χάρη της εξερεύνησης του αγνώστου, αλλά κυρίως για να προστατευτεί ο πλανήτης μας από τις καταστροφικές επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης τεχνολογικής και βιομηχανικής δραστηριότητας.

Μιλώντας μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Blue Origin, Ντέιβ Λιμπ, σε μια συζήτηση που συντόνισε ο πρώην αστροναύτης της NASA, Μάικ Μασιμίνο, ο Τζεφ Μπέζος εξήγησε ότι η μεταφορά της βαριάς βιομηχανίας εκτός των ορίων της Γης είναι το μοναδικό σενάριο στο οποίο η οικονομική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά χωρίς να καταστρέφει το ένα το άλλο. Ο ίδιος τόνισε χαρακτηριστικά: «Ο πλανήτης-κήπος μας μπορεί να επιστρέψει στην προ-βιομηχανική του κατάσταση». Αυτός είναι, όπως είπε, ο μόνος τομέας στον οποίο ο κόσμος μας βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση σήμερα σε σύγκριση με πριν από πέντε αιώνες. «Μπορούμε στην πραγματικότητα να έχουμε και τα δύο», συνέχισε με έμφαση. Την ίδια ώρα βέβαια, η ποιότητα ζωής έχει βελτιωθεί για το σύνολο της ανθρωπότητας, αλλά ο πλανήτης υπέφερε βαριά ως αποτέλεσμα αυτής της προόδου.

blueoriginmoon.jpg

Ο ιδρυτής της Blue Origin, Τζέφ Μπέζος, παρουσιάζει ένα πρότυπο του σεληνιακού σκάφους προσγείωσης «Blue Moon» στις 9 Μαΐου 2019.

space.com

Η στρατηγική σημασία του φεγγαριού έναντι του Άρη

Το μήνυμά του ήταν απόλυτα ξεκάθαρο όσον αφορά τη χρονική σειρά των πραγμάτων, ξεκαθαρίζοντας ότι η Σελήνη προηγείται σαφώς του Άρη και ότι η παράκαμψη αυτού του ενδιάμεσου σταθμού θα αποτελούσε ένα τεράστιο, μοιραίο λάθος για την εξέλιξη του διαστημικού προγράμματος.

Η εγγύτητα του φυσικού μας δορυφόρου, ο οποίος είναι προσβάσιμος μέσα σε μόλις τρεισήμισι ημέρες, τον καθιστά διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή. Αντίθετα, ο κόκκινος πλανήτης είναι προσεγγίσιμος παρά μόνο μία φορά κάθε δύο χρόνια λόγω των τροχιακών δεδομένων. Παράλληλα, η ασθενής βαρύτητα της Σελήνης τη μετατρέπει σε έναν απολύτως απαραίτητο σταθμό ανεφοδιασμού και προετοιμασίας. «Όταν προσπαθείς να πηδήξεις βήματα, αυτό στην πραγματικότητα δεν σε κάνει να κινείσαι πιο γρήγορα», εξήγησε ο επιχειρηματίας, προσθέτοντας: «Είναι κάπως σαν δώρο. Είναι τόσο κοντά στη Γη». Τα υλικά που θα ανυψώνονται από τη σεληνιακή επιφάνεια απαιτούν 28 φορές λιγότερη ενέργεια ανά κιλό σε σχέση με εκείνα που εκτοξεύονται από την επιφάνεια της Γης, ένα δεδομένο που καθιστά το φεγγάρι όχι απλώς έναν τελικό προορισμό, αλλά τον κύριο προμηθευτή πόρων για τις μελλοντικές αποστολές στο βαθύ διάστημα.

Ο Μπέζος εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός και για το ιστορικό πρόγραμμα Apollo. Όπως ανέφερε, οι πρώτες προσσεληνώσεις επιταχύνθηκαν τεχνητά από τη γεωπολιτική συγκυρία και την κούρσα ανταγωνισμού με τη Σοβιετική Ένωση, κάτι που επιτεύχθηκε τότε με τη δαπάνη έως και του 4,5% του συνολικού ομοσπονδιακού προϋπολογισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, γεγονός που κατέστησε τη συγκεκριμένη προσπάθεια εντελώς μη βιώσιμη σε βάθος χρόνου.

Αυτό που επιχειρεί τώρα η Blue Origin είναι κατηγορηματικά διαφορετικό, καθώς δεν πρόκειται για ένα σπριντ που τροφοδοτείται από πολιτικές αντιπαλότητες, αλλά για μια μόνιμη εγκατάσταση που υπαγορεύεται από την ίδια την ανάγκη επιβίωσης του είδους μας. «Η ιδέα ότι έχουμε πάει ξανά στο φεγγάρι – σημασία έχει η μονιμότητα του να μένεις εκεί», υποστήριξε χαρακτηριστικά. «Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Για να μπούμε πραγματικά σε αυτό και να πάμε για να μείνουμε», συμπλήρωσε με νόημα.

blueoriginnewshepardlaunch001459541693.jpg

Οικονομική λογική και διαστημικοί βιότοποι

Η οικονομική λογική της Σελήνης, σύμφωνα με την ανάλυση του Μπέζος, είναι εξίσου ισχυρή και πειστική με την περιβαλλοντική. Ο σεληνιακός πάγος νερού, ο οποίος είναι ανιχνεύσιμος από την τροχιά και πρόκειται σύντομα να εξεταστεί από πολύ κοντά, θα μπορούσε να μετατραπεί σε υγρό οξυγόνο, το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικά προωθητικά καύσιμα για τα ταξίδια στο βαθύ διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο, θα εκτοξεύεται σε τροχιά με ένα απειροελάχιστο κλάσμα του κόστους που απαιτείται για τη μεταφορά του από τη Γη.

Η επιφάνεια του φεγγαριού, η οποία βομβαρδίζεται ανελέητα εδώ και τέσσερα παρά κάτι δισεκατομμύρια χρόνια από μετεωρίτες, κρύβει στο εσωτερικό της σχεδόν κάθε απαραίτητο ορυκτό που χρειάζεται για την κατασκευή υποδομών στο διάστημα. Το μακροπρόθεσμο όραμα που περιέγραψε ο ιδρυτής της Amazon ήταν πραγματικά σαρωτικό και εντυπωσιακό.

Αναφέρθηκε σε γιγαντιαίους διαστημικούς βιότοπους, από εκείνους που πρότεινε για πρώτη φορά ο φυσικός Τζέραρντ Ο'Νιλ τη δεκαετία του 1970, μέσα στους οποίους χιλιάδες ή ακόμα και εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούν να ζουν και να εργάζονται σε τροχιά. Εκεί θα δημιουργηθούν υποδομές υπολογιστών υψηλής τεχνολογίας, η ηλιακή ενέργεια θα παράγεται απευθείας πέρα από την ατμόσφαιρα, και τα μικροτσίπ θα κατασκευάζονται εκτός κόσμου, με τις έτοιμες απαντήσεις και τα προϊόντα να εκπέμπονται πίσω στη Γη. Ο Άρης και οι άλλοι μακρινοί προορισμοί θα ακολουθήσουν, αλλά μόνο αφού εδραιωθούν πρώτα οι σεληνιακές βάσεις. «Θα χτίσουμε αποικίες στον Άρη και ούτω καθεξής», δήλωσε, σπεύδοντας να προσθέσει ότι «η Σελήνη είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα». Φράση που πολλοί εκτίμησαν ως μια «μπηχτή» έναντι του «αντιζήλου» του Έλον Μασκ - όχι μόνον για την θέση του πλουσιότερου στον κόσμο αλλά και για το ποιος θα ηγηθεί της κατάκτησης του διαστήματος - , ο οποίος εδώ και καιρό έχει ανακοινώσει την προθεσή του για τον εποικισμό του κόκκινου πλανήτη, προσπερνώντας κατά κάποιους το... σεληνιακό βήμα.

202606170qykleki.jpg

Η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης Prometheus

Ο Τζεφ Μπέζος εκμεταλλεύτηκε την παρουσία του στην έκθεση για να μιλήσει και για το Prometheus, το νέο του εγχείρημα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης που συνίδρυσε πέρυσι. Το περιέγραψε ως ένα πανίσχυρο εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να συμπιέζει δραστικά τον μηχανικό κύκλο ανάπτυξης.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μπορεί να μειώσει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης δέκα ετών σε πέντε χρόνια, στη συνέχεια σε δύο και τελικά σε μόλις ένα έτος. Σε αντίθεση με τα γνωστά μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που εκπαιδεύονται αποκλειστικά σε κείμενα, το Prometheus βασίζεται σε εξειδικευμένα μηχανολογικά δεδομένα, κατάλληλα για τον σχεδιασμό φυσικών αντικειμένων, με απώτερο σκοπό να επιταχύνει δραματικά τον ρυθμό των νέων εφευρέσεων.

Έκλεισε την ομιλία του με μια χαρακτηριστική δόση αισιοδοξίας για το μέλλον. Ο πολιτισμικός πλούτος, όπως ισχυρίστηκε, οδηγούνταν πάντα από την εφεύρεση, από το υνί του αρότρου πριν από 6.000 χρόνια μέχρι την ατμομηχανή, και η σημερινή εποχή αποτελεί το πιο πλούσιο σε στόχους περιβάλλον σε ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία. «Κάθε νέος άνθρωπος αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι τόσο ενθουσιασμένος», υποστήριξε με θέρμη, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του με μια φράση που αποτύπωσε πλήρως τη φιλοσοφία του: «Δεν υπήρξε ποτέ καλύτερη εποχή για να είναι κανείς επιχειρηματίας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:24ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκινά η επικαιροποίηση των στοιχείων των εγγεγραμμένων μελών του Μητρώου Εκπαιδευτικών

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιές: Χάρτης πρόβλεψης για την Πέμπτη - «Κίτρινη» η Αττική

16:11ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Μπορούμε να σώσουμε τη Γη μόνον αν αποικήσουμε τη Σελήνη» - Τι είπε ο μεγιστάνας Τζέφ Μπέζος και η «μπηχτή» του για τον «αντίζηλό» του Μάσκ

16:06ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Νέα δίωξη εις βάρος της έκπτωτης δημάρχου Αναστασίας Χαλκιά

15:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Είναι η Πορτογαλία καλύτερη ομάδα χωρίς τον Ρονάλντο;

15:51ΠΟΛΤΟΣ

Είναι ο Τραμπ το... αφεντικό, μετά τον πόλεμο με το Ιράν;

15:50ANNOUNCEMENTS

The Game Map: Ο απόλυτος οδηγός σου για το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Novibet!

15:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης - Πάνω από €7 εκατ. τα κέρδη

15:40ΚΟΣΜΟΣ

G7: Κυρώσεις σε Ρωσία, ενεργειακή απεξάρτηση από τη Μέση Ανατολή και προειδοποιήσεις στη Β. Κορέα

15:25ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Mundial Mode: On»: «Μυθικός» Μέσι, «βασιλιάς» Εμπαπέ κι όλη η δράση από τα γήπεδα και τις εξέδρες!

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μαρκόπουλο: Στις φλόγες μονοκατοικία

15:24ANNOUNCEMENTS

Eurolife FFH: Έναρξη του 15ου κύκλου για το επιτυχημένο Advanced Program in Management for Insurance

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ με τον Αιγύπτιο πρόεδρο στο περιθώριο της G7 - «Ερωτευτήκαμε με τον Αλ Σίσι»

15:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής πλαστών εγγράφων - Πουλούσαν διαβατήρια με 900 ευρώ

15:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Με Ντιναμό Κιέβου ή Κλουζ ο ΠΑΟΚ στον Β΄ προκριματικό

15:16ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύψεις στη δίκη για το θάνατο του Μαραντόνα: «Χειραγωγούσαν τις συνομιλίες του»

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Το σπαρακτικό μήνυμα της αδελφής της Αντιγόνης - «Να μην σκοτωθεί άλλη γυναίκα ξανά»

15:00ΥΓΕΙΑ

Η κρυφή πάθηση που πιθανώς ευθύνεται για την κούρασή σας

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Βάρκιζα: Διαψεύδει την επίθεση λαγοκέφαλου σε λουόμενη ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

14:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

posokanei.gov.gr: 22 ερωταπαντήσεις για τους καταναλωτές για τη νέα πλατφόρμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:07WHAT THE FACT

Praearcturus gigas: Ο μεγαλύτερος σκορπιός του πλανήτη κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 χρόνια - διέθετε δαγκάνες μήκους έως και 16 εκατοστών

09:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπόρες και καταιγίδες στην Αττική - Προϋποθέσεις για ισχυρά φαινόμενα

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Το σπαρακτικό μήνυμα της αδελφής της Αντιγόνης - «Να μην σκοτωθεί άλλη γυναίκα ξανά»

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Βάρκιζα: Λαγοκέφαλος δάγκωσε γυναίκα την ώρα που κολυμπούσε και της έκοψε κομμάτι από τη γάμπα

15:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης - Πάνω από €7 εκατ. τα κέρδη

14:05ΚΟΣΜΟΣ

G7: Οι ηγέτες περίμεναν τον Τραμπ που έφτασε αργοπορημένος - «Εγώ είμαι το αφεντικό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

13:31TRAVEL

Αυτές είναι οι πιο βρώμικες παραλίες της Ευρώπης - «Πρωταθλήτρια» η Αλβανία!

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Βάρκιζα: Διαψεύδει την επίθεση λαγοκέφαλου σε λουόμενη ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

11:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στα Χανιά: Άνδρας βρέθηκε νεκρός σε λίμνη αίματος

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Πώς έγινε το τροχαίο με θύμα την Ιταλίδα εργαζόμενη της Prada λίγο πριν τον γάμο της

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της Αντιγόνης που σκότωσε με 7 μαχαιριές ο σύζυγός της

08:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Τροία «πάει» στο Κολοσσαίο και η Τουρκία «πουλάει» το ομηρικό έπος σαν κληρονομιά της!

11:44WHAT THE FACT

Η επιστήμη το επιβεβαίωσε: Με αυτό το λαχανικό οι κατσαρίδες δεν θα ξαναμπούν σπίτι σας

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Κρανίο της αγνοούμενης επιστήμονος αποκαλύπτει νέο στοιχείο για τον θάνατό της - Η νέα θεωρία για τους εξαφανισμένους επιστήμονες της NASA

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνιο θέαμα στο Ιόνιο: Πέντε φάλαινες εμφανίστηκαν ανοιχτά της Λευκάδας - Δείτε βίντεο

14:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναλυτικός οδηγός για το posokanei.gov.gr: Πώς θα μπείτε, πώς θα συγκρίνετε 10.000 τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, ποιες αλυσίδες συμμετέχουν

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου: «Τέτοια κάκωση ισχυρής βίας συναντάμε σε σοβαρά τροχαία» λέει η Καθηγήτρια Παιδοακτινολογίας

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα της κρίσης για τον σίριαλ κίλερ του Gilgo Beach: Διαμέλιζε τα θύματά του και τα σκόρπιζε - Το χρονικό του τρόμου

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Τζέρεμι Κλάρκσον: Ο διάσημος παρουσιαστής αποκάλυψε στον αέρα ότι διαγνώστηκε με καρκίνο - «Αν πετύχει θα σας δω την έκτη σεζόν, αν όχι να προσέχετε»

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή του Πατέρα 2026: Πότε πέφτει φέτος και τι γιορτάζουμε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ