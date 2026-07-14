Οι Έλληνες σερφάρουν περισσότερο από ποτέ στο κινητό – Πόσα GB «καίνε» κάθε μήνα

Snapshot Η μέση κατανάλωση δεδομένων κινητής στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 22% το 2025, φτάνοντας τα 15,2 GB ανά συνδρομή μηνιαίως.

Η πτώση κόστους και η διάθεση απεριόριστων πακέτων δεδομένων έχουν αλλάξει σημαντικά τις συνήθειες χρήσης του διαδικτύου μέσω κινητού.

Η Ελλάδα βρίσκεται στη μέση της ευρωπαϊκής κατάταξης στην κατανάλωση κινητών δεδομένων, με χρήση περίπου στο 27% αυτής της Λετονίας, που κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ.

Το μέσο μηνιαίο έσοδο ανά χρήστη στην Ελλάδα παραμένει σταθερό γύρω στα 14 ευρώ, παρά την αυξημένη κατανάλωση δεδομένων.

Η επέκταση των δικτύων 5G έχει περιορισμένο αντίκτυπο στην κίνηση δεδομένων στις περισσότερες χώρες, με αισθητή αύξηση μόνο σε λίγες αγορές όπως η Νότια Κορέα και η Κίνα. Snapshot powered by AI

Το κινητό έχει εξελιχθεί στην κύρια «πύλη» πρόσβασης των Ελλήνων στο διαδίκτυο, με τη χρήση δεδομένων να αυξάνεται σταθερά χρόνο με τον χρόνο. Η πτώση του κόστους των πακέτων και η διάθεση περισσότερων –ακόμη και απεριόριστων– GB αλλάζουν τις συνήθειες των καταναλωτών, οδηγώντας σε άλμα 22% στην κατανάλωση δεδομένων μέσα σε έναν χρόνο.

Η σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών, σε συνδυασμό με τις πιο ανταγωνιστικές προσφορές των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, έχει αλλάξει σημαντικά τις συνήθειες χρήσης. Οι συνδρομητές έχουν πλέον τη δυνατότητα να σερφάρουν ευκολότερα και περισσότερο στο διαδίκτυο από το κινητό τους τηλέφωνο, όπως αντικατοπτρίζεται στην έκθεση της Tefficient, η οποία επεξεργάστηκε στοιχεία από 40 χώρες παγκοσμίως.

Η μέση κατανάλωση mobile data ανά συνδρομή στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το 2025 σε περίπου 15,2 GB τον μήνα, επίπεδο που την τοποθετεί στη μέση της ευρωπαϊκής κατάταξης των 40 αγορών που εξετάστηκαν. Μέσα σε έναν χρόνο σημείωσε άνοδο της τάξεως του 22%, καθώς η αντίστοιχη μέση μηνιαία κατανάλωση το 2024 στην Ελλάδα είχε φτάσει τα 12,5 GB ανά συνδρομή.

Σε διεθνές επίπεδο, πρωταθλήτρια στην κατανάλωση δεδομένων μέσω κινητού αναδεικνύεται η Λετονία, όπου η μέση χρήση έφτασε τα 56,5 GB ανά συνδρομή / μήνα το 2025, καταγράφοντας νέο παγκόσμιο υψηλό. Ακολουθούν η Σαουδική Αραβία με 48,5 GB (με βάση, ωστόσο, στοιχεία του 2024) και η Φινλανδία με 47,4 GB. Την πρώτη εξάδα συμπληρώνουν η Εσθονία, η Ταϊβάν και η Λιθουανία. Αυτό σημαίνει ότι η χρήση στην Ελλάδα αντιστοιχεί περίπου στο 27% της χρήσης που παρατηρείται στη Λετονία και σχεδόν στο ένα τρίτο της αντίστοιχης κατανάλωσης στη Φινλανδία.

Στον αντίποδα βρίσκονται η Τυνησία, το Ομάν, ο Καναδάς, η Γερμανία, το Χονγκ Κονγκ και η Ολλανδία, όπου η μέση κατανάλωση δεδομένων δεν ξεπερνά τα 10,8 GB τον μήνα ανά σύνδεση, ενώ, στις χαμηλότερες θέσεις περιορίζεται ακόμη και στα 7 GB. Οι χρήστες στις αγορές αυτές καταναλώνουν έως και οκτώ φορές λιγότερα δεδομένα σε σύγκριση με τους συνδρομητές της Λετονίας.

Η μελέτη επισημαίνει ότι η μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης δεδομένων δεν σημαίνει αυτομάτως και άνοδο στο μέσο έσοδο ανά χρήστη, αλλά συνδέεται άρρηκτα με το χαμηλότερο κόστος. Στην Ελλάδα κινείται περίπου στα 14 ευρώ τον μήνα, ελαφρώς ενισχυμένο συγκριτικά με το 2024. Αυτό συμβαίνει καθώς η τιμή του παγίου στα πακέτα στην ελληνική αγορά δεν έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ωστόσο με το ίδιο περίπου κόστος οι συνδρομητές παίρνουν περισσότερα GB πλέον, ακόμη και απεριόριστα δεδομένα.

Η Λετονία αποτελεί το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα της απόστασης που μπορεί να υπάρχει μεταξύ υψηλής κατανάλωσης δεδομένων και εσόδων για τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες. Μπορεί να εμφανίζει την υψηλότερη επίδοση μεταξύ των 40 αγορών που εξετάζει η Tefficient, ωστόσο, το μέσο έσοδο ανά συνδρομητή (ARPU) παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, περίπου στα 10 – 11 ευρώ τον μήνα.

Στον αντίποδα, ο Καναδάς εμφανίζει το υψηλότερο ARPU στην έρευνα, με τα έσοδα ανά συνδρομή να διαμορφώνονται περίπου στα 36-37 ευρώ τον μήνα, παρά το γεγονός ότι η μέση κατανάλωση δεδομένων περιορίζεται στα 8,3 GB μηνιαίως.

Η μελέτη δείχνει ότι πέρα από την επέκταση των δικτύων 5G, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν η διάθεση μεγαλύτερων πακέτων δεδομένων, η εξάπλωση των προγραμμάτων απεριόριστης χρήσης (unlimited), η εντονότερη χρήση υπηρεσιών streaming, βιντεοκλήσεων και κοινωνικών δικτύων, αλλά και η σταδιακή υποκατάσταση της σταθερής σύνδεσης από συνδέσεις δεδομένων σε ορισμένες αγορές.

Η Tefficient επισημαίνει ότι ο αντίκτυπος του 5G στη συνολική κίνηση δεδομένων παραμένει μέχρι στιγμής περιορισμένος στις περισσότερες χώρες και γίνεται αισθητός κυρίως στη Νότια Κορέα, στην Κίνα, στην Αυστρία και στη Λιθουανία.