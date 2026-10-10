Τεράστιο τσουνάμι σαρώνει τον Ήλιο: Νέφος πλάσματος κατευθύνεται προς τη Γη

Snapshot Τρεις εκτινάξεις μάζας από το στέμμα του Ήλιου αναμένονται να πλήξουν τη Γη σήμερα και αύριο.

Οι εκτινάξεις αυτές μπορεί να προκαλέσουν γεωμαγνητικές καταιγίδες έντασης από G1 έως G3.

Η ηλιακή κηλίδα 4549 προκάλεσε την έκλαμψη κλάσης M6.7 που δημιούργησε ένα ηλιακό τσουνάμι, γνωστό ως κύμα Moreton.

Το κύμα Moreton είναι ένα γιγάντιο κύμα θερμού πλάσματος που ταξίδεψε με ταχύτητα πάνω από 1,6 εκατομμύρια χλμ./ώρα στην επιφάνεια του Ήλιου.

Η τριπλή εκτόξευση μάζας θα αποσταθεροποιήσει τη μαγνητόσφαιρα της Γης και θα δημιουργήσει βέλτιστες συνθήκες για την παρατήρηση σέλαος. Snapshot powered by AI

Το διαστημικό ρολόι σηματοδοτεί ένα Σαββατοκύριακο εξαιρετικά υψηλής έντασης για τον πλανήτη μας, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στόχαστρο μιας σειράς βίαιων ηλιακών εκλάμψεων.

Το μαγνητικό πεδίο της Γης ετοιμάζεται να δεχτεί το πλήγμα τουλάχιστον τριών στεμματικών εκτινάξεων μάζας , σε μια φρενήρη ακολουθία συγκρούσεων που ξεκίνησε χθες και αναμένεται να κορυφωθεί στις 11 Οκτωβρίου.

Αυτή η έκρηξη πλάσματος και φορτισμένων σωματιδίων που προέρχεται από τον Ήλιο θα μπορούσε να προκαλέσει γεωμαγνητικές καταιγίδες ποικίλης έντασης, που κυμαίνονται από μια κατηγορία G1, που θεωρείται μικρή, έως ένα επίπεδο G3, που ταξινομείται ως ισχυρό. Ο χρόνος αυτού του ισχυρού μαγνητικού «σοκ» είναι επίσης απολύτως τέλειος για τους κυνηγούς του σέλαος, οι οποίοι θα απολαύσουν βέλτιστες συνθήκες θέασης χάρη σε έναν εξαιρετικά σκοτεινό ουρανό που εγγυάται η φάση της Νέας Σελήνης .

Το τερατώδες τσουνάμι που διέσχισε την ηλιακή ατμόσφαιρα

Όλα ξεκίνησαν στις 8 Οκτωβρίου, όταν η ηλιακή κηλίδα 4549 έδωσε μια βίαιη παράσταση , παράγοντας μια έκλαμψη κλάσης M6.7 . Αυτή η ισχυρή έκρηξη δημιούργησε αυτό που είναι γνωστό ως ηλιακό τσουνάμι, το οποίο στη συνέχεια διαδόθηκε γρήγορα στην ατμόσφαιρα του μητρικού μας άστρου. Τεχνικά γνωστό ως κύμα Moreton, αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο εκδηλώνεται ως ένα γιγάντιο και εξαιρετικά γρήγορο κύμα θερμού πλάσματος και μαγνητικής ενέργειας που κυματίζει σε ολόκληρη την επιφάνεια του Ήλιου. Η κλίμακα αυτού του παγκόσμιου γεγονότος είναι δύσκολο ακόμη και να φανταστεί κανείς. Απλώς σκεφτείτε ότι το μέτωπο του ωστικού κύματος που σχηματίστηκε ήταν σημαντικά ψηλότερο από ολόκληρο τον πλανήτη μας και ταξίδεψε με τρομακτική ταχύτητα, ξεπερνώντας τα 1,6 εκατομμύρια χλμ./ώρα.

Ένα ίχνος πολλαπλών επιπτώσεων στον πλανήτη μας

Καθώς το κολοσσιαίο ωστικό κύμα επεκτάθηκε, μια τεράστια εκτόξευση μάζας από το στέμμα εκτινάχθηκε στο βαθύ διάστημα, κατευθυνόμενη κατευθείαν προς την απομακρυσμένη γωνιά του Ηλιακού Συστήματος . Αυτή η τεράστια φυσαλίδα πλάσματος θα «τρυπήσει» τη Γη αύριο , προσθέτοντας την καταστροφική της ενέργεια σε εκείνη της πρώτης και της δεύτερης εκτόξευσης που ξεκίνησαν νωρίτερα. Αυτή η τριπλή πρόσκρουση θα δημιουργήσει ένα φαινόμενο κυματισμού ικανό να αποσταθεροποιήσει σημαντικά τη μαγνητόσφαιρα της Γης, προσφέροντας ένα ονειρικό σενάριο για τους φωτογράφους.

Με πληροφορίες από meteoweb

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