Η Ιαπωνία εκτόξευσε με επιτυχία διαστημόπλοιο που θα εξερευνήσει δορυφόρο του Άρη

Ο στόχος είναι το διαστημόπλοιο να φτάσει σε τροχιά γύρω από τον Άρη τον Αύγουστο του 2027 και να συλλέξει τουλάχιστον 10 γραμμάρια χώματος και πετρωμάτων από την επιφάνεια του Φόβου και να επιστρέψει το 2031

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Η Ιαπωνία εκτόξευσε με επιτυχία διαστημόπλοιο που θα εξερευνήσει δορυφόρο του Άρη
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ιαπωνία εκτόξευσε επιτυχώς το διαστημόπλοιο MMX με στόχο την εξερεύνηση του Φόβου και τη συλλογή δειγμάτων, που θα επιστρέψουν στη Γη το 2031.
  • Το MMX θα φτάσει σε τροχιά γύρω από τον Άρη τον Αύγουστο του 2027 και θα εκτοξεύσει το ρομπότ «Idefix» για την επιφανειακή εξερεύνηση του Φόβου.
  • Η αποστολή θα συλλέξει τουλάχιστον 10 γραμμάρια χώματος και πετρωμάτων από τον Φόβο, με σκοπό να διαλευκάνει τον σχηματισμό των δορυφόρων του Άρη και τις συνθήκες δημιουργίας ζωής στο ηλιακό σύστημα.
  • Η αποστολή αποτελεί συνεργασία πέντε διεθνών διαστημικών υπηρεσιών και θα παρατηρήσει επίσης τον δορυφόρο Δείμο πριν επιστρέψει στη Γη.
  • Η Ιαπωνία ανταγωνίζεται τις ΗΠΑ και την Κίνα, που επίσης σχεδιάζουν αποστολές συλλογής δειγμάτων από τον Άρη.
Snapshot powered by AI

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε την επιτυχή εκτόξευση ενός διαστημόπλοιου που ξεκίνησε το ταξίδι του προς τον Φόβο, τον μεγαλύτερο από τους δύο φυσικούς δορυφόρους του Άρη, σε μια πρωτοποριακή αποστολή η οποία έχει ως στόχο να ρίξει φως στις ρίζες του ηλιακού μας συστήματος και της ζωής στη Γη.

Πέντε διαστημικές υπηρεσίες από όλο τον κόσμο ένωσαν τις δυνάμεις τους για την πενταετή αυτή αποστολή, η οποία θα επιχειρήσει να προσγειώσει ένα ρομποτικό όχημα εξερεύνησης καθώς και ένα ροβέρ στον Φόβο.

Η Ιαπωνική Υπηρεσία Διαστημικής Εξερεύνησης (JAXA), η οποία ηγείται αυτής της τολμηρής αποστολής, εκτόξευσε το διαστημόπλοιο Martian Moons Exploration (MMX) στις 04.41 τα ξημερώματα από το διαστημικό κέντρο Τανεγκασίμα, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, με τον πύραυλο H3 που τον μετέφερε να χάθηκε στον σκοτεινό ουρανό.

Χιλιάδες άνθρωποι είχαν ξυπνήσει νωρίς για να παρακολουθήσουν την εκτόξευση μέσω ζωντανής μετάδοσης. Μια ώρα αργότερα, οι επιστήμονες της JAXA ανακοίνωσαν ότι η εκτόξευση ήταν επιτυχής, όταν το διαστημόπλοιο αποχωρίστηκε από τον ανώτερο τμήμα του πυραύλου.

Ο στόχος είναι το MMX να φτάσει σε τροχιά γύρω από τον Άρη τον Αύγουστο του 2027 και να συλλέξει τουλάχιστον 10 γραμμάρια χώματος και πετρωμάτων από την επιφάνεια του Φόβου και να επιστρέψει το 2031.

Δείτε την στιγμή της εκτόξευσης:

Κανείς δεν έχει καταφέρει να συλλέξει δείγματα από τον Άρη ή τους δορυφόρους του

Ο Φόβος είναι ένας ανώμαλος βράχος σε ακανόνιστο σχήμα πατάτας, με διάμετρο μόλις 22 χιλιόμετρα και βρίσκεται περίπου 6.000 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια του Αρη. Η μελέτη τμημάτων του μπορεί να εξηγήσει πώς δημιουργήθηκαν οι δορυφόροι του Άρη — και ενδεχομένως δορυφόροι σε άλλα μέρη.

Παρότι, η NASA έχει προσεδαφίσει εννέα διαστημικά σκάφη στον Άρη κατά τη διάρκεια του τελευταίου μισού αιώνα, και η Κίνα πραγματοποίησε τη δική της προσεδάφιση στην επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη το 2021, καμία διαστημική αποστολή δεν έχει επιχειρήσει να προσγειωθεί στον Φόβο ή στον μικρότερο δορυφόρο του πλανήτη, τον Δείμο.

«Υπάρχει πολλή αδρεναλίνη, πολύς ενθουσιασμός και ένα τεράστιο αίσθημα θαυμασμού», δήλωσε ο αστροφυσικός της NASA, Τομ Στάτλερ, ο οποίος συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Πώς θα συλλεχθούν τα δείγματα;

Η αποστολή, προϋπολογισμού 578 εκατομμυρίων δολαρίων, θα αντιμετωπίσει μια ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση φτάνοντας στην επιφάνεια του Φόβου. Το διαστημόπλοιο, βάρους πέντε τόνων, θα συγχρονιστεί με τη τροχιά του Φόβου και θα εκτοξεύσει ένα μικρό τετράτροχο ρομπότ εξερεύνησης, γαλλογερμανικής κατασκευής, το οποίο ονομάζεται «Idefix» προς τιμήν του λευκού σκύλου των κόμικς του Αστερίξ.

Ωστόσο, η προσεδάφιση του «Idefix» θα είναι ασυνήθιστη, καθώς ο Φόβος διαθέτει μια ασθενής βαρύτητα, που αντιστοιχεί μόλις στο ένα χιλιοστό της Γης. Αν πάνε όλα βάσει σχεδίου, το ρομπότ αναμένεται να αναπηδά για αρκετά λεπτά στην επιφάνεια του Φόβου πριν ακινητοποιηθεί.

Στη συνέχεια, θα περάσει 100 ημέρες εξερευνώντας την επιφάνεια του δορυφόρου, αναζητώντας ασφαλή σημεία για να προσγειωθεί και να συλλέξει δείγματα.

Τότε, θα ακολουθήσει η κρίσιμη φάση, κατά την οποία θα ακολουθήσει η κάθοδος μιας σταθερής μονάδας προσεδάφισης με τέσσερα πόδια, η οποία θα συλλέξει τα δείγματα.

Αυτή η μονάδα θα παραμείνει στον Φόβο μόνο για δύο ώρες, κατά τις οποίες θα πραγματοποιήσει γεωτρήσεις και θα συλλέξει υλικό με εξοπλισμό αναρρόφησης, πριν εκτοξευθεί ξανά στο διάστημα.

Σύμφωνα με την JAXA, το διαστημόπλοιο θα παρατηρήσει και τον Δείμο κατά τη διάρκεια αρκετών διελεύσεων, πριν αποχωρήσει από την τροχιά του Άρη τον Νοέμβριο του 2030.

«Είναι μια ευκαιρία που παρουσιάζεται μια φορά στη ζωή. Συμμετέχουμε στην πρώτη αποστολή επιστροφής δειγμάτων από το σύστημα του Άρη», δήλωσε ο επικεφαλής του προγράμματος του ρομπότ της Γερμανικής Διαστημικής Υπηρεσίας, Μάρκους Γκρέμπενσταϊν.

Ο Φόβος, δορυφόρος του Άρη

Ο Φόβος, δορυφόρος του Άρη

Πώς σχηματίστηκαν ο Φόβος και ο Δείμος;

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι τα δείγματα θα τους βοηθήσουν να λύσουν ένα μυστήριο: Πώς σχηματίστηκαν ο Φόβος και ο Δείμος.

Οι επιστήμονες εξετάζουν δύο θεωρίες: Σύμφωνα με την πρώτη, η οποία είναι γνωστή ως «γιγαντιαία σύγκρουση», οι δύο δορυφόροι σχηματίστηκαν μετά τη σύγκρουση ενός ουράνιου σώματος με τον Άρη. Η δεύτερη, γνωστή ως υπόθεση της «σύλληψης», υποδηλώνει ότι οι δορυφόροι είναι αστεροειδείς που προσελκύστηκαν και παγιδεύτηκαν από τη βαρύτητα του Άρη.

Έτσι, η ανάλυση των πετρωμάτων θα βοηθήσει να αποκαλυφθεί ποια από τις δύο θεωρίες είναι η σωστή.

Ωστόσο, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίον σχηματίστηκαν οι δύο δορυφόροι θα μπορούσε να προσφέρει και μια απάντηση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούν να σχηματιστούν περιβάλλοντα που φιλοξενούν ζωή στους τέσσερις πλανήτες που βρίσκονται πλησιέστερα στον Ήλιο: τον Ερμή, την Αφροδίτη, τη Γη και τον Άρη.

Τα ευρήματα της αποστολής θα συμβάλουν επίσης στον σχεδιασμό μελλοντικών αποστολών στον Άρη, συμπεριλαμβανομένων επανδρωμένων αποστολών, σύμφωνα με την NASA.

«Στην κούρσα» Κίνα και ΗΠΑ

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ και η Κίνα ανταγωνίζονται για το ποια χώρα θα είναι η πρώτη που θα καταφέρει να συλλέξει δείγματα πετρωμάτων από την επιφάνεια του Άρη και να τα επιστρέψει στη Γη.

Το ρομπότ «Perseverance» της NASA, το οποίο περιπλανιέται και εξερευνά τον Άρη από το 2021, έχει ήδη συλλέξει δείγματα. Ωστόσο, η επιστροφή του στη Γη διακόπηκε από την κυβέρνηση Τραμπ, έπειτα από ψηφοφορία του Κογκρέσου τον Ιανουάριο του 2026.

Από την πλευρά της, η Κίνα σχεδιάζει να εκτοξεύσει το διαστημόπλοιο «Tianwen-3» περίπου το 2028 και θα μπορούσε να φέρει πίσω δείγματα από τον Άρη ήδη από το 2031, ενδεχομένως πριν από την ολοκλήρωση της ιαπωνικής αποστολής.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:51ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης και πινακίδες: Τι αλλάζει στην εξέταση υποψηφίων και στους αριθμούς κυκλοφορίας

14:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπλακ άουτ στο Google Cloud: Προβλήματα σε Revolut, τράπεζες και ψηφιακές υπηρεσίες

14:38LIFESTYLE

Οι κόρες της Αρετής - επόμενο επεισόδιο: Το σατανικό σχέδιο της Αρετής για τους Κεχαγιάδες

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Βουλή της Λιβύης ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ΑΠΘ: Παγκόσμια πρωτιά για τους φοιτητές Κτηνιατρικής

14:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας από Κεφαλονιά: «Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία έχουν μια ανεξίτηλη σχέση»

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Δημοτική Αστυνομία: Συλλήψεις, αλεξίσφαιρα και 24ωρη λειτουργία - Τι αλλάζει στους δρόμους

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Οδηγός Tesla αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο περιπολικό - Σοβαρά τραυματίες δύο αστυνομικοί - Δείτε βίντεο

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Σύσκεψη συσπείρωσης στη Νέα Δημοκρατία - Το κόμμα σε τροχιά εκλογών

13:53ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Έρχονται βροχές την Πέμπτη και την Παρασκευή -Σε ποιες περιοχές αναμένονται φαινόμενα

13:40ΚΟΣΜΟΣ

«Ποιος σκότωσε τον Κερτ Κομπέιν;» Τελικά αυτοκτόνησε ή δολοφονήθηκε ο τραγουδιστής των Nirvana;

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο μικρός Δημήτρης - Είχε υποστεί νευρολογικές βλάβες έπειτα από γρίπη

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Τραυματίστηκε 60χρονος μετά από πτώση σε υπόγειο οικοδομής

13:21LIFESTYLE

Ιρίνα Σάικ: Φόρεσε το πιο διάφανο και χαμηλοκάβαλο παντελόνι στο after-party του Victoria’s Secret Show και έγινε viral

13:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό στην Ελλάδα στο τέλος της εβδομάδας - Τι δείχνουν GFS, ECMWF και ICON-EU

13:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η φιλόδοξη αποστολή για την εξερεύνηση του Φόβου: Η Ιαπωνία εκτόξευσε με επιτυχία διαστημόπλοιο προς δορυφόρο του Άρη

13:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Πάρτι στα social media για την ποινή χάδι της ομοσπονδίας - Θα ξεχρεώσει σε 40 δευτερόλεπτα εργασίας

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ως Κρητικός σε τοιχογραφία στο κέντρο της πόλης - «Ανήκω σε εμένα και στα όνειρά μου»

12:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Θα δούμε τη μεγαλύτερη αύξηση των αεροπορικών ναύλων στην ιστορία της Ευρώπης»: Ο CEO της Ryanair προειδοποιεί για τεράστιες ανατιμήσεις στα εισιτήρια

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Ο γηραιότερος άνδρας της Ουαλίας είναι 107 ετών και αποκαλύπτει το μυστικό της μακροζωίας του - «Ψάρι με πατάτες τηγανητές»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:53ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Έρχονται βροχές την Πέμπτη και την Παρασκευή -Σε ποιες περιοχές αναμένονται φαινόμενα

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο μικρός Δημήτρης - Είχε υποστεί νευρολογικές βλάβες έπειτα από γρίπη

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Δημοτική Αστυνομία: Συλλήψεις, αλεξίσφαιρα και 24ωρη λειτουργία - Τι αλλάζει στους δρόμους

22:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αλεξανδρούπολη: Τιμάται με τον Αστυνομικό Σταυρό ο αρχιφύλακας που βούτηξε στη θάλασσα για να σώσει οδηγό ταξί

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Οδηγός Tesla αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο περιπολικό - Σοβαρά τραυματίες δύο αστυνομικοί - Δείτε βίντεο

13:21LIFESTYLE

Ιρίνα Σάικ: Φόρεσε το πιο διάφανο και χαμηλοκάβαλο παντελόνι στο after-party του Victoria’s Secret Show και έγινε viral

10:00ΥΓΕΙΑ

Πώς να σταματήσετε επιτόπου ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Στους δρόμους γονείς και εκπαιδευτικοί μετά τον θάνατο της διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης - Ζητούν αντικεραυνική προστασία

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Βουλή της Λιβύης ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο

12:11ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έπεσε» η Revolut - Προβλήματα στην τραπεζική εφαρμογή

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν - Από το βράδυ στήνουν σκηνές οι φοιτητές στο Σύνταγμα

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Θλίψη για τον χαμό του 4χρονου Μάριου-Νεκτάριου - Το σπαρακτικό «αντίο» των εκπαιδευτικών

09:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Διαδηλώσεις στη Γαλλία: Βίντεο κατέγραψε αστυνομικούς που φέρονται να λεηλατούν καταστήματα

13:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό στην Ελλάδα στο τέλος της εβδομάδας - Τι δείχνουν GFS, ECMWF και ICON-EU

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννη: «Εάν η ΝΔ δεν συγκεντρώσει 25%, δεν πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες ο πρωθυπουργός;»

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία να ενημερώσετε όταν την παραλάβετε - Η διαδικασία έκδοσης

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ως Κρητικός σε τοιχογραφία στο κέντρο της πόλης - «Ανήκω σε εμένα και στα όνειρά μου»

11:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γαλάτσι: Θρήνος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο 17χρονος Γιώργος Λυμπέρης από ανακοπή καρδιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ