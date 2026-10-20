Η Ιαπωνία εκτόξευσε με επιτυχία διαστημόπλοιο που θα εξερευνήσει δορυφόρο του Άρη

Snapshot Η Ιαπωνία εκτόξευσε επιτυχώς το διαστημόπλοιο MMX με στόχο την εξερεύνηση του Φόβου και τη συλλογή δειγμάτων, που θα επιστρέψουν στη Γη το 2031.

Το MMX θα φτάσει σε τροχιά γύρω από τον Άρη τον Αύγουστο του 2027 και θα εκτοξεύσει το ρομπότ «Idefix» για την επιφανειακή εξερεύνηση του Φόβου.

Η αποστολή θα συλλέξει τουλάχιστον 10 γραμμάρια χώματος και πετρωμάτων από τον Φόβο, με σκοπό να διαλευκάνει τον σχηματισμό των δορυφόρων του Άρη και τις συνθήκες δημιουργίας ζωής στο ηλιακό σύστημα.

Η αποστολή αποτελεί συνεργασία πέντε διεθνών διαστημικών υπηρεσιών και θα παρατηρήσει επίσης τον δορυφόρο Δείμο πριν επιστρέψει στη Γη.

Η Ιαπωνία ανταγωνίζεται τις ΗΠΑ και την Κίνα, που επίσης σχεδιάζουν αποστολές συλλογής δειγμάτων από τον Άρη. Snapshot powered by AI

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε την επιτυχή εκτόξευση ενός διαστημόπλοιου που ξεκίνησε το ταξίδι του προς τον Φόβο, τον μεγαλύτερο από τους δύο φυσικούς δορυφόρους του Άρη, σε μια πρωτοποριακή αποστολή η οποία έχει ως στόχο να ρίξει φως στις ρίζες του ηλιακού μας συστήματος και της ζωής στη Γη.

Πέντε διαστημικές υπηρεσίες από όλο τον κόσμο ένωσαν τις δυνάμεις τους για την πενταετή αυτή αποστολή, η οποία θα επιχειρήσει να προσγειώσει ένα ρομποτικό όχημα εξερεύνησης καθώς και ένα ροβέρ στον Φόβο.

Η Ιαπωνική Υπηρεσία Διαστημικής Εξερεύνησης (JAXA), η οποία ηγείται αυτής της τολμηρής αποστολής, εκτόξευσε το διαστημόπλοιο Martian Moons Exploration (MMX) στις 04.41 τα ξημερώματα από το διαστημικό κέντρο Τανεγκασίμα, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, με τον πύραυλο H3 που τον μετέφερε να χάθηκε στον σκοτεινό ουρανό.

Χιλιάδες άνθρωποι είχαν ξυπνήσει νωρίς για να παρακολουθήσουν την εκτόξευση μέσω ζωντανής μετάδοσης. Μια ώρα αργότερα, οι επιστήμονες της JAXA ανακοίνωσαν ότι η εκτόξευση ήταν επιτυχής, όταν το διαστημόπλοιο αποχωρίστηκε από τον ανώτερο τμήμα του πυραύλου.

Ο στόχος είναι το MMX να φτάσει σε τροχιά γύρω από τον Άρη τον Αύγουστο του 2027 και να συλλέξει τουλάχιστον 10 γραμμάρια χώματος και πετρωμάτων από την επιφάνεια του Φόβου και να επιστρέψει το 2031.

Δείτε την στιγμή της εκτόξευσης:

Κανείς δεν έχει καταφέρει να συλλέξει δείγματα από τον Άρη ή τους δορυφόρους του

Ο Φόβος είναι ένας ανώμαλος βράχος σε ακανόνιστο σχήμα πατάτας, με διάμετρο μόλις 22 χιλιόμετρα και βρίσκεται περίπου 6.000 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια του Αρη. Η μελέτη τμημάτων του μπορεί να εξηγήσει πώς δημιουργήθηκαν οι δορυφόροι του Άρη — και ενδεχομένως δορυφόροι σε άλλα μέρη.

Παρότι, η NASA έχει προσεδαφίσει εννέα διαστημικά σκάφη στον Άρη κατά τη διάρκεια του τελευταίου μισού αιώνα, και η Κίνα πραγματοποίησε τη δική της προσεδάφιση στην επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη το 2021, καμία διαστημική αποστολή δεν έχει επιχειρήσει να προσγειωθεί στον Φόβο ή στον μικρότερο δορυφόρο του πλανήτη, τον Δείμο.

«Υπάρχει πολλή αδρεναλίνη, πολύς ενθουσιασμός και ένα τεράστιο αίσθημα θαυμασμού», δήλωσε ο αστροφυσικός της NASA, Τομ Στάτλερ, ο οποίος συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Πώς θα συλλεχθούν τα δείγματα;

Η αποστολή, προϋπολογισμού 578 εκατομμυρίων δολαρίων, θα αντιμετωπίσει μια ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση φτάνοντας στην επιφάνεια του Φόβου. Το διαστημόπλοιο, βάρους πέντε τόνων, θα συγχρονιστεί με τη τροχιά του Φόβου και θα εκτοξεύσει ένα μικρό τετράτροχο ρομπότ εξερεύνησης, γαλλογερμανικής κατασκευής, το οποίο ονομάζεται «Idefix» προς τιμήν του λευκού σκύλου των κόμικς του Αστερίξ.

Ωστόσο, η προσεδάφιση του «Idefix» θα είναι ασυνήθιστη, καθώς ο Φόβος διαθέτει μια ασθενής βαρύτητα, που αντιστοιχεί μόλις στο ένα χιλιοστό της Γης. Αν πάνε όλα βάσει σχεδίου, το ρομπότ αναμένεται να αναπηδά για αρκετά λεπτά στην επιφάνεια του Φόβου πριν ακινητοποιηθεί.

Στη συνέχεια, θα περάσει 100 ημέρες εξερευνώντας την επιφάνεια του δορυφόρου, αναζητώντας ασφαλή σημεία για να προσγειωθεί και να συλλέξει δείγματα.

Τότε, θα ακολουθήσει η κρίσιμη φάση, κατά την οποία θα ακολουθήσει η κάθοδος μιας σταθερής μονάδας προσεδάφισης με τέσσερα πόδια, η οποία θα συλλέξει τα δείγματα.

Αυτή η μονάδα θα παραμείνει στον Φόβο μόνο για δύο ώρες, κατά τις οποίες θα πραγματοποιήσει γεωτρήσεις και θα συλλέξει υλικό με εξοπλισμό αναρρόφησης, πριν εκτοξευθεί ξανά στο διάστημα.

Σύμφωνα με την JAXA, το διαστημόπλοιο θα παρατηρήσει και τον Δείμο κατά τη διάρκεια αρκετών διελεύσεων, πριν αποχωρήσει από την τροχιά του Άρη τον Νοέμβριο του 2030.

«Είναι μια ευκαιρία που παρουσιάζεται μια φορά στη ζωή. Συμμετέχουμε στην πρώτη αποστολή επιστροφής δειγμάτων από το σύστημα του Άρη», δήλωσε ο επικεφαλής του προγράμματος του ρομπότ της Γερμανικής Διαστημικής Υπηρεσίας, Μάρκους Γκρέμπενσταϊν.

Ο Φόβος, δορυφόρος του Άρη

Πώς σχηματίστηκαν ο Φόβος και ο Δείμος;

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι τα δείγματα θα τους βοηθήσουν να λύσουν ένα μυστήριο: Πώς σχηματίστηκαν ο Φόβος και ο Δείμος.

Οι επιστήμονες εξετάζουν δύο θεωρίες: Σύμφωνα με την πρώτη, η οποία είναι γνωστή ως «γιγαντιαία σύγκρουση», οι δύο δορυφόροι σχηματίστηκαν μετά τη σύγκρουση ενός ουράνιου σώματος με τον Άρη. Η δεύτερη, γνωστή ως υπόθεση της «σύλληψης», υποδηλώνει ότι οι δορυφόροι είναι αστεροειδείς που προσελκύστηκαν και παγιδεύτηκαν από τη βαρύτητα του Άρη.

Έτσι, η ανάλυση των πετρωμάτων θα βοηθήσει να αποκαλυφθεί ποια από τις δύο θεωρίες είναι η σωστή.

Ωστόσο, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίον σχηματίστηκαν οι δύο δορυφόροι θα μπορούσε να προσφέρει και μια απάντηση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούν να σχηματιστούν περιβάλλοντα που φιλοξενούν ζωή στους τέσσερις πλανήτες που βρίσκονται πλησιέστερα στον Ήλιο: τον Ερμή, την Αφροδίτη, τη Γη και τον Άρη.

Τα ευρήματα της αποστολής θα συμβάλουν επίσης στον σχεδιασμό μελλοντικών αποστολών στον Άρη, συμπεριλαμβανομένων επανδρωμένων αποστολών, σύμφωνα με την NASA.

«Στην κούρσα» Κίνα και ΗΠΑ

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ και η Κίνα ανταγωνίζονται για το ποια χώρα θα είναι η πρώτη που θα καταφέρει να συλλέξει δείγματα πετρωμάτων από την επιφάνεια του Άρη και να τα επιστρέψει στη Γη.

Το ρομπότ «Perseverance» της NASA, το οποίο περιπλανιέται και εξερευνά τον Άρη από το 2021, έχει ήδη συλλέξει δείγματα. Ωστόσο, η επιστροφή του στη Γη διακόπηκε από την κυβέρνηση Τραμπ, έπειτα από ψηφοφορία του Κογκρέσου τον Ιανουάριο του 2026.

Από την πλευρά της, η Κίνα σχεδιάζει να εκτοξεύσει το διαστημόπλοιο «Tianwen-3» περίπου το 2028 και θα μπορούσε να φέρει πίσω δείγματα από τον Άρη ήδη από το 2031, ενδεχομένως πριν από την ολοκλήρωση της ιαπωνικής αποστολής.