Καρπενήσι: Τα παραμυθένια χωριά της Ευρυτανίας - Από την Σαρκίνη έως και το Μικρό Χωριό

Όλα τα χωριουδάκια της Ευρυτανίας μικρά και μεγάλα, κρύβουν κάτι μοναδικό. Ένας παραδοσιακός, όμορφος οικισμός και ένα πυκνό ελατοδάσος που σου κόβει την ανάσα απέχει 40 χλμ. από το Καρπενήσι και ακούει στο όνομα «Σαρκίνη».

Το χωριό βρίσκεται σε μια γωνιά της Ευρυτανίας που αν την επισκεφθείς μια φορά, μάλλον θα επιστρέφεις συχνότερα εκεί.

Τα περισσότερα χωριά της Ευρυτανίας έχουν την δική τους πολύ σημαντική ιστορία και στέκονται εκεί ακόμη και αιώνες.

Φωλιασμένος ανάμεσα στις κορυφές Παλαιόκαστρο, Λεκογιάννη και Ψηλό Κοτρόνι, σε υψόμετρο 940 μ. μόλις σε 4 χλμ. από το Καρπενήσι, ο μικρός οικισμός με το όνομα «Κορυσχάδες» διατηρεί την άγρια ομορφιά της ευρυτανικής γης.

Όσο και να προσπαθήσει κάποιος, δεν θα καταφέρει να περιγράψει με ακρίβεια το μέγεθος της ομορφιάς αυτού του μικρού χωριού που κυριολεκτικά κρέμεται από μια πλαγιά. Με θέα μια άλλη κατάφυτη βουνοπλαγιά τα λιγοστά πέτρινα «κουκλόσπιτα» έχουν να υπερηφανεύονται για την ιστορία του χωριού. Το χωριό βρίσκεται στο δρόμο προς τον Προυσό, 5 χλμ από το Καρπενήσι.

Σε απόσταση «αναπνοής» από το «Μεγάλο Χωριό» της Ευρυτανίας, στις πλαγιές του όρους Χελιδόνα, ανάμεσα σε ένα πυκνό δάσος από έλατα, βρίσκεται το «Μικρό Χωριό». Πρόκειται για ένα μέρος με πολύ πλούσια ιστορία, μιας και πρωτοστάτησε στα σπουδαιότερα γεγονότα της Ελληνικής ιστορίας.

Εκτός από την ομορφιά του, αυτό που κάνει το συγκεκριμένο χωριό να ξεχωρίζει είναι και η ιστορία του. στις αρχές του 19ου αιώνα, το Μικρό Χωριό κατατάσσονταν στα «Πολιτοχώρια», στα χωριά δηλαδή που πολλοί από τους κατοίκους του, ξενιτεύονταν στην Κωνσταντινούπολη. Αρκετοί λοιπόν Μικροχωρίτες, αφού δούλεψαν στην Κωνσταντινούπολη και έφτιαξαν περιουσίες, γύρισαν στον τόπο τους χτίζοντας πετρόχτιστα οικήματα. Δυστυχώς τα περισσότερα από αυτά βρίσκονταν στο τμήμα του χωριού που έγινε η κατολίσθηση το 1963.