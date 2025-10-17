5+1 ξεχωριστές προτάσεις για το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη

Το φθινόπωρο έχει πλέον εισέλθει για τα καλά, όμως ο καιρός στην Κρήτη παραμένει συχνά ήπιος και ευχάριστος, κάνοντάς την ιδανικό προορισμό για σύντομες αποδράσεις. Αν αναζητάτε έμπνευση για το επερχόμενο Σαββατοκύριακο στην Κρήτη, συγκεντρώσαμε μερικές ξεχωριστές ιδέες, προσαρμοσμένες στην εποχή του Οκτωβρίου, όπου η φύση έχει αρχίσει να αλλάζει και οι παραλίες είναι πλέον πιο ήσυχες.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας