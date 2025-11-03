Βόλος: Η πόλη που ενώνει τον Παγασητικό με τον μύθο των Κενταύρων

Τσίπουρο, μεζές, βουνί και θάλασσα

Βόλος: Η πόλη που ενώνει τον Παγασητικό με τον μύθο των Κενταύρων

Άποψη της πόλης του Βόλου όπως φαίνεται από την διαδρομή Πορταριά - Μακρινίτσα.

Αρχείου - Eurokinissi
Ο Βόλος, η πρωτεύουσα της Μαγνησίας, δεν είναι απλώς ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ελλάδας, είναι μια πόλη-έκπληξη, ένας τόπος όπου η ζωντανή αστική κουλτούρα συναντά με μοναδικό τρόπο τον μύθο, τη θάλασσα του Παγασητικού Κόλπου και την καταπράσινη αγκαλιά του Πηλίου, του βουνού των Κενταύρων.

Η αρχοντιά της παραλίας και η γεύση του τσίπουρου

Η καρδιά του Βόλου χτυπά στην παραλία, μια πεζοδρομημένη λεωφόρο ιδανική για ατελείωτες βόλτες με φόντο το λιμάνι και το βουνό που υψώνεται από πάνω της. Εκεί δεσπόζουν αρχιτεκτονικά στολίδια, όπως το νεοκλασικό Ξενοδοχείο «Αίγλη» και το ιστορικό κινηματοθέατρο «Αχίλλειον». Στην ανατολική άκρη, ο Ιερός Ναός του Αγίου Κωνσταντίνου συμπληρώνει την εμβληματική εικόνα.

Όμως, το σήμα κατατεθέν του Βόλου κρύβεται στα φημισμένα τσιπουράδικα. Γύρω στη 1 το μεσημέρι με κάθε γύρο τσίπουρου έρχεται και ο ανάλογος, πλούσιος μεζές, συνήθως θαλασσινός. Είναι μια ιεροτελεστία, μια γαστρονομική εμπειρία που καθιστά το φαγητό προαιρετικό και τη χαλαρή διάθεση υποχρεωτική. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε σπεσιαλιτέ όπως η κοπανιστή Βόλου ή τα τουρσί τσιτσίραβλα.

Από την ιστορία στη φύση

Ο Βόλος είναι η σύγχρονη εκδοχή της αρχαίας Ιωλκού, από όπου ξεκίνησε ο Ιάσονας την Αργοναυτική Εκστρατεία. Μπορείτε να δείτε το αντίγραφο της «Αργώς» να αγκυροβολεί στο λιμάνι. Για τους λάτρεις της ιστορίας, ο λόφος της Γορίτσας στα ανατολικά προσφέρει πανοραμική θέα στην πόλη, ενώ τα ερείπια του μεσαιωνικού κάστρου και οι νεολιθικοί οικισμοί σε κοντινή απόσταση (όπως το Σέσκλο και το Διμήνι) μαρτυρούν την αδιάλειπτη κατοίκηση της περιοχής.

Βόλος

Η Αργώ

Αρχείου - Eurokinissi

Η πύλη προς το Πήλιο

Ο Βόλος λειτουργεί ως ιδανικό ορμητήριο για την εξερεύνηση του Πηλίου. Μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνετε πίσω το αστικό τοπίο και ανηφορίζετε στα πυκνά δάση. Είτε αναζητάτε τα αρχοντικά χωριά (Μακρινίτσα, Πορταριά, Βυζίτσα) με την χαρακτηριστική πηλιορείτικη αρχιτεκτονική είτε τη μαγεία του θρυλικού Τρένου του Πηλίου («Μουτζούρη»), ο συνδυασμός βουνού και θάλασσας είναι μοναδικός.

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ

Μακρινίτσα Πηλίου / Eurokinissi

Ο Βόλος και το Πήλιο προσφέρουν έναν προορισμό 365 ημερών, όπου η αστική ζωντάνια του λιμανιού συνδυάζεται με τη γαλήνη και την περιπέτεια του βουνού.

