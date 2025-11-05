Θάσος: Βραβεύτηκε ως κορυφαίος ελληνικός αυθεντικός νησιωτικός προορισμός για το 2025

Το World Travel Awards βραβεύει την ελίτ του τουριστικού κλάδου και τους καλύτερους προορισμούς. Σε μια τελετή γεμάτη αστέρια που πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου στο θέρετρο Forte Village στην Σαρδηνία έλαμψε η Θάσος.

Ως «Greece’s Leading Authentic Island Destination» επελέγη το νησί του βορείου Αιγαίου, κάτι που αποτελεί σημαντική επιτυχία, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λευτέρη Κυριακίδη. «Παρά την ταχύτατη τουριστική ανάπτυξη η Θάσος παραμένει απρόσβλητη από τα αρνητικά του τουριστικού κύματος».

Πράσινη, ήσυχη και προσιτή, προσφέρει τοπία σπάνιας φυσικής ομορφιάς και παραλίες με λεπτή άμμο και πεντακάθαρα νερά. Το περιβάλλον, η θάλασσα, το δάσος, διατηρούν την καθαρότητα, την παρθένα φύση και την ομορφιά, που συνδυάζονται με τον πολιτισμό και την παράδοση. Διότι το νησί ξεχωρίζει κυρίως, για τον αυθεντικό του χαρακτήρα. Διατηρεί ζωντανή την πολιτιστική του κληρονομιά μέσα από τους αρχαιολογικούς χώρους και τα πέτρινα χωριά.

Όπως εξηγεί ο κ. Κυριακίδης για την συγκεκριμένη κατηγορία στάλθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία στον οργανισμό, όπως η επιβατική κίνηση, η αυθεντικότητα, και οι κριτές κατέληξαν στο ότι η Θάσος είναι Ο Προορισμός. Συγκρίνεται ο ρυθμός ανάπτυξης σε σχέση με το πόσο αυτός επηρεάζει το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά. Αυτά δίνουν την λεγόμενη προστιθέμενη αξία.

Αυτή η διάκριση είναι ένα κριτήριο για να επιλέξουν το νησί οι επισκέπτες. Το αποτέλεσμα της βραβεύσεως μετράται στον αριθμό των επισκεπτών και στον θετικό οικονομικό αντίκτυπο για τους επιχειρηματίες. «Είναι κορυφαίος νησιωτικός προορισμός και δημιουργεί μια δέσμευση για να διατηρήσουμε αυτήν την αυθεντικότητα. Αυτή είναι η ευθύνη τόσο του δήμου όσο και των κατοίκων», λέει οκ. Κυριακίδης.

Ως Κορυφαίος αναδυόμενος τουριστικός προορισμός της Ευρώπης για το 2025, δικαίως βραβεύτηκε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου οι διακοπές κοστίζουν λιγότερο και έχουν σημαντικό περιεχόμενο.

