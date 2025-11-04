Πάρος, Σύρος και Κίμωλος ξεχωρίζουν στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης

Τρία νησιά των Κυκλάδων με τις αντίστοιχες τουριστικές τους «ταυτότητες» παρουσίασε η Ιταλίδα δημοσιογράφος Sonia Anselmo.

Η δημοσιογράφος αφιέρωσε μία εβδομάδα σε Σύρο, Πάρο και Κίμωλο, περιγράφοντας με γλαφυρό τρόπο τις εμπειρίες της.

Στο πρόσφατο άρθρο της, τόνισε τις κοινές ομορφιές τους – την εκθαμβωτική γαλάζια θάλασσα, τα στενά δρομάκια και την παράταση του καλοκαιριού μέχρι το φθινόπωρο – αλλά υπογράμμισε τις θεμελιώδεις διαφορές στο πνεύμα τους:

Σύρος: Περιγράφεται ως το πιο ζωντανό και αστικό νησί, συνδυάζοντας την πολύβουη παραλία με τους απομονωμένους κόλπους.

Πάρος: Χαρακτηρίζεται ως ο πιο τουριστικός και πολιτιστικός προορισμός, με έμφαση στο αρχαιολογικό μουσείο, την παλαιές εκκλησίες, τα εστιατόρια στο λιμάνι και τα γραφικά ψαροχώρια.

Κίμωλος: Αποτέλεσε την πραγματική έκπληξη, τονίζοντας την άγρια και ποικιλόμορφη φύση της, η οποία όμως είναι βαθιά φιλόξενη.

Πάρος Unsplash

Η μαγεία της φιλοξενίας

Η δημοσιογράφος εξήρε ιδιαίτερα τη μοναδική φιλοξενία και τη γενναιοδωρία των κατοίκων και των τοπικών αρχών, κάνοντας ειδική αναφορά στους ανθρώπους που τη βοήθησαν σε κάθε νησί, από τους Αντιδημάρχους Σύρου και Κιμώλου έως τους ιδιώτες που της προσέφεραν τις υπηρεσίες τους.

Σύρος Unsplash

Καταλήγοντας, η κυρία Anselmo συνόψισε την εμπειρία της με μια φράση που απέδωσε στον νεαρό γιο μιας ντόπιας στην Κίμωλο:

Η μαγεία της Ελλάδας, ο λόγος που αυτή η γη, τόσο προικισμένη με τέτοια δώρα – φύση, ιστορία, αρχαίο πολιτισμό και γαστρονομία – υψώνεται βαθιά στην καρδιά σου, είναι ακριβώς αυτός. Ή όπως λέει ο σοφός νεαρός γιος της Έφης, "Έρχεσαι εδώ ως τουρίστας και φεύγεις ως οικογένεια"».

