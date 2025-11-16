Λίμνη Κουρνά: Το μοναδικό φυσικό διαμάντι της Κρήτης

Ανακαλύψτε τη Λίμνη Κουρνά, το μοναδικό φυσικό υδατικό διαμάντι του νησιού

Λίμνη Κουρνά: Το μοναδικό φυσικό διαμάντι της Κρήτης

Η Λίμνη Κουρνά

Η Λίμνη Κουρνά, ανάμεσα στα Χανιά και το Ρέθυμνο, είναι η μοναδική φυσική λίμνη γλυκού νερού της Κρήτης. Ένας τόπος που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με την περιβαλλοντική σημασία, καθώς αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα του δικτύου Natura 2000. Η ήρεμη αυτή γωνιά, με φόντο τα Λευκά Όρη, προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες και φυσιολάτρες.

