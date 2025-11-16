Λίμνη Κουρνά: Το μοναδικό φυσικό διαμάντι της Κρήτης

Η Λίμνη Κουρνά, ανάμεσα στα Χανιά και το Ρέθυμνο, είναι η μοναδική φυσική λίμνη γλυκού νερού της Κρήτης. Ένας τόπος που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με την περιβαλλοντική σημασία, καθώς αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα του δικτύου Natura 2000. Η ήρεμη αυτή γωνιά, με φόντο τα Λευκά Όρη, προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες και φυσιολάτρες.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας