Λίμνη Κερκίνη: Μια όαση ζωής στη βόρεια Ελλάδα - Φιλοξενεί 300 είδη πουλιών

Ανάμεσα στις επιβλητικές κορυφές των βουνών Μπέλες και Κερκίνη, στη βορειοανατολική γωνιά του νομού Σερρών, απλώνεται ένα από τα σημαντικότερα υγροτοπικά οικοσυστήματα της Ευρώπης: η Λίμνη Κερκίνη. Αυτός ο τεχνητός παράδεισος, που δημιουργήθηκε το 1932 με την κατασκευή φράγματος στον ποταμό Στρυμόνα, έχει μετατραπεί σε έναν από τους 10 υγροβιότοπους διεθνούς σημασίας της Ελλάδας (συνθήκη Ραμσάρ) και αποτελεί έναν must-visit προορισμό για κάθε ταξιδιώτη που αναζητά την απόλυτη επαφή με τη φύση.

Η Κερκίνη είναι διάσημη κυρίως ως παράδεισος των πουλιών. Πάνω από 300 είδη πτηνών βρίσκουν καταφύγιο στα νερά της, ανάμεσά τους σπάνια και απειλούμενα είδη, όπως ο Αργυροπελεκάνος και η Λαγγόνα. Η παρατήρηση πουλιών είναι η κορυφαία δραστηριότητα. Εφοδιαστείτε με κιάλια και επισκεφθείτε τα παρατηρητήρια για να απολαύσετε το θέαμα χιλιάδων πουλιών που φωλιάζουν ή σταθμεύουν εδώ κατά τις μεταναστευτικές περιόδους.

Από τη βαρκάδα στην πλάτη του βούβαλου

Πέρα από τα πουλιά, η Κερκίνη προσφέρει μια σειρά από αυθεντικές εμπειρίες που την καθιστούν μοναδική:

Βαρκάδα στα νερά: Μια βόλτα με τις παραδοσιακές ξύλινες βάρκες είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξερευνήσετε τα νούφαρα και τις πανύψηλες ιτιές που βυθίζονται στα νερά. Θα σας φέρει πρόσωπο με πρόσωπο με τους πελεκάνους και τους κορμοράνους, ειδικά τις ώρες του δειλινού.

Ιππασία και οικοβουβάλια: Η περιοχή φιλοξενεί το μεγαλύτερο κοπάδι νεροβούβαλων στην Ελλάδα, ένα μοναδικό θέαμα. Μπορείτε να κάνετε μια αξέχαστη βόλτα με άλογα στις όχθες ή να παρατηρήσετε τα βουβάλια να πλατσουρίζουν στα ρηχά.

Πεζοπορία και ποδηλασία: Τα μονοπάτια γύρω από τη λίμνη είναι ιδανικά για πεζοπορία ή ποδηλασία, προσφέροντας πανοραμική θέα στο τοπίο και τα γύρω βουνά.

Γαστρονομία με άρωμα βορείου Ελλάδας

Η επίσκεψη στην Κερκίνη ολοκληρώνεται ιδανικά με γευστικές απολαύσεις. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε λουκάνικα και νόστιμο βουβαλίσιο γάλα. Τα τοπικά ταβερνάκια σε χωριά όπως τα Λιθότοπος και Κερκίνη προσφέρουν πιάτα με φρέσκο ψάρι του γλυκού νερού (π.χ. γριβάδι), ολοκληρώνοντας τη γαστρονομική σας εμπειρία.

Η Λίμνη Κερκίνη είναι κάτι περισσότερο από ένας προορισμός: είναι ένα μάθημα οικολογίας και μια βαθιά ανάσα ηρεμίας, ένας τόπος όπου ο άνθρωπος συνυπάρχει αρμονικά με την άγρια φύση.

