Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

Η Αρκαδία, ένας από τους πιο αυθεντικούς και ιστορικά φορτισμένους προορισμούς της Πελοποννήσου, αναδεικνύεται σε κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι χαρακτηρίζεται ως το «Άγιον Όρος της Πελοποννήσου», καθώς σπάνια συναντά κανείς τόση πνευματικότητα, φυσική ομορφιά και ιστορική βαρύτητα συγκεντρωμένες σε έναν τόπο τόσο κοντά στην πρωτεύουσα.

Στους ορεινούς όγκους της Αρκαδίας, μέσα σε κατάφυτες χαράδρες και πέτρινα μονοπάτια, δεσπόζουν δεκάδες ιστορικά μοναστήρια: η Παναγία Γοργοεπήκοος στη Νεστάνη, ο Άγιος Νικόλαος Βαρσών, η Μονή Μαλεβής στον Πάρνωνα, η Μονή Μπούρα, ο Τίμιος Πρόδρομος στη Στεμνίτσα και φυσικά η εμβληματική Μονή Φιλοσόφου με το «Κρυφό Σχολειό». Αποτελούν φάρους πίστης, πολιτισμού και παράδοσης, ενώ όλα διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821, διατηρώντας, πολύτιμα κειμήλια και μια ζωντανή μνήμη αιώνων.

Για τον επισκέπτη όμως, η εμπειρία ξεπερνά το θρησκευτικό στοιχείο. Η πρόσβαση στα μοναστήρια γίνεται μέσα από γραφικές διαδρομές, περάσματα βουτηγμένα στο πράσινο και αναβαθμισμένα μονοπάτια που χαρίζουν στιγμές μοναδικής επαφής με τη φύση. Η χαράδρα του Λούσιου, ο Πάρνωνας, τα παραδοσιακά χωριά και οι φυσικοί ήχοι της περιοχής συνθέτουν ένα περιβάλλον ιδανικό για περιήγηση, πεζοπορία, φωτογραφία και απόλυτη ηρεμία. Ένα περιβάλλον ιδανικό για επαφή με το Θαύμα της Φύσης, ως έμπρακτη απόδειξη της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο.

Η τοπική γαστρονομία συμπληρώνει την εμπειρία, είτε στη Βυτίνα, είτε στη Νεστάνη, στη Δημητσάνα ή στην Τρίπολη, με ταβέρνες που τιμούν την παράδοση της Αρκαδίας: ντόπια κρέατα, φρέσκα λαχανικά και χόρτα, ξυλόφουρνοι, αγνά προϊόντα, παραδοσιακές τοπικές συνταγές και ζεστή φιλοξενία. Οι επιλογές διαμονής -από το ιστορικό Μαίναλον στην Τρίπολη έως παραδοσιακούς ξενώνες στα ορεινά χωριά- προσφέρουν άνεση και αυθεντικότητα.

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, μέσα από την ταυτότητα «This is Arcadia», επενδύει δυναμικά στην προώθηση αυτής της μοναδικής πολιτιστικής και πνευματικής ταυτότητας. Με τη στήριξη των τοπικών μητροπόλεων, αναδεικνύει τους ιερούς τόπους και δημιουργεί ολοκληρωμένες εμπειρίες που προσελκύουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Η Αρκαδία δεν είναι απλώς ένας προορισμός. Είναι ταξίδι σε μια Ελλάδα βαθιά, αυθεντική, ιερή και ταυτόχρονα ζωντανή -- ένα μέρος όπου η ιστορία, η πίστη και η φύση ενώνονται σε μία εμπειρία που μένει αξέχαστη.

Σύμφωνα με τα λόγια του προέδρου του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, Γιάννη Τρουπή, που «τρέχει» την πρωτοβουλία «This is Arcadia»: «Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τον τόπο μας και να προσφέρουμε στους φιλοξενούμενούς μας μια ολοκληρωμένη και αυθεντική αρκαδική εμπειρία, γεμάτη πνευματικότητα, και τοπική ταυτότητα».Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου εξήρε τη στήριξη της Μητρόπολης Μαντινείας & Κυνουρίας και της Μητρόπολης Γορτυνίας & Μεγαλόπολης. Όπως είπε: «με τη διακριτική αλλά σταθερή τους παρουσία, στήριξαν έμπρακτα το εγχείρημά μας και συνέβαλαν στη βαθύτερη ανάδειξη της θρησκευτικής κληρονομιάς της Αρκαδίας. Χάρη στη συνεργασία τους, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να βιώσουν από κοντά τη μεγαλοπρέπεια και το πνευματικό αποτύπωμα των ιερών τόπων της περιοχής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου στη Νεστάνη

Χτισμένη στις δυτικές πλαγιές του υψώματος Γουλά που δεσπόζει πάνω από τη Νεστάνη, ξεπροβάλλει σε υψόμετρο 680 μ., η Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου Νεστάνης. Η Μονή ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα και είναι χτισμένη σε αρχαιολογικό χώρο, με σπουδαία αρχαία λατρευτική παράδοση, ενώ διατηρεί ιδιαίτερα κειμήλια και μοναστηριακά αντικείμενα. Προσφέροντας εκπληκτική θέα στην κοιλάδα και τα γύρω βουνά, το πέτρινο συγκρότημα εντυπωσιάζει με την αρχιτεκτονική του, τα θολοσκεπή κτίρια και τις τοιχογραφίες που κοσμούν το καθολικό και τους κίονες. Ο περιβάλλων χώρος με χαμηλή βλάστηση και τα πετρώδη μονοπάτια δημιουργούν αίσθηση αρμονίας με το φυσικό τοπίο, προσκαλώντας τον επισκέπτη σε ηρεμία και περισυλλογή.

Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Βαρσών, Νεοχώρι

Σε απόσταση 12 χιλιόμετρα από την Τρίπολη, κοντά στο χωριό Νεοχώρι, πάνω σε πλαγιά που οι ντόπιοι ονομάζουν Κουτρούφι, βρίσκεται η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Βαρσών. Η μονή έχει υποστεί πολλές καταστροφές με την πάροδο του χρόνου και η πρώτη φάση του καθολικού της τοποθετείται στον 11ο μ.Χ. αιώνα βάσει κτητορικής επιγραφής εντοιχισμένης στο νεότερο καθολικό. Το νεότερο καθολικό, το οποίο σώζεται και σήμερα, χρονολογείται στα τέλη του 15ου - αρχές 16ου αιώνα. Μέχρι και σήμερα στη Μονή εργάζονται μοναχοί κατά τα ορθόδοξα πρότυπα άσκησης. Στο Καθολικό τής Ιεράς Μονής αποθησαυρίζεται το σκήνωμα τού Νεομάρτυρα Δημητρίου, τμήμα τής Τιμίας Κάρας τής Αγίας Παρασκευής, τμήμα λειψάνου τού Νεομάρτυρα Παύλου, καθώς και τεμάχιο λειψάνου τού Παιδομάρτυρος Αγίου Κηρύκου.

Η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μαλεβή

Κτισμένη στις πλαγιές του Πάρνωνα, σε υψόμετρο 920 μέτρων και σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από την κωμόπολη του Αγίου Πέτρου, θεωρείται από τα πιο φημισμένα μοναστήρια της Αρκαδίας, αλλά και όλης της Ελλάδας. Η Μονή οφείλει την ονομασία της στην ψηλότερη κορυφή του Πάρνωνα, που είναι γνωστή ως «Μαλεβός», επειδή το μοναστήρι ήταν παλαιότερα κτισμένο στην τοποθεσία «Κανάλοι», κοντά στην κορυφή του Μαλεβού. Έτσι η «Παναγία του Μαλεβού» έγινε σιγά-σιγά η «Παναγία η Μαλεβή» ή απλά η «Μαλεβή».

Σε περίοπτη θέση δεσπόζει στο εσωτερικό του η θαυματουργή, όπως θεωρείται, εικόνα της Παναγίας Μαλεβής. Κατά την παράδοση είναι μία από τις 70 που φιλοτέχνησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Πλήθος πιστών επισκέπτεται τη Μονή για να προσκυνήσει στις 23 Αυγούστου που γιορτάζει η μονή. Σημειώνεται πως η περιοχή είναι ενταγμένη στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000.

Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου "Μπούρα"

Η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου που είναι γνωστή και ως «Μπούρα» βρίσκεται στα νότια του χωριού Λεοντάρι της Μεγαλόπολης. «Μπούρα» ήταν η παλιά ονομασία του διπλανού χωριού Φαλαισία που βρίσκεται στην τοποθεσία της αρχαίας Φαλαισίας. Αν και δεν είναι γνωστή η ακριβής χρονολογία κατασκευής της μονής, πιθανολογείται ότι χτίστηκε στα μέσα του 12ου αιώνα.

Ένα γνήσιο θρησκευτικό κέντρο της Αρκαδίας που τα χρόνια της Τουρκοκρατίας και κατά τη διάρκεια της Επανάσταση του 1821 αποτέλεσε τόπο συνάντησης των μελών της Φιλικής Εταιρείας καθώς και χώρος μύησης των φιλικών. Τα κτίρια του μοναστηριού έχουν σχήμα φρουριακό και αμέσως μόλις διαβαίνει ο προσκυνητής την είσοδό του συναισθήματα γαλήνης και κατάνυξης πλημμυρίζουν τη ψυχή του. Κάθε λογής λουλούδια είναι φυτεμένα στον αυλόγυρό του μοναστηριού, στην μέση του οποίου είναι το καθολικό του, το οποίο φέρει καλοδιατηρημένες αγιογραφίες ,που αποπνέουν ιεροπρέπεια και αυστηρότητα.

Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στη Στεμνίτσα

Σε ένα τοπίο που κόβει την ανάσα, στην ανατολική πλευρά της χαράδρας του Λούσιου ποταμού, υψώνεται η μονή Αγίου Ιωάννου Τιμίου Προδρόμου. Σύμφωνα με την παράδοση, η ίδρυση της μονής χρονολογείται στα μέσα του 12ου αιώνα. Σήμερα στέκεται ως ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά μοναστήρια της Πελοποννήσου.

Η μονή ιδρύθηκε, σύμφωνα με την παράδοση τον 12ο αιώνα από μοναχούς που ζούσαν σε κοντινά ασκητήρια και αποτέλεσε καταφύγιο και ιατρείο για τους αγωνιστές της Επανάστασης του 1821. Η πρόσβαση στη μονή είναι εφικτή με όχημα μέχρι ένα σημείο, μετά απαιτείται ολιγόλεπτη πεζοπορία κάτω από το θεόρατο βράχο. Ολόγυρα η φύση οργιάζει και οι ήχοι από τα νερά του Λούσιου ποταμού και τα κελαϊδίσματα των πουλιών δημιουργούν στον επισκέπτη μια πρωτόγνωρη ηρεμία, σε ένα άγριο και συνάμα ειδυλλιακό τοπίο.

Ιερά Μονή Φιλοσόφου (Κρυφό Σχολειό)

Η επονοµαζόµενη «αρχόντισσα του Φαραγγιού» του Λούσιου, πλούσια σε ιστορία και σε φυσική οµορφιά, βρίσκεται στην περιοχή «Μονοπόρη» του Λούσιου, 11 χλµ. περίπου νότια της Δημητσάνας. Αποτελείται από δύο κτιριακά συγκροτήµατα, την παλαιά µονή και τη νέα· στη δεξιά µεριά του Λούσιου και οι δύο, απέχουν µεταξύ τους 600 µ.

Η Μονή Φιλοσόφου υπήρξε σπουδαίο εθνικό και παιδευτικό κέντρο, αφού, και εδώ λειτούργησε «Κρυφό Σχολειό». Το 1765 ιδρύθηκε, στη Μονή Φιλοσόφου, η Σχολή ∆ηµητσάνας, που αργότερα, µεταφέρθηκε στη ∆ηµητσάνα. Γνωστή είναι η Βιβλιοθήκη, µε σηµαντικά χειρόγραφα του 12ου αιώνα, που διατηρούσε η Μονή και που, τώρα, φυλάσσονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

