Οι ταξιδιωτικές τάσεις που θα κυριαρχήσουν το 2026, σύμφωνα με τους ειδικούς

Στατιστικολόγοι, ειδικοί συμπεριφοράς και ταξιδιωτικές πλατφόρμες ανέλυσαν τα δεδομένα των τελευταίων μηνών για να προβλέψουν προς τα πού κατευθύνεται η ταξιδιωτική βιομηχανία.

Από τα «coolcations» – ένα trend που εμφανίστηκε πριν μερικά χρόνια και έφτασε μέχρι τα «Λέξεις της Χρονιάς» του Collins Dictionary – μέχρι τα «flashpacking», τον όρο που περιγράφει το πιο upscale backpacking, οι ετήσιες τάσεις ταξιδιού πάντα συνοδεύονται από περίεργα σύνθετα ονόματα και σχεδόν πάντα αντικατοπτρίζουν τον τρόπο που ζούμε – ή τον τρόπο που θα θέλαμε να ζούμε.

Το BBC παρουσιάζει τις κορυφαίες ταξιδιωτικές τάσεις που θα κυριαρχήσουν το 2026.

Pexels

1. Ησυχία πάνω απ’ όλα

Μία τάση φαίνεται ότι θα κυριαρχήσει την επόμενη χρονιά: τα «quietcations». Γνωστά και ως Hushpitality, αυτά τα ταξίδια περιστρέφονται γύρω από την άνεση, τη σιωπή και την ανάγκη να ξεφύγουμε από το συσσωρευμένο άγχος της σύγχρονης ζωής.

Σε έναν κόσμο όπου η digital κουλτούρα είναι διαρκώς «on», ενώ ταυτόχρονα δεχόμαστε συνεχώς ειδήσεις και παγκόσμια γεγονότα σε πραγματικό χρόνο, δεν είναι περίεργο που πολλοί από εμάς αναζητούμε τρόπους αποσύνδεσης.

Ο Hector Hughes, συνιδρυτής του Unplugged, μιας σειράς από digital detox cabins στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρακολουθεί την τάση να εξελίσσεται:

«Όταν ξεκινήσαμε το Unplugged το 2020, το digital detoxing και η αναλογική ζωή ήταν σχεδόν άγνωστα,» λέει. «Σήμερα, πάνω από τους μισούς επισκέπτες μας αναφέρουν την εξουθένωση και την κόπωση από τις οθόνες ως τον βασικό λόγο που κάνουν κράτηση».

Pexels

2. Gen AI αντί για... βαρετό admin

Το 2026 η τεχνητή νοημοσύνη θα ενσωματωθεί ακόμη πιο βαθιά στα ταξίδια μας. Σύμφωνα με έρευνα της Amadeus, όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν ήδη γενετική ΑΙ για το planning και τις κρατήσεις τους. Με κολοσσούς όπως η Expedia και το Booking.com να ενσωματώνουν εργαλεία τύπου ChatGPT, γίνεται πιο εύκολο από ποτέ να αφήσεις τους «έξυπνους» αλγορίθμους να σχεδιάσουν τις διακοπές σου.

Προσθέτοντας real-time μετάφραση και mobile check-ins, η τεχνολογία αφαιρεί σιωπηλά ένα μεγάλο μέρος του ταξιδιωτικού «χαρτοβασιλείου».

Φυσικά, η άνοδος της ΑΙ έχει και παγίδες. Ειδικοί βιωσιμότητας προειδοποιούν ότι οι αλγοριθμικές προτάσεις ενδέχεται να ενισχύουν τον υπερτουρισμό, οδηγώντας όλους στα ίδια λίγα μέρη. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη έχει συνδεθεί με αυξανόμενες ταξιδιωτικές απάτες – οπότε χρειάζεται προσοχή.

Η Jasmine Bina, ειδικός πολιτιστικών τάσεων και CEO της Concept Bureau, τονίζει ότι η Gen AI αλλάζει το πώς εκφράζουμε τις επιθυμίες μας – όχι το γιατί ταξιδεύουμε. «Μπορεί να θέλεις να πας σε ένα resort για να αναρρώσεις από burnout, αλλά πλέον αντί να ψάχνεις απλώς στο TikTok, θα χρησιμοποιήσεις το ChatGPT για να καταλάβεις τι είδους burnout έχεις, σε ποια τελετουργικά ή ερεθίσματα ανταποκρίνεσαι και ποιος προορισμός ταιριάζει καλύτερα με την εσωτερική σου κατάσταση», εξηγεί.

Pexels

3. Εμπιστοσύνη αντί για επιλογές

Πείτε το decision fatigue, άνεση ή απλώς τη γοητεία του να αφήνεις κάποιον άλλο να αναλάβει τα πάντα: οι εμπειρίες όπου ο ταξιδιώτης δεν χρειάζεται να πάρει καμία απόφαση αυξάνονται κατακόρυφα.

Στα Φερόες, οι επιλογές περιορίζονται για χάρη της βιωσιμότητας μέσω του νέου προγράμματος αυτόνομων οχημάτων· αλλού στον κόσμο, η έλλειψη επιλογών λειτουργεί ως εργαλείο για πραγματικά ξεκούραστες αποδράσεις. Στη Μεντόζα της Αργεντινής, το Susana Balboa’s Winemaker’s House & Spa Suites λανσάρει mystery travel πακέτα, με το πρόγραμμα να αποκαλύπτεται σταδιακά στους επισκέπτες.

Στα κρουαζιερόπλοια, τα mystery cruises – όπου οι επιβάτες επιβιβάζονται χωρίς να γνωρίζουν το δρομολόγιο – κερδίζουν συνεχώς έδαφος.

Σύμφωνα με τη Lemongrass, αυτή η τάση αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη γνωστική κόπωση από τις συνεχείς μικρο-αποφάσεις της καθημερινότητας.

4. Δρόμοι αντί για αερογέφυρες

Η Hilton προβλέπει ότι το 2026 θα επιστρέψουμε δυναμικά στα road trips. Το hashtag #RoadTrip έχει συγκεντρώσει πάνω από 5,9 εκατομμύρια tags, καθώς οι ταξιδιώτες ξανανακαλύπτουν την ομορφιά του ανοιχτού δρόμου.

Ο Hunter Moss αναβαθμίζει το κλασικό road trip σε luxury εμπειρία με Michelin γεύσεις και προσεκτικά επιλεγμένες στάσεις. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί επιλέγουν το αυτοκίνητο για έναν άλλο λόγο: το κόστος. Το 60% των Βρετανών δηλώνει ότι θα οδηγήσει σε έναν προορισμό για να γλιτώσει χρήματα.

Η Milena Nikolova του BehaviorSMART βλέπει το φαινόμενο ως ιδιαίτερα «αμερικανικό»: «Η σχέση ανθρώπου-αυτοκινήτου στη Βόρεια Αμερική και στην Ευρώπη διαφέρει πολύ, και αυτό αλλάζει την αντίληψη γύρω από την οδήγηση για αναψυχή», εξηγεί.

Pexels

5. Κουλτούρα αντί για ηδονοθηρία

Κάποιοι προορισμοί προβλέπεται να εκτοξευθούν το 2026:

η Κορνουάλη, όπου γυρίζεται η νέα σειρά Harry Potter,

τα Yorkshire Moors, σκηνικό για το νέο Wuthering Heights της Emerald Fennell,

και η Ελλάδα, χάρη στη νέα κινηματογραφική Οδύσσεια του Christopher Nolan.

Η Bina βλέπει την τάση ως μια σύγχρονη μορφή φυγής: «Σε περιόδους αναταραχής, καταφεύγουμε στη λογοτεχνία για να εξερευνήσουμε φόβους και επιθυμίες. Η λογοτεχνική ταξιδιωτική εμπειρία λειτουργεί καθαρτικά – σε βάζει πιο βαθιά στη μυθοπλασία, πνευματικά και σωματικά».

Με το #BookTok να τροφοδοτεί το trend, το literary travel αναμένεται να κυριαρχήσει το 2026, μαζί με το sibling-trend “set-jetting”: ταξίδια εμπνευσμένα από σειρές και ταινίες.

Ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο – ακόμα και σε μέρη γνωστά για τη νυχτερινή ζωή τους – προσαρμόζονται: από σπάνια βιβλία και quiet reading retreats μέχρι poolside libraries και θεματικές διαμονές.

Διαβάστε επίσης