Μοναδικές Γεύσεις Νοτίου Αιγαίου: Τα Πιστοποιημένα Προϊόντα που Μαγεύουν Επισκέπτες σε Κυκλάδες & Δωδεκάνησα

Snapshot Οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προσφέρουν αυθεντικές και πιστοποιημένες τοπικές γεύσεις που προβάλλουν τον πολιτισμό και την παράδοση των νησιών.

Υπάρχει συστηματική διασύνδεση του τουριστικού προϊόντος με τον πρωτογενή τομέα μέσω της γαστρονομίας και της προβολής τοπικών προϊόντων σε εκθέσεις.

Πολλά τοπικά προϊόντα των νησιών διαθέτουν ονομασία προέλευσης και γεωγραφική ένδειξη, με διεθνή αναγνώριση και βραβεία σε παγκόσμιους διαγωνισμούς.

Η συμμετοχή καινοτόμων νέων στην παραγωγή και εξαγωγή τοπικών προϊόντων αποτελεί στρατηγικό στόχο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η Περιφέρεια υποστηρίζει οικονομικά τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις για την προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων σε παγκόσμιες αγορές.

Δεν είναι μόνο ο ήλιος κι η θάλασσα που μαγεύουν τους επισκέπτες στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Ούτε τα ηλιοβασιλέματα κι η ξενοιασιά των διακοπών. Ένα εξίσου ισχυρό κίνητρο για να έρθουν ή να επιστρέψουν ξανά για να κάνουν διακοπές στη χώρα μας, είναι ασφαλώς οι μοναδικές γεύσεις του κάθε τόπου.

«Στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, -όπως δήλωσε μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Φιλήμονας Ζαννετίδης, οι γεύσεις αυτές, είναι αυθεντικές και μοναδικές. Ξακουστές και πιστοποιημένες.

Κάθε προϊόν που φθάνει στα χέρια των επισκεπτών μας, ταυτόχρονα μεταφέρει τον πολιτισμό, την παράδοση την γαστρονομία αλλά και την ταυτότητα των νησιών του Νοτίου Αιγαίου μαζί με το μεράκι των ανθρώπων που τα δημιουργούν».

Όπως επισημαίνει ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενή τομέα Νοτίου Αιγαίου, κ. Φιλήμονας Ζαννετίδης, «αυτό που εδώ και χρόνια "χτίζεται" με τρόπο εξαιρετικά προσεκτικό και μεθοδικό, είναι η διασύνδεση του τουριστικού μας προϊόντος με τον πρωτογενή τομέα. Χρησιμοποιώντας τη γαστρονομία και προβάλλοντας τα μοναδικά είδη που διαθέτει ο ευλογημένος αυτός νησιωτικός χώρος, σε όσους επισκέπτες μας, δεν τα έχουν ακόμα δοκιμάσει. Γι' αυτό κι έχουμε καθιερώσει σε κάθε έκθεση προβολής των τοπικών μας προϊόντων, να έχουμε μαζί μας και να συνεργαζόμαστε και συντονιζόμαστε με τα στελέχη της Λέσχης Αρχιμαγείρων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων. Οι οποίοι, αναλαμβάνουν να μαγειρέψουν επιτόπου τα προϊόντα μας, με παραδοσιακές συνταγές.

Έτσι, ο πελάτης, είτε Έλληνας είναι είτε από οποιαδήποτε χώρα, γνωρίζει ότι αυτό που έχει μπροστά του, στο πιάτο του είναι εκτός από εντυπωσιακό και νόστιμο και μοναδικό. Δεν πρόκειται δηλαδή να το βρει πουθενά αλλού. Αυτή είναι η "ζωντανή" μας διαφήμιση. Μέσα από το Aegean Cuisine που έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό με προσπάθεια του περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζημάρκου και των Επιμελητηρίων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, οι επισκέπτες μας, μπορούν να γνωρίζουν ποια είναι τα εστιατόρια που είναι συμβεβλημένα με αυτή την μοναδική κουζίνα και να αναζητήσουν εκεί τις γεύσεις. Γεύσεις μοναδικές: Από την Κουζίνα του Αιγαίου, τη Μεσογειακή Διατροφή και βέβαια τα τοπικά παραγόμενα προϊόντα.»

Παγκόσμια καταξίωση για τα προϊόντα των νησιών μας

Τα πιστοποιημένα προϊόντα που διαθέτει ο κάθε τόπος, αποτελούν αυτό που τα τελευταία χρόνια αναζητούν πλέον εκατομμύρια ταξιδιωτών. Και η χώρα μας, τα νησιά μας, εδώ στο Νότιο Αιγαίο, έχουν δεκάδες τέτοια προστατευόμενα προϊόντα. Με ονομασία προέλευσης και γεωγραφική ένδειξη. Κι αυτό που ευελπιστούμε είναι να τα αναδείξουμε ακόμα περισσότερο και να τα πολλαπλασιάσουμε».

Οι εποχές - τονίζει ο κ. Ζαννετίδης- έχουν αλλάξει. Παλαιότερα, οι τουρίστες που ταξίδευαν στη χώρα και τα νησιά μας ήξεραν μόνο τον… μουσακά και το τζατζίκι. Σήμερα, είναι τόσο ενημερωμένοι που γνωρίζουν πολύ καλά φθάνοντας σε έναν τόπο, σε ένα από τα νησιά μας, ποια είναι τα πιστοποιημένα τους μοναδικά προϊόντα και τα αναζητούν: Γραβιέρα Νάξου, Μελεκούνι της Ρόδου, Κρασοτύρι της Κω, Λόπια της Κατταβιάς Ρόδου, μέλια παγκοσμίως γνωστά και πιστοποιημένα, ελαιόλαδο της Ρόδου, και βέβαια κρασιά από τις Κυκλάδες μέχρι τα Δωδεκάνησα. Όλα αυτά τα προϊόντα, γίνονται ανάρπαστα. Σε όλους τους διαγωνισμούς παγκοσμίως που λαμβάνουν μέρος τα προϊόντα μας, (κρασιά, μέλια και λάδια) σαρώνουν σε βραβεία.

Ο ρόλος των νέων ανθρώπων

Ένα ενθαρρυντικό γεγονός από τα στοιχεία που καταγράφει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στις εκθέσεις που γίνονται σε Ελλάδα και Εξωτερικό, είναι ότι η ενασχόληση της παραγωγής των προϊόντων αυτών, βρίσκει ολοένα και περισσότερους νέους να είναι πίσω τα μοναδικά αυτά πιστοποιημένα προϊόντα. Καινοτόμες παραγωγές επίσης και άνοιγμα στις αγορές, γίνονται από πολύ νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχοντας στα χέρια τους τις μοναδικές αυτές παραγόμενες γεύσεις, τις «ταξιδεύουν» σε όλο τον κόσμο.

Η ενασχόληση των νέων ανθρώπων με την αγροτική παραγωγή, είναι και ένας στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Να μπορέσουν δηλαδή νέοι άνθρωποι να δημιουργήσουν, να τυποποιήσουν και να εξάγουν τις γεύσεις αυτές παντού πέρα από την αγορά των νησιών από τα οποία προέρχονται.

Για τον λόγο αυτό, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, βοηθά συστηματικά, αναλαμβάνοντας το μεγαλύτερο κόστος συμμετοχές στις εκθέσεις τροφίμων και ποτών, προβάλλοντας και αναδεικνύοντας προϊόντα για να τα διαθέσουν στις διεθνείς αγορές.

«Είναι παρά πολύ αισιόδοξο το μήνυμα που λαμβάνουμε και οι εικόνες που αποτυπώνουμε στις εκθέσεις που συμμετέχουν τα νέα αυτά παιδιά - αναφέρει ο αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Ζαννετίδης. Κι αυτό μας δίνει θάρρος και ακόμα μεγαλύτερη θέληση, να σχεδιάσουμε και να συνεχίσουμε την προσπάθεια που καταβάλλουμε. Γιατί το κάθε προϊόν, πέρα από την παράδοση και τον πολιτισμό, μεταφέρει και τη γεύση που αφήνει στις μνήμες των επισκεπτών μας, ανεξίτηλη τη σφραγίδα και την ταυτότητα των νησιών μας. Γι αυτές τις γεύσεις είμαστε σίγουροι ότι οι επισκέπτες μας, θα επιστρέψουν ξανά στα νησιά μας».

