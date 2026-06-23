Το ελληνικό νησί του Αιγαίου που συνεπήρε τους βρετανικούς Times: Τόπος «μύθων και θρύλων»

Στο εκτενές αφιέρωμα το έγκριτο μέσο αναζητά προορισμούς που προσφέρουν μια διαφορετική εκδοχή των ελληνικών διακοπών.

Newsbomb

Το ελληνικό νησί του Αιγαίου που συνεπήρε τους βρετανικούς Times: Τόπος «μύθων και θρύλων»
TRAVEL
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι Λειψοί περιλαμβάνονται στη λίστα των καλύτερων ελληνικών νησιών με γαλήνια ατμόσφαιρα από τους βρετανικούς Times.
  • Το νησί συνδέεται με τη μυθολογία, καθώς σχετίζεται με τη νύμφη Καλυψώ και τον Οδυσσέα.
  • Ξεχωρίζουν οι παραλίες Πλατύς Γιαλός, Κάμπος και Μονοδένδρι για τον φυσικό πλούτο και τα τιρκουάζ νερά τους.
  • Οι Λειψοί προσφέρουν χαλαρούς ρυθμούς, υψηλής ποιότητας ταξιδιωτικές εμπειρίες και αναλλοίωτο φυσικό περιβάλλον.
Snapshot powered by AI

Στη λίστα με τα καλύτερα ελληνικά νησιά που έχουν γαλήνια αύρα συμπεριλαμβάνουν τους Λειψούς οι βρετανικοί Times. Στο εκτενές αφιέρωμα το έγκριτο μέσο αναζητά προορισμούς που προσφέρουν μια διαφορετική εκδοχή των ελληνικών διακοπών.

Στο άρθρο επισημαίνεται ότι, παρότι η Ελλάδα διαθέτει χιλιάδες νησιά και νησίδες, μόνο ένα μικρό μέρος τους κατοικείται και ακόμη λιγότερα παραμένουν «προστατευμένα» από τις μεγάλες μαζικές τουριστικές ροές.

Ξεχωριστή θέση στον κατάλογο καταλαμβάνουν οι Λειψοί, τους οποίους οι Times περιγράφουν ως έναν τόπο «μύθων και θρύλων» καθώς, σύμφωνα με την παράδοση, το νησί συνδέεται με τη νύμφη Καλυψώ και τον Οδυσσέα.

Το δημοσίευμα σημειώνει πως το νησί συνεχίζει να διατηρεί τη μυθική του γοητεία με τους σύγχρονους επισκέπτες να σαγηνεύονται κυρίως από τις «απίθανες παραλίες» του προορισμού και τα «δελεαστικά, τιρκουάζ νερά» που συναντούν στις ακτές του.

Μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις παραλίες Πλατύς Γιαλός, Κάμπος και Μονοδένδρι, οι οποίες προβάλλονται ως παραδείγματα του φυσικού πλούτου των Λειψών. Βασικό κριτήριο επιλογής των νησιών που περιλαμβάνονται στη λίστα αποτελεί η δυνατότητά τους να προσφέρουν χαλαρούς ρυθμούς, ταξιδιωτικές εμπειρίες υψηλής ποιότητας, αναλλοίωτο φυσικό περιβάλλον, και μια αίσθηση ανακάλυψης που έχει εκλείψει από πολλούς δημοφιλείς μεσογειακούς προορισμούς.

Σημειώνεται πως η νέα προβολή εντάσσεσαι στο πλαίσιο του ταξιδιωτικού καλέσματος του Δήμου. «Η παρουσία των Λειψών σε ένα ακόμη σημαντικό αφιέρωμα των Times αποτελεί ιδιαίτερα τιμητική αναγνώριση της αυθεντικότητας και της μοναδικής φυσιογνωμίας του τόπου μας. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι νησιωτικοί προορισμοί καλούνται να ανταποκριθούν σε έντονες προκλήσεις που σχετίζονται με τον διεθνή ανταγωνισμό, τη βιωσιμότητα και τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των ταξιδιωτών, η διαρκής και στοχευμένη ανάδειξη των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Συνεχίζουμε την προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας των Λειψών στις σημαντικότερες διεθνείς αγορές, αναδεικνύοντας έναν προορισμό που παραμένει αυθεντικός, φιλόξενος και βαθιά συνδεδεμένος με τις αξίες του Αιγαίου και της Ελλάδας», δήλωσε η δήμαρχος Λειψών Ευαγγελίστρα Λαουντού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:32ΚΟΣΜΟΣ

Έτος σταθμός το 2026 για το Πολεμικό Ναυτικό - Ξεκίνησαν οι δοκιμές στην θάλασσα για την Φρεγάτα «Φορμίων» -Πότε παραλαμβάνουμε τις επόμενες

19:24ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έκρηξη σε πύργο της Μαδρίτης - Προκάλεσε φωτιά

19:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τόκοι: Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού για τους δανειολήπτες - «Κούρεμα» και χαμηλότερες δόσεις

19:16LIFESTYLE

Η τρυφερή φωτογραφία της Zendaya με τον Tom Holland να την φιλά στη Ρώμη

19:14LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Καθηλωτικό το αποψινό φινάλε – Όσα θα δούμε

19:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη: Έκθεση ART AND MOTION στο Λουτράκι με αφορμή το Ράλλυ Ακρόπολις

19:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο 25χρονος επιδειξίας που παρενόχλησε νεαρή γυναίκα στην Πάντειο – 6 συλλήψεις απο το 2025 αλλα κυκλοφορουσε ελευθερος

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Βρετανία: Η μητέρα και ο φίλος της κακοποίησαν σεξουαλικά και δολοφόνησαν δίχρονο νήπιο - Είχε κατάγματα σε 21 οστά

18:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία αστάθειας και μελτεμιού - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ έχει εμμονή με τον αριθμό 22;

18:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Δένδια για Τουρκία και ασφάλεια - Τι είπε για το ουκρανικό drone στη Λευκάδα

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Ουαλία: Λεωφορείο ανετράπη σε αυτοκινητόδρομο - Τραυματίστηκαν οι 26 επιβάτες

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Νίκαια για την εξαφάνιση 34χρονου – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

18:32TRAVEL

Το ελληνικό νησί του Αιγαίου που συνεπήρε τους βρετανικούς Times: Τόπος «μύθων και θρύλων»

18:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Wall Street ανοίγει με κατακόρυφη πτώση - Μαζικό ξεπούλημα στις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου

18:20ΚΟΣΜΟΣ

«Απαγορεύεται η είσοδος σε όσους δεν μιλούν γερμανικά» - Ο παράξενος κανόνας εισόδου σε λίμνη

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Ορφανό» DNA που εντοπίστηκε στο όπλο περιπλέκει το θρίλερ του διπλού φονικού στον Λογγό

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η Ρωσία έτοιμη για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία βάσει των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Γέφυρα καταρρέει όταν περνά υπερφορτωμένο φορτηγό - Σώθηκε από θαύμα ο οδηγός - Βίντεο

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Columbia ανακοινώνουν ακαδημαϊκή συνεργασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι - Ξεκινάει 48ώρο αστάθειας

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Διανομέας της Amazon έβγαλε εκατομμύρια γράφοντας εργασίες και δίνοντας εξετάσεις για φοιτητές – Οδηγήθηκε στη φυλακή

14:36ΕΛΛΑΔΑ

«Μας στέλνουν λαγοκέφαλους από παντού»: Έκρηξη συμμετοχών στον διαγωνισμό – Έρχεται εφαρμογή με GPS για τις καταγραφές.

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Ορφανό» DNA που εντοπίστηκε στο όπλο περιπλέκει το θρίλερ του διπλού φονικού στον Λογγό

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Βρετανία: Η μητέρα και ο φίλος της κακοποίησαν σεξουαλικά και δολοφόνησαν δίχρονο νήπιο - Είχε κατάγματα σε 21 οστά

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Γέφυρα καταρρέει όταν περνά υπερφορτωμένο φορτηγό - Σώθηκε από θαύμα ο οδηγός - Βίντεο

19:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο 25χρονος επιδειξίας που παρενόχλησε νεαρή γυναίκα στην Πάντειο – 6 συλλήψεις απο το 2025 αλλα κυκλοφορουσε ελευθερος

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτικός καύσωνας παραλύει την Ευρώπη - Δεκάδες νεκροί και πνιγμένοι - Κλείνει ο πύργος του Άιφελ, σταματούν τα τρένα - Δραματική προειδοποίηση του ΠΟΥ

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 24 Ιουνίου: Ποιοι κλάδοι συμμετέχουν - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

19:24ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έκρηξη σε πύργο της Μαδρίτης - Προκάλεσε φωτιά

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έπνιξε τα τρία παιδιά του για να εκδικηθεί τη σύζυγό του - 27 χρόνια μετά κυκλοφορεί ελεύθερος

18:32TRAVEL

Το ελληνικό νησί του Αιγαίου που συνεπήρε τους βρετανικούς Times: Τόπος «μύθων και θρύλων»

16:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Ο νέος σχολικός χάρτης 2026-2027: 43 Νηπιαγωγεία και 32 Δημοτικά καταργούνται - Πού ιδρύονται νέες μονάδες

17:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Η «σκιώδης» κυβέρνηση του Τσίπρα – Τα ονόματα και οι αρμοδιότητες

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω: «Δεν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, προσπαθούμε να προστατεύσουμε τις γύρω επιχειρήσεις», λέει ο αντιδήμαρχος στο Newsbomb

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

22:43LIFESTYLE

Ντέρτι: Οι πρωταγωνιστές της μεγάλης παραγωγής του ΑΝΤ1

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η Ρωσία έτοιμη για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία βάσει των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Πριν ξεπακετάρετε στις διακοπές: Πώς να ελέγξετε το δωμάτιο για κοριούς

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Κρύβομαι, δεν θέλω να μπω μέσα», έλεγε ο 43χρονος στην γυναίκα του 1,5 ώρα πριν συλληφθεί 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ