Ισραήλ: Ανοίγει ξανά το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Χοζοβίτου μετά από τρία χρόνια

Τέλος στον αποκλεισμό του ιστορικού ελληνορθόδοξου μοναστηριού μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου. Η νέα διαδρομή πρόσβασης και η συγκλονιστική ιστορία της Μονής στο φαράγγι του Wadi Qelt

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ισραήλ: Ανοίγει ξανά το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Χοζοβίτου μετά από τρία χρόνια

Το μοναστήριο του Αγίου Γεωργίου του Χοζοβίτου

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  • Το ιστορικό ελληνορθόδοξο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Χοζοβίου στο Ισραήλ ανοίγει ξανά για το κοινό μετά από τρία χρόνια αποκλεισμού.
  • Καθιερώθηκε νέα ασφαλής πρόσβαση με ασφαλτοστρωμένο δρόμο που παρακάμπτει κατοικημένες περιοχές, αντικαθιστώντας τον προηγούμενο αυστηρό αποκλεισμό.
  • Η Μονή, με ιστορία από τη βυζαντινή περίοδο, βρίσκεται στο φαράγγι Wadi Qelt και φιλοξενεί σημαντικά ιερά λείψανα ελληνορθόδοξων αγίων.
  • Η πρόσβαση απαιτεί τρεις ελέγχους ασφαλείας με ηλεκτρονικές πύλες και συντονισμό με τον στρατό και τις τοπικές αρχές.
  • Το μοναστήρι δέχεται επισκέπτες καθημερινά από τις 09:00 έως τις 13:00, προσφέροντας πνευματική και ιστορική αξία στους προσκυνητές.
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Μετά από τρία ολόκληρα χρόνια αυστηρού αποκλεισμού, στον απόηχο της 7ης Οκτωβρίου του 2023, πιστοί και τουρίστες μπορούν και πάλι να προσεγγίσουν το ιστορικό ελληνορθόδοξο Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτη στην έρημο της Ιουδαίας. Η απόφαση του υπουργείου Τουρισμού του Ισραήλ ήρθε τον περασμένο μήνα, δίνοντας ανάσα στο σημαντικό αυτό προσκύνημα της Δυτικής Όχθης.

Όπως ανακοινώθηκε, καθιερώνεται μια νέα διαδικασία πρόσβασης που προσφέρει έναν ασφαλτοστρωμένο δρόμο περιμετρικά του γειτονικού οικισμού Mitzpe Yeriho. Παρακάμπτει πλήρως τις κατοικημένες περιοχές. Για τρία χρόνια ο δρόμος προς το μοναστήρι ήταν σφραγισμένος. Ένας λαβύρινθος με ηλεκτρονικές μπάρες και κωδικούς ασφαλείας, στημένος από τον ισραηλινό στρατό και τον τοπικό οικισμό, απέτρεπε κάθε διέλευση. Αποτέλεσμα ήταν το συγκρότημα να παραμένει απομονωμένο.

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Μια ιστορία λαξευμένη στους βράχους

Το μοναστήρι, γνωστό και ως Mar Jaris στα αραβικά, κρέμεται κυριολεκτικά πάνω στους γκρεμούς του Wadi Qelt, στην περιοχή C του κυβερνείου της Ιεριχούς. Πρόκειται για ένα φαράγγι που πολλοί ταυτίζουν με την «κοιλάδα της σκιάς του θανάτου» από τον 23ο Ψαλμό του Δαυίδ. Κινείται παράλληλα με τον παλιό ρωμαϊκό δρόμο για την Ιεριχώ, το φυσικό σκηνικό της παραβολής του Καλού Σαμαρείτη. Η ιστορία της Μονής του Χοζεβίτη ξεκινά τη βυζαντινή περίοδο. Ιδρύθηκε ως λαύρα τη δεκαετία του 420 και οργανώθηκε σε μοναστήρι γύρω στο 500 μ.Χ. Καταστράφηκε από τους Πέρσες το 614. Ανακατασκευάστηκε τον 12ο αιώνα από τους Σταυροφόρους. Μετά την ήττα τους εγκαταλείφθηκε, για να ανοικοδομηθεί εκ νέου από Έλληνες μοναχούς στα τέλη του 19ου αιώνα.

Εκεί ζουν σήμερα οι λιγοστοί ελληνορθόδοξοι μοναχοί που συντηρούν το αρχαίο παρεκκλήσι και τα αρδευόμενα περιβόλια. Ο τόπος συνδέεται άμεσα με τη ζωή του Προφήτη Ηλία και των γονέων της Παναγίας, δημιουργώντας έντονο ρεύμα προσκυνητών. Την ίδια ώρα, η πνευματική ακτινοβολία της Μονής γιγαντώνεται από τα ιερά λείψανα που φυλάσσονται στο εσωτερικό της. Φιλοξενεί τα λείψανα του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτη, από τον οποίο πήρε το όνομά της, του Αγίου Ιωάννη του Χοζεβίτη (420/450–520/530 μ.Χ.), καθώς και του Αγίου Ιωάννη του Ρουμάνου (1913–1960).

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Ο «λαβύρινθος» των τριών πυλών

Σύμφωνα με το νέο έγγραφο που εστάλη στους αδειούχους ξεναγούς, η γραφειοκρατία παραμένει, αλλά η δίοδος άνοιξε. Οι ταξιδιώτες σταματούν αρχικά στο φυλάκιο της εισόδου του Mitzpe Yeriho, όπου παραδίδουν ένα έγγραφο ταυτοποίησης στον φρουρό. Εκείνος τους δίνει τους κωδικούς πρόσβασης για να ανοίξουν τις δύο πρώτες ηλεκτρονικές πύλες του οικισμού. Φτάνοντας στην τρίτη πύλη, η οποία ελέγχεται απευθείας από τον στρατό (IDF) και την Αρχή Προστασίας της Φύσης του Ισραήλ, οι οδηγοί πρέπει να χτυπήσουν το θυροτηλέφωνο για να τους επιτραπεί η διέλευση.

Από το σημείο εκείνο, απομένει μια διαδρομή τεσσάρων χιλιομέτρων μέχρι το παρατηρητήριο. Στη συνέχεια, μια πεζογέφυρα πάνω από το Wadi Qelt δίνει την τελική πρόσβαση στο ίδιο το μοναστήρι, το οποίο δέχεται το κοινό καθημερινά από τις 09:00 έως τις 13:00. Κι όμως, όσο περίπλοκη κι αν φαντάζει η διαδικασία των ελέγχων, η εικόνα αυτού του αρχαίου χριστιανικού προμαχώνα στην έρημο αποζημιώνει κάθε επισκέπτη.

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