Γιατί η εφηβεία ξεκινά πολύ νωρίτερα σε ορισμένα κορίτσια

Οι γιατροί έχουν παρατηρήσει εδώ και χρόνια ότι ορισμένα κορίτσια εισέρχονται στην εφηβεία νωρίτερα από το αναμενόμενο, αλλά οι λόγοι δεν είναι απολύτως σαφείς.

Μια νέα μελέτη υποδηλώνει τώρα ότι ο χρόνος μπορεί να διαμορφώνεται από έναν συνδυασμό υψηλότερου στρες, υψηλότερου δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) και συγκεκριμένων ορμονικών προτύπων, που λειτουργούν συνεργιστικά και όχι από έναν μόνο παράγοντα.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, διαπίστωσε ότι ορισμένα πρότυπα στεροειδών ορμονών συνδέονταν με ταχύτερη εφηβική ανάπτυξη στα κορίτσια και ότι αυτή η σχέση τροποποιήθηκε σημαντικά τόσο από τους δείκτες στρες όσο και από τον ΔΜΣ.

Στην πράξη, η επίδραση ήταν ισχυρότερη όταν συνέβαιναν ορμονικές αλλαγές παράλληλα με το αυξημένο στρες και το υψηλότερο σωματικό βάρος. Η διαφορά στον χρόνο ήταν περίπου 7 μήνες νωρίτερα σε ορισμένα κορίτσια.

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα η μελέτη

Αυτό δεν σημαίνει ότι το στρες από μόνο του «προκαλεί» πρόωρη εφηβεία ή ότι το βάρος από μόνο του την εξηγεί. Το ισχυρότερο μήνυμα είναι ότι η εφηβεία φαίνεται να ανταποκρίνεται σε πολλά βιολογικά και περιβαλλοντικά σήματα ταυτόχρονα.

Οι ορμόνες παραμένουν κεντρικής σημασίας, αλλά η αντίδραση του σώματος στο στρες και η συνολική μεταβολική κατάσταση μπορεί να επηρεάσουν την ταχύτητα με την οποία αυτά τα ορμονικά σήματα μεταφράζονται σε σωματική ανάπτυξη.

Αυτό καθιστά σημαντική αυτήν την μελέτη, επειδή απομακρύνει τη συζήτηση από απλοϊκές εξηγήσεις. Η πρόωρη εφηβεία πιθανότατα δεν είναι ένα φαινόμενο με μία μόνο αιτία. Μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης πολλών συστημάτων: ενδοκρινική λειτουργία, βιολογία του στρες και σύνθεση σώματος.

Γιατί η πρόωρη εφηβεία έχει σημασία

Η πρόωρη εφηβεία δεν είναι απλώς θέμα χρόνου. Μπορεί να επηρεάσει τη συναισθηματική ευεξία, την κοινωνική ανάπτυξη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη σωματική υγεία.

Η κλινική καθοδήγηση σημειώνει ότι η πρόωρη εφηβεία στα κορίτσια θεωρείται γενικά όταν τα σημάδια ξεκινούν πριν από την ηλικία των 8 ετών. Μπορεί επίσης να επηρεάσει τα πρότυπα ανάπτυξης, επειδή τα οστά μπορούν να ωριμάσουν πιο γρήγορα, γεγονός που μπορεί να μειώσει το τελικό ύψος της ενηλικίωσης εάν η εφηβεία προχωρήσει πολύ γρήγορα.

Οι γονείς συχνά παρατηρούν για πρώτη φορά την ανάπτυξη του μαστού, την ηβική ή μασχαλιαία τριχοφυΐα, την ακμή, την οσμή του σώματος ή μια ταχεία έκρηξη ανάπτυξης. Δεν έχει κάθε κορίτσι που αναπτύσσεται λίγο νωρίτερα από τα συνομήλικά του κάποιο ιατρικό πρόβλημα, αλλά τα σαφή σημάδια πριν από την ηλικία των 8 ετών δικαιολογούν ιατρική αξιολόγηση αντί για μια προσέγγιση αναμονής.

Τι πρέπει να κρατήσουν οι γονείς από αυτήν την μελέτη

Το κύριο συμπέρασμα δεν είναι ότι οι γονείς πρέπει να πανικοβάλλονται για το καθημερινό άγχος ή να επικεντρώνονται μόνο στο βάρος των κοριτσιών τους.

Είναι ότι ο χρόνος της εφηβείας φαίνεται να αντικατοπτρίζει ευρύτερες επιρροές στην υγεία και το περιβάλλον και ότι οι ασυνήθιστες αλλαγές πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και όχι να απορρίπτονται ως «απλώς πρώιμη ανάπτυξη».

Οι γονείς πρέπει να δώσουν προσοχή στο μοτίβο, όχι μόνο σε ένα μεμονωμένο σημάδι. Εάν η ανάπτυξη του μαστού ξεκινήσει πολύ νωρίς, εάν η εν γένει σωματική ανάπτυξη φαίνεται να επιταχύνεται ξαφνικά ή εάν αρκετές αλλαγές που σχετίζονται με την εφηβεία εμφανιστούν μαζί πολύ πριν από το αναμενόμενο ηλικιακό εύρος, είναι λογικό να μιλήσετε με έναν παιδίατρο ή παιδοενδοκρινολόγο.

Συμπέρασμα

Αυτή η νέα έρευνα προσθέτει ένα σημαντικό επίπεδο σε αυτό που παρατηρούν οι γιατροί εδώ και χρόνια: η εφηβεία στα κορίτσια μπορεί να επηρεάζεται όχι μόνο από τις ορμόνες του φύλου, αλλά και από τη βιολογία του στρες και την μεταβολική κατάσταση του σώματος. Αυτό δεν προσφέρει μία μόνο εύκολη, αλλά προσφέρει μια πιο ρεαλιστική απάντηση.

Για τους γονείς, το πρακτικό μήνυμα είναι απλό. Παρακολουθήστε τα πρότυπα ανάπτυξης που φαίνονται σαφώς πρώιμα, μην τα αγνοείτε και ζητήστε ιατρική συμβουλή, όταν κάτι δεν πάει καλά. Η έγκαιρη αξιολόγηση έχει μεγαλύτερη σημασία από το να προσπαθείτε να μαντέψετε την αιτία μόνοι σας.

Πηγές:

healthday.com

nhs.uk

mayoclinic.org

columbia.edu