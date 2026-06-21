Προστατεύστε τα οστά σας τρώγοντας αυτό το φρούτο κάθε μέρα – Μαντεύετε ποιο είναι;

Τα δαμάσκηνα μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της υγείας των οστών, ειδικά σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο οστεοπόρωσης. Έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση περίπου 50 γραμμαρίων δαμάσκηνων την ημέρα (περίπου 5 ή 6 δαμάσκηνα) μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση της απώλειας οστικής πυκνότητας.

Τα δαμάσκηνα δεν υποκαθιστούν το ασβέστιο, τη βιταμίνη D, την άσκηση ή τη φαρμακευτική αγωγή για την οστεοπόρωση. Αλλά μπορεί να είναι μια χρήσιμη, απλή τροφή, ώστε να αξίζει να συμπεριληφθεί σε μια δίαιτα που υποστηρίζει τα οστά.

Τι έχουν δείξει έρευνες

Μια 12μηνη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή διαπίστωσε ότι οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που έτρωγαν 50 γραμμάρια δαμάσκηνων καθημερινά διατήρησαν την συνολική οστική πυκνότητα του ισχίου καλύτερα από τις γυναίκες που δεν έτρωγαν δαμάσκηνα. Το αποτέλεσμα παρατηρήθηκε στους 6 μήνες και συνεχίστηκε στους 12 μήνες.

Μια άλλη μελέτη ανέφερε ότι 50 έως 100 γραμμάρια δαμάσκηνων την ημέρα για 12 μήνες μείωσαν τους φλεγμονώδεις δείκτες που συνδέονται με την απώλεια οστικής μάζας σε γυναίκες ηλικίας 55 έως 75 ετών. Αυτό έχει σημασία επειδή η χρόνια φλεγμονή μπορεί να επιταχύνει την αποικοδόμηση των οστών μετά την εμμηνόπαυση.

Γιατί τα δαμάσκηνα μπορούν να βοηθήσουν τα οστά;

Τα δαμάσκηνα περιέχουν πολλά θρεπτικά συστατικά και φυτικές ενώσεις που μπορούν να υποστηρίξουν την αναδιαμόρφωση των οστών, τη συνεχή διαδικασία αποικοδόμησης και αναδόμησης των οστών.

Παρέχουν βιταμίνη Κ, κάλιο, μαγνήσιο, βόριο, φυτικές ίνες και πολυφαινόλες. Αυτά δεν λειτουργούν σαν φάρμακο, αλλά συνδυαστικά μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση του οξειδωτικού στρες και της φλεγμονής, να υποστηρίξουν την ισορροπία των μετάλλων και να συμβάλουν σε έναν πιο υγιή οστικό μεταβολισμό.

Τα ισχυρότερα στοιχεία αφορούν στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, επειδή η μείωση των οιστρογόνων μετά την εμμηνόπαυση επιταχύνει την απώλεια οστικής μάζας. Δεν είναι τόσο σαφές εάν τα δαμάσκηνα παρέχουν το ίδιο όφελος στην οστική πυκνότητα σε νεότερους ενήλικες ή σε άνδρες.

Πόσα δαμάσκηνα πρέπει να τρώτε;

Ένας πρακτικός στόχος είναι 5 ή 6 δαμάσκηνα την ημέρα. Αυτή είναι η ποσότητα που συζητείται συχνότερα στις σχετικές έρευνες και είναι πιο εύκολα ανεκτή από μεγαλύτερες μερίδες.

Ξεκινήστε με 2 ή 3 δαμάσκηνα ημερησίως, αν δεν είστε συνηθισμένοι σε αυτά. Τα δαμάσκηνα περιέχουν φυτικές ίνες και σορβιτόλη, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στη δυσκοιλιότητα, αλλά μπορεί επίσης να προκαλέσουν αέρια, φούσκωμα ή χαλαρά κόπρανα αν αυξήσετε την πρόσληψη πολύ απότομα.

Τα δαμάσκηνα μπορούν να καταναλωθούν μόνα τους ή να προστεθούν σε γιαούρτι, βρώμη, σαλάτες, smoothies, στιφάδο ή πιάτα ολικής αλέσεως.

Τι άλλο προστατεύει την υγεία των οστών;

Τα δαμάσκηνα λειτουργούν καλύτερα ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την υγεία των οστών. Τα οστά χρειάζονται τακτική άσκηση με βάρη, ασκήσεις ενδυνάμωσης, επαρκή πρωτεΐνη, ασβέστιο, βιταμίνη D και πρόληψη πτώσεων.

Όσοι διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο δεν πρέπει να βασίζονται μόνο στη διατροφή. Μπορεί να χρειαστεί εξέταση οστικής πυκνότητας και ιατρική περίθαλψη για:

γυναίκες άνω των 65 ετών

άνδρες άνω των 70 ετών

άτομα με προηγούμενα κατάγματα

μακροχρόνια χρήση κορτικοστεροειδών

πρόωρη εμμηνόπαυση

χαμηλό σωματικό βάρος

κάπνισμα

ισχυρό οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι τα δαμάσκηνα καλύτερα από τα συμπληρώματα ασβεστίου για τα οστά;

Όχι. Τα δαμάσκηνα και το ασβέστιο κάνουν διαφορετικά πράγματα. Το ασβέστιο βοηθά στην παροχή των δομικών στοιχείων των οστών, ενώ τα δαμάσκηνα μπορούν να υποστηρίξουν την ανανέωση των οστών και τις οδούς που σχετίζονται με τη φλεγμονή. Τα άτομα με χαμηλή πρόσληψη ασβεστίου μπορεί να χρειάζονται αλλαγές ή συμπληρώματα διατροφής.

Μπορούν τα δαμάσκηνα να βοηθήσουν εάν υπάρχει ήδη οστεοπόρωση;

Μπορεί να υποστηρίξουν μια υγιεινή διατροφή για τα οστά, αλλά δεν πρέπει να αντικαταστήσουν την ιατρική θεραπεία. Εάν διαγνωστεί οστεοπόρωση, η πρόληψη καταγμάτων συνήθως απαιτεί ένα πλήρες σχέδιο, που μπορεί να περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, άσκηση, βιταμίνη D, ασβέστιο και μείωση του κινδύνου πτώσεων.

Προσφέρει και ο χυμός δαμάσκηνων το ίδιο όφελος για τα οστά;

Η έρευνα επικεντρώνεται κυρίως σε ολόκληρα φρούτα, όχι σε χυμό δαμάσκηνου. Τα ολόκληρα δαμάσκηνα παρέχουν φυτικές ίνες και ένα πιο πλούσιο προφίλ θρεπτικών συστατικών, επομένως είναι η καλύτερη επιλογή για οφέλη για τα οστά και το πεπτικό σύστημα.

Συμπέρασμα

Τα δαμάσκηνα μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας και στη μείωση της φλεγμονής που συνδέεται με την απώλεια οστού, ειδικά σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Η πιο πρακτική ποσότητα είναι περίπου 5 ή 6 δαμάσκηνα την ημέρα.

Δεν αποτελούν θεραπεία για την οστεοπόρωση, αλλά μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο μέρος μιας ευρύτερης ρουτίνας για την υγεία των οστών που περιλαμβάνει άσκηση, πρωτεΐνη, ασβέστιο, βιταμίνη D και ιατρικό έλεγχο όταν είναι απαραίτητο.

Πηγές:

health.com

psu.edu

bonehealthandosteoporosis.org

nih.gov