5 πράγματα που κάνουν τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια κάθε εβδομάδα και γιατί έχουν σημασία

Εβδομαδιαίες συνήθειες που βοηθούν τα ζευγάρια να παραμένουν πιο «ζεστά».

Newsbomb

5 πράγματα που κάνουν τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια κάθε εβδομάδα και γιατί έχουν σημασία
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια δεν είναι ευτυχισμένα επειδή αποφεύγουν το άγχος, τις συγκρούσεις ή τη ρουτίνα. Συνήθως μένουν κοντά επειδή επαναλαμβάνουν μικρές συνήθειες, που προστατεύουν τη σύνδεση πριν δημιουργηθεί απόσταση.

Οι ειδικοί σχέσεων συχνά περιγράφουν αυτές τις συνήθειες ως συναισθηματική συντήρηση: έλεγχος, διασκέδαση, προσωπικός χώρος, μικρές τελετουργίες και ενεργή οικειότητα. Αυτές οι ενέργειες έχουν σημασία επειδή κάνουν τη σχέση να αισθάνεται ασφαλής και με σκοπό, όχι κάτι που τραβάει την προσοχή μόνο κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

1. Δείχνουν ενδιαφέρον πριν συσσωρευτούν τα προβλήματα

Τα ευτυχισμένα ζευγάρια αφιερώνουν χρόνο για να ρωτήσουν πώς πάει η σχέση, όχι μόνο πώς πάνε τα πράγματα την τρέχουσα εβδομάδα. Μια σύντομη εβδομαδιαία επικοινωνία μπορεί να βοηθήσει τους συντρόφους να μιλήσουν για το άγχος, την εκτίμηση, τις ανεκπλήρωτες ανάγκες και τις μικρές απογοητεύσεις πριν όλα αυτά γίνουν αιτίες δυσαρέσκειας.

Αυτή η κουβέντα δεν χρειάζεται να είναι κάτι… επίσημο. Ακόμα και 15 λεπτά χωρίς απόσπαση από τα smartphones και τις υποχρεώσεις μπορούν να βοηθήσουν. Στόχος είναι να ακούσετε τον/την σύντροφό σας χωρίς να υπερασπιστείτε αμέσως τον εαυτό σας. Να ρωτήσετε τι χρειάζεται περισσότερο ή λιγότερο ο/η σύντροφός σας και να πείτε τι σας άρεσε από εκείνον/η κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

2. Παίζουν μαζί

Το παιχνίδι δεν είναι… παιδαριώδες. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο τα ζευγάρια παραμένουν συναισθηματικά ευέλικτα. Το κοινό χιούμορ, τα εσωτερικά αστεία, τα πειράγματα και η δοκιμή κάτι νέου μαζί μπορούν να διακόψουν τον… αυτόματο πιλότο της σχέσης.

Το παιχνίδι έχει σημασία επειδή οι μακροχρόνιες σχέσεις μπορούν να κυριαρχηθούν από υποχρεώσεις, λογαριασμούς, παιδιά και δουλειές. Η ελαφρότητα υπενθυμίζει στους συντρόφους ότι δεν είναι μόνο συνδιαχειριστές της καθημερινής ζωής. Είναι επίσης σύντροφοι που μπορούν να απολαύσουν ο ένας τον άλλον.

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3. Δίνουν χώρο ο ένας στον άλλον

Η υγιής εγγύτητα δεν σημαίνει συνεχή συνύπαρξη. Τα ευτυχισμένα ζευγάρια συχνά προστατεύουν τον ατομικό χώρο, τα χόμπι, τις φιλίες και τον ήσυχο χρόνο. Αυτό βοηθά κάθε άτομο να επιστρέψει στη σχέση με περισσότερη ενέργεια και λιγότερη πίεση.

Ο χώρος δεν είναι συναισθηματική απόσυρση. Λειτουργεί καλύτερα όταν και οι δύο σύντροφοι αισθάνονται ασφαλείς και ότι ο άλλος σέβεται τις ανάγκες του. Μπορεί να χρειάζεται ένα βράδυ μόνο του, μια προπόνηση στο γυμναστήριο, χρόνο με φίλους ή μια ιδιωτική ρουτίνα χωρίς αυτό να ερμηνεύεται ως απόρριψη.

4. Δημιουργούν μικρές τελετουργίες σύνδεσης

Τέτοιες τελετουργίες δίνουν στα ζευγάρια έναν προβλέψιμο τρόπο επανασύνδεσης. Αυτό μπορεί να είναι ένας καφές μαζί την Κυριακή το πρωί, μια βόλτα μετά το δείπνο, ένα εβδομαδιαίο γεύμα, μια ρουτίνα καληνύχτας ή ένα γραπτό μήνυμα κατά τη διάρκεια μιας κουραστικής ημέρας.

Η δύναμη μιας τελετουργίας δεν είναι η πολυπλοκότητα. Είναι το επαναλαμβανόμενο μήνυμα: εξακολουθούμε να βρίσκουμε χρόνο για εμάς. Οι ειδικοί δίνουν έμφαση σε αυτές τις μικρές στιγμές σύνδεσης ως μέρος της συναισθηματικής σταθερότητας και της ικανοποίησης από τη σχέση.

5. Δίνουν προτεραιότητα στην οικειότητα

Η οικειότητα περιλαμβάνει το σεξ αλλά δεν περιορίζεται σε αυτό. Μπορεί επίσης να σημαίνει κράτημα χεριών, αγκαλιά, επίδειξη στοργής, προσωπικές ερωτήσεις, κομπλιμέντα, κουβέντα για ανησυχίες ή μια απλή αναγνώριση του πότε ο/η σύντροφός σας χρειάζεται παρηγοριά.

Το κλειδί είναι η συνέπεια. Οι μικρές χειρονομίες εγγύτητας βοηθούν τα ζευγάρια να μην αισθάνονται σαν… συγκάτοικοι. Κάνουν επίσης τις δύσκολες συζητήσεις ευκολότερες επειδή η σχέση έχει ήδη μια ισχυρότερη βάση ζεστασιάς.

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Τι γίνεται αν αυτές οι συνήθειες φαίνονται μονόπλευρες;

Εάν ο ένας σύντροφος προσπαθεί πάντα και ο άλλος είναι αδιάφορος, το πρόβλημα μπορεί να μην είναι η καθαυτή συνήθεια. Μπορεί να είναι ένα βαθύτερο πρόβλημα επικοινωνίας ή δέσμευσης. Σε αυτήν την περίπτωση, μια ήρεμη συζήτηση ή μια συμβουλευτική θεραπεία ζευγαριών μπορεί να βοηθήσει.

Αυτές οι συνήθειες δεν αποτελούν επίσης λύση για την κακοποίηση, τον καταναγκαστικό έλεγχο ή τον φόβο. Εάν μια σχέση αισθάνεται ανασφαλής, η υποστήριξη από έμπιστα άτομα και οι κατάλληλες επαγγελματικές υπηρεσίες είναι πιο σημαντικά πράγματα από την προσπάθεια «καλύτερης επικοινωνίας».

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η υπερβολική ανεξαρτησία να βλάψει μια σχέση;

Ναι, αν γίνει αποφυγή ή συναισθηματική απόσταση. Ο υγιής χώρος θα πρέπει να βοηθά και τους δύο συντρόφους να αισθάνονται πιο γειωμένοι, όχι εγκαταλελειμμένοι.

Τι γίνεται αν ο ένας σύντροφος αντιπαθεί τις τελετουργίες;

Ξεκινήστε σε μικρότερα επίπεδα. Μια τελετουργία μπορεί να είναι τόσο απλή όσο μια πρωινή αγκαλιά, ένας κοινός καφές ή μια κυριακάτικη συζήτηση σχεδιασμού της εβδομάδας. Θα πρέπει να αισθάνεται ουσιαστική, όχι επιβεβλημένη.

Συμπέρασμα

Τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια συνήθως χτίζουν σύνδεση μέσω επαναλαμβανόμενων μικρών πράξεων, όχι δραματικών χειρονομιών. Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις, το παιχνίδι, ο προσωπικός χώρος, οι κοινές τελετουργίες και η καθημερινή οικειότητα βοηθούν τους συντρόφους να αισθάνονται ότι τους σέβονται και είναι συναισθηματικά ασφαλείς.

Αυτές οι συνήθειες λειτουργούν επειδή κάνουν την αγάπη πρακτική. Μετατρέπουν τη σύνδεση σε κάτι που τα ζευγάρια προστατεύουν τακτικά, όχι σε κάτι που επισκευάζουν μόνο αφότου σπάσει.

Πηγές:
verywellmind.com
apa.org
gottman.com
nih.gov

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