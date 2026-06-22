Είναι αυτό το εξόγκωμα στο δέρμα μια τρίχα που έχει εισχωρήσει ή έρπης;

Τρίχα που μπαίνει στο δέρμα ή έρπης; Συμπτώματα, εξετάσεις και πότε να πάτε σε δερματολόγο.

Newsbomb

Είναι αυτό το εξόγκωμα στο δέρμα μια τρίχα που έχει εισχωρήσει ή έρπης;
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
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Μια τρίχα που έχει εισχωρήσει στο δέρμα και ο έρπης μπορούν να προκαλέσουν επώδυνα και με φαγούρα εξογκώματα, ειδικά γύρω από την περιοχή των γεννητικών οργάνων, αλλά είναι πολύ διαφορετικές παθήσεις. Μια τρίχα που έχει εισχωρήσει και μεγαλώνει προς το δέρμα (συνήθως μετά από ξύρισμα, αποτρίχωση με κερί ή τράβηγμα με τσιμπιδάκι) εμφανίζεται συνήθως ως ένα μόνο φλεγμονώδες εξόγκωμα. Ο έρπης προκαλείται από τον ιό του απλού έρπητα και προκαλεί συστάδες από φουσκάλες ή πληγές γεμάτες με υγρό.

Δεν μπορείτε πάντα να καταλάβετε τη διαφορά μόνο από την εμφάνιση. Εάν υπάρχει πιθανότητα έρπητα, ειδικά μετά από σεξουαλική επαφή, ο έλεγχος είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να μάθετε.

Πώς μοιάζει συνήθως μια τρίχα που έχει εισχωρήσει στο δέρμα;

Μια τρίχα που έχει εισχωρήσει εμφανίζεται όταν μια τρίχα καμπυλώνει πίσω προς το δέρμα αντί να αναπτύσσεται προς τα έξω. Είναι κάτι σύνηθες μετά από ξύρισμα, αποτρίχωση με κερί ή τράβηγμα με τσιμπιδάκι, ιδιαίτερα σε σημεία με χοντρές ή σγουρές τρίχες.

Τυπικά συμπτώματα:

  • Ένα ή μερικά εξογκώματα σε μια ξυρισμένη ή αποτριχωμένη περιοχή
  • Μια ορατή παγιδευμένη τρίχα ή σκούρο κέντρο στο σπυράκι
  • Ερυθρότητα, ευαισθησία και κνησμός
  • Ένα εξόγκωμα που μοιάζει με σπυράκι και μπορεί να περιέχει πύον
  • Συμπτώματα που βελτιώνονται καθώς η τρίχα βγαίνει έξω ή το δέρμα επουλώνεται

Οι τρίχες που έχουν εισχωρήσει προς τα μέσα είναι τοπικός ερεθισμός του δέρματος, όχι σεξουαλικά μεταδιδόμενη λοίμωξη. Οι ζεστές κομπρέσες, η αποφυγή περαιτέρω ξυρίσματος και η μη συμπίεση του εξογκώματος μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση του ερεθισμού.

Πώς μοιάζει συνήθως ο έρπης;

Ο έρπης συχνά ξεκινά με αίσθηση μυρμηγκιάσματος και καύσου, κνησμό και πόνο, πριν εμφανιστούν ορατές πληγές. Ο έρπης των γεννητικών οργάνων μπορεί στη συνέχεια να σχηματίσει μικρά εξογκώματα που μοιάζουν με φουσκάλες, συχνά σε συστάδες. Αυτά μπορούν να ανοίξουν σε επώδυνα έλκη, πριν σχηματίσουν κρούστα και επουλωθούν.

Άλλα πιθανά συμπτώματα:

  • Πόνο κατά την ούρηση
  • Πρησμένοι αδένες
  • Πυρετός, πόνοι στο σώμα και αίσθημα αδιαθεσίας κατά τη διάρκεια μιας πρώτης έξαρσης
  • Επαναλαμβανόμενες πληγές στην ίδια γενική περιοχή

Πολλά άτομα με έρπητα έχουν ήπια ή καθόλου εμφανή συμπτώματα και μερικά μπερδεύουν τον έρπητα με τρίχα που έχει εισχωρήσει, σπυράκι ή ερεθισμό.

Οι πιο εύκολες ενδείξεις για σύγκριση

ΧαρακτηριστικόΤρίχες που έχουν εισχωρήσειΈρπης
ΑιτίαΣυχνά ακολουθεί ξύρισμα, αποτρίχωση ή τράβηγμα με τσιμπιδάκιΣυχνά ακολουθεί έκθεση στον ιό HSV. Μπορεί να επανεμφανιστεί
ΌψηΣυνήθως μεμονωμένα ή διάσπαρτα εξογκώματα που μοιάζουν με σπυράκιαΣυχνά συστάδες φουσκαλών ή ελκών γεμάτων με υγρό
Κέντρο εξογκώματοςΜπορεί να δείχνει μια παγιδευμένη τρίχαΣυνήθως δεν υπάρχουν ορατές τρίχες
ΑίσθησηΕυαισθησία, φαγούρα και ερεθισμόςΚάψιμο, μυρμήγκιασμα, πόνος και φαγούρα
ΕπούλωσηΣυχνά βελτιώνεται εντός ημερών έως περίπου μιας εβδομάδαςΟι πληγές μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο, ειδικά κατά την πρώτη έξαρση
δερμα δερματολογος

Πότε πρέπει να κάνετε τεστ για έρπη;

Κάντε έλεγχο εάν το εξόγκωμα είναι επώδυνο, έχει φουσκάλες, επαναλαμβάνεται, εξαπλώνεται, βρίσκεται κοντά στα γεννητικά όργανα ή εμφανίζεται μετά από σεξουαλική επαφή. Ένας επαγγελματίας υγείας μπορεί να διαγνώσει τον έρπητα, εξετάζοντας τις πληγές και μπορεί να πάρει ένα δείγμα από μια φρέσκια φουσκάλα ή πληγή. Η εξέταση με δείγμα λειτουργεί καλύτερα όταν η πληγή δεν έχει ήδη σχηματίσει κρούστα ή δεν έχει επουλωθεί.

Εάν επιβεβαιωθεί ο έρπης, αντιικά φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση των εξάρσεων, των υποτροπών και του κινδύνου μετάδοσης, όταν χρησιμοποιούνται κατάλληλα.

Τι πρέπει να αποφεύγετε να κάνετε

Μην σπάτε, πιέζετε ή τραβάτε τα εξογκώματα. Αυτό μπορεί να επιδεινώσει τον ερεθισμό, να μεταδώσει βακτήρια και να δυσκολέψει τη διάγνωση. Αποφύγετε το ξύρισμα στην περιοχή μέχρι να επουλωθεί.

Εάν ενδέχεται να είναι έρπης, αποφύγετε τη σεξουαλική επαφή μέχρι να αξιολογηθείτε οριστικά, ειδικά εάν υπάρχουν φουσκάλες, έλκη, μυρμήγκιασμα ή κάψιμο. Τα προφυλακτικά μειώνουν τον κίνδυνο, αλλά δεν αποτρέπουν πλήρως την μετάδοση του έρπητα, επειδή το δέρμα που δεν καλύπτεται από προφυλακτικό μπορεί ακόμα να αποβάλει τον ιό.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ο έρπης να μοιάζει με μικρό εξόγκωμα;

Ναι. Ο έρπης μπορεί να είναι ήπιος και μπορεί να μην εμφανίζεται πάντα ως εμφανείς συστάδες, γι' αυτό και οι εξετάσεις είναι σημαντικές όταν η αιτία είναι ασαφής.

Μπορεί το ξύρισμα να προκαλέσει έξαρση έρπητα;

Το ξύρισμα δεν προκαλεί έρπητα, αλλά ο ερεθισμός ή η τριβή του δέρματος μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα σε ορισμένα άτομα που φέρουν ήδη τον HSV.

Συμπέρασμα

Μια τρίχα που έχει εισχωρήσει είναι πιο πιθανή όταν εμφανίζεται ένα εξόγκωμα μετά από ξύρισμα ή αποτρίχωση και περιέχει ή ακολουθεί μια παγιδευμένη τρίχα. Ο έρπης είναι πιο πιθανός όταν υπάρχει κάψιμο, μυρμήγκιασμα, ομαδοποιημένες φουσκάλες, έλκη ή επαναλαμβανόμενες πληγές.

Επειδή τα δύο μπορούν να αλληλεπικαλύπτονται, η εικασία είναι επικίνδυνη. Εάν τα συμπτώματα είναι επώδυνα, επαναλαμβανόμενα ή συνδέονται με σεξουαλική έκθεση, η ιατρική αξιολόγηση και ο έγκαιρος έλεγχος είναι τα ασφαλέστερα επόμενα βήματα.

Πηγές:
verywellhealth.com
cdc.gov (1)
cdc.gov (2)
cdc.gov (3)
clevelandclinic.org

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