Τι θέλουν οι δερματολόγοι να ελέγχετε σε κάθε ετικέτα αντηλιακού

Η σωστή ανάγνωση της ετικέτας ενός αντηλιακού σας βοηθά να γνωρίζετε εάν το προϊόν προστατεύει από ηλιακά εγκαύματα, πρόωρη γήρανση του δέρματος και κίνδυνο καρκίνου του δέρματος. Οι δερματολόγοι λένε ότι οι πιο σημαντικές ενδείξεις της ετικέτας είναι απλές: ευρύ φάσμα, SPF 30 ή υψηλότερο και αντοχή στο νερό κατά την κολύμβηση ή την εφίδρωση.

Πολλές ετικέτες αντηλιακών περιλαμβάνουν επίσης όρους όπως «αθλητικό», «βρεφικό», «ευαίσθητο δέρμα», «μεταλλικό» ή «ανθεκτικό στο νερό». Μερικοί από αυτούς τους όρους έχουν επίσημα πρότυπα δοκιμών, ενώ άλλοι είναι γλώσσα μάρκετινγκ που χρειάζεται πιο προσεκτική εξέταση.

Τι σημαίνει «ευρέος φάσματος»;

Σημαίνει ότι το αντηλιακό βοηθά στην προστασία τόσο από τις ακτίνες UVA όσο και από τις UVB. Οι ακτίνες UVA συνδέονται με την πρόωρη γήρανση του δέρματος, ενώ οι ακτίνες UVB είναι οι κύριες ακτίνες που προκαλούν ηλιακά εγκαύματα. Και οι δύο συμβάλλουν στη βλάβη του δέρματος.

Αυτή είναι μια από τις πιο σημαντικές φράσεις στην ετικέτα. Ο δείκτης προστασίας (SPF) από μόνος του αντανακλά κυρίως την προστασία από τα ηλιακά εγκαύματα, επομένως ένα αντηλιακό πρέπει να αναφέρει «ευρέος φάσματος» καθώς και να αναγράφει έναν αριθμό SPF.

Ποιο SPF πρέπει να επιλέξετε;

Το SPF σας λέει πόσο καλά προστατεύει ένα αντηλιακό από τα ηλιακά εγκαύματα, κυρίως από τις ακτίνες UVB. Οι ειδικοί συνιστούν αντηλιακά με SPF 30 ή υψηλότερο. Το SPF 15 φιλτράρει περίπου το 93% των ακτίνων UVB, ενώ το SPF 30 φιλτράρει περίπου το 97%. Κανένα αντηλιακό δεν μπλοκάρει το 100% των ακτινών UVB.

Ο υψηλότερος SPF (π.χ. 50) μπορεί να είναι χρήσιμος, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορείτε να μείνετε στον ήλιο όλη μέρα. Οι οδηγίες του FDA τονίζουν ότι το SPF δεν είναι ένας απλός «πολλαπλασιαστής χρόνου». Η ένταση του ήλιου, η τοποθεσία, η ώρα της ημέρας, η εφίδρωση και η ποσότητα εφαρμογής επηρεάζουν την πραγματική προστασία.

Τι σημαίνει πραγματικά «αδιάβροχο» ή «ανθεκτικό στο νερό»;

Το «ανθεκτικό στο νερό» σημαίνει ότι το προϊόν έχει δοκιμαστεί για να παραμένει αποτελεσματικό σε βρεγμένο δέρμα για 40 ή 80 λεπτά. Εάν η ετικέτα λέει «πολύ ανθεκτικό στο νερό», αναφέρεται γενικά σε 80 λεπτά. Μετά από αυτό, πρέπει να εφαρμόσετε ξανά.

Δεν υπάρχει κυριολεκτικά αδιάβροχο αντηλιακό. Ο ιδρώτας και το νερό τελικά αφαιρούν το αντηλιακό από το δέρμα και οι ετικέτες δεν πρέπει να κάνουν ισχυρισμούς «αδιάβροχου». Ακόμα κι αν δεν κολυμπάτε, πρέπει να ξαναβάζετε αντηλιακό κάθε 2 ώρες σε εξωτερικούς χώρους.

Πώς διαβάζονται τα ενεργά συστατικά;

Η ενότητα «ενεργά συστατικά» σας λέει για ποιο είδος αντηλιακού πρόκειται. Τα αντηλιακά με μεταλλικά φίλτρα περιέχουν οξείδιο του ψευδαργύρου, διοξείδιο του τιτανίου ή και τα δύο. Εκείνα με χημικά φίλτρα χρησιμοποιούν άλλα συστατικά φιλτραρίσματος της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), ενώ τα υβριδικά προϊόντα συνδυάζουν και τα δύο.

Τα αντηλιακά με μεταλλικά φίλτρα συνιστώνται συχνά για ευαίσθητο δέρμα, επειδή το οξείδιο του ψευδαργύρου και το διοξείδιο του τιτανίου τείνουν να είναι λιγότερο ερεθιστικά. Ωστόσο, οποιοσδήποτε τύπος μπορεί να προστατεύσει καλά εάν η ετικέτα αναφέρει επίσης προστασία ευρέος φάσματος, SPF 30 ή υψηλότερο και κατάλληλη αντοχή στο νερό.

Μην αγνοείτε την ημερομηνία λήξης και τις συστάσεις αποθήκευσης

Ένα αντηλιακό χωρίς ημερομηνία λήξης θα πρέπει γενικά να θεωρείται ότι έχει λήξει 3α χρόνια μετά την αγορά του. Είναι σώφρον να αποφεύγετε τα ληγμένα αντηλιακά και να τα προστατεύετε από την υπερβολική θερμότητα και το άμεσο ηλιακό φως, επειδή η ποιότητα του προϊόντος μπορεί να μειωθεί.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι αρκετό το μακιγιάζ με SPF;

Συνήθως όχι από μόνο του. Οι περισσότερες δεν εφαρμόζουν αρκετό μακιγιάζ για να λάβουν την αναγραφόμενη προστασία SPF. Χρησιμοποιήστε το αντηλιακό ως κύριο στρώμα και, στη συνέχεια, εφαρμόστε μακιγιάζ, εάν το επιθυμείτε.

Πρέπει το αντηλιακό και το εντομοαπωθητικό να βρίσκονται σε ένα προϊόν;

Οι δερματολόγοι συνιστούν τη χρήση ξεχωριστών προϊόντων. Το αντηλιακό πρέπει να εφαρμόζεται άφθονα και συχνά, ενώ το εντομοαπωθητικό συνήθως εφαρμόζεται πιο φειδωλά και λιγότερο συχνά.

Είναι πάντα το "mineral" καλύτερο από το "chemical";

Όχι πάντα. Ένα mineral αντηλιακό μπορεί να ταιριάζει καλύτερα στο ευαίσθητο δέρμα, αλλά η καλύτερη επιλογή είναι το αντηλιακό που ανέχεστε καλά στο δέρμα σας και το βάζετε σε αρκετή ποσότητα και σωστή συχνότητα.

Συμπέρασμα

Μια καλή ετικέτα αντηλιακού θα πρέπει να αναγράφει σαφώς προστασία ευρέος φάσματος, SPF 30 ή υψηλότερο, και αντοχή στο νερό εάν πρόκειται να κολυμπήσετε ή ιδρώσετε. Τα ενεργά συστατικά μπορούν να σας βοηθήσουν να επιλέξετε ανάμεσα σε προϊόντα με μεταλλικά ή χημικά φίλτρα, αλλά οι ισχυρισμοί για την βασική προστασία έχουν την μεγαλύτερη σημασία.

Εφαρμόστε αρκετή ποσότητα, επαναλάβετε την εφαρμογή κάθε δύο ώρες σε εξωτερικούς χώρους και συνδυάστε το αντηλιακό με σκιά, καπέλα, γυαλιά ηλίου και προστατευτικά ρούχα.

Πηγές:

aad.org

fda.gov