Το κερί του αυτιού είναι προστατευτικό – Λίγοι ξέρουν τι ακριβώς να καθαρίζουν

Μήπως ο καθαρισμός των αυτιών σας τα φράζει περισσότερο;

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Το κερί του αυτιού είναι προστατευτικό – Λίγοι ξέρουν τι ακριβώς να καθαρίζουν
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Ως γνωστόν, ο καθαρισμός του εσωτερικού του αυτιού με μπατονέτες μπορεί να σπρώξει το κερί βαθύτερα στον ακουστικό πόρο, προκαλώντας το φράξιμο που προσπαθείτε εξαρχής να αποφύγετε. Μπορεί επίσης να προκαλέσει εκδορές στο ευαίσθητο δέρμα ή τραυματισμό στο τύμπανο.

Το κερί του αυτιού (κυψελίδα) βοηθά στην προστασία και την λίπανση του ακουστικού πόρου. Παγιδεύει τη σκόνη και τα ξένα σωματίδια, ενώ η φυσική κίνηση του δέρματος του πόρου, η οποία υποβοηθείται από την μάσηση και τις κινήσεις της γνάθου, μεταφέρει σταδιακά το παλιό κερί προς την έξοδο και πτώση από το αυτί. Συνήθως, αποβάλλεται φυσικά χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί τεχνητά.

Ποιο τμήμα του αυτιού πρέπει να καθαρίζετε;

Για την καθημερινή υγιεινή, σκουπίστε απαλά το εξωτερικό μέρος του αυτιού με ένα μαλακό, νωπό πανί. Μην εισάγετε το πανί ή άλλα αντικείμενα μέσα στον ακουστικό πόρο.

Η παρουσία κεριού δεν σημαίνει ότι το αυτί σας είναι βρώμικο ή ότι χρειάζεται θεραπεία. Γενικά, η αφαίρεση του κεριού κρίνεται απαραίτητη όταν αυτό προκαλεί συμπτώματα ή εμποδίζει τον ωτορινολαρυγγολόγο (ΩΡΛ) να εξετάσει σωστά το αυτί. Δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα καθαρισμού ρουτίνας, που πρέπει να ακολουθούν όλοι.

Αποφύγετε τις εξής συνηθισμένες προσπάθειες για βαθύτερο καθαρισμό:

  • Μπατονέτες, δάχτυλα και τσιμπιδάκια μαλλιών: μπορούν να συμπιέσουν το κερί βαθύτερα ή να τραυματίσουν τον ακουστικό πόρο και το τύμπανο.
  • Καντήλια αυτιού: δεν αφαιρούν αξιόπιστα το κερί και μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα ή άλλους τραυματισμούς.
  • Οικιακές συσκευές αναρρόφησης κεριού: δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι απομακρύνουν αποτελεσματικά το κερί.
καθαρισμος αυτιου με μπατονετα

Μήπως η αίσθηση φραγμένου αυτιού υποδηλώνει συσσώρευση κεριού;

Όχι. Το κερί μπορεί να προκαλέσει αίσθημα μειωμένης ακοής, πληρότητας, κνησμό ή εμβοές, αλλά αυτά τα συμπτώματα δεν προσδιορίζουν από μόνα τους την αιτία. Μια λοίμωξη ή κάποιο άλλο πρόβλημα στο αυτί μπορεί να προκαλέσει παρόμοια αίσθηση.

Εάν παρατηρήσετε ξαφνική μείωση της ακοής στο ένα ή και στα δύο αυτιά, ζητήστε άμεσα ιατρική εκτίμηση, κατά προτίμηση την ίδια ημέρα. Αυτό ισχύει είτε ξυπνήσατε με αισθητά μειωμένη ακοή είτε η αλλαγή εξελίχθηκε σταδιακά μέσα σε λίγες ημέρες. Μην καθυστερείτε, δοκιμάζοντας αρχικά σταγόνες για το κερί, ακόμη και αν το αυτί δίνει απλώς την αίσθηση ότι είναι βουλωμένο.

Ορισμένες αιτίες ξαφνικής απώλειας ακοής απαιτούν άμεση αντιμετώπιση. Η εξέταση του εσωτερικού του αυτιού βοηθά να διαπιστωθεί αν το κερί ευθύνεται για την αλλαγή ή αν απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση.

Η απώλεια ακοής που συνοδεύεται από πόνο στο αυτί ή έκκριση υγρού χρήζει επίσης άμεσης ιατρικής εξέτασης. Η αιμορραγία από το αυτί πρέπει να αξιολογείται και όχι να αντιμετωπίζεται ως συνηθισμένη συσσώρευση κυψελίδας.

Πότε αποτελούν λογική επιλογή οι σταγόνες για τα αυτιά;

Οι σταγόνες που μαλακώνουν το κερί μπορούν να βοηθήσουν σε περιπτώσεις συσσώρευσης χωρίς επιπλοκές, ιδίως όταν το πρόβλημα οφείλεται στο κερί. Ένας φαρμακοποιός μπορεί να σας προτείνει το κατάλληλο σκεύασμα και να σας καθοδηγήσει σχετικά με τη χρήση του.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του προϊόντος: η υπερβολική χρήση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο αυτί. Οι σταγόνες μαλακώνουν ή χαλαρώνουν το κερί, αλλά δεν εγγυώνται την απομάκρυνση ενός σκληρού κομματιού.

Πριν ξεκινήσετε:

  • Μη χρησιμοποιείτε σταγόνες για την αφαίρεση κεριού εάν έχετε διάτρηση τυμπάνου.
  • Συμβουλευτείτε πρώτα ΩΡΛ εάν έχετε τοποθετημένους σωληνίσκους αερισμού μετά από επέμβαση, ιστορικό χειρουργικής επέμβασης στο αυτί, πόνο ή εκκρίσεις.
  • Ζητήστε συμβουλή πριν επιχειρήσετε την αφαίρεση εάν πάσχετε από διαβήτη ή έχετε εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, και ειδικά πριν από οποιαδήποτε διαδικασία έκπλυσης.
  • Μην αυτοσχεδιάζετε χρησιμοποιώντας ισχυρή ροή νερού ούτε εισάγετε εργαλεία για να αφαιρέσετε το μαλακωμένο κερί. Η έκπλυση στο σπίτι δεν είναι κατάλληλη για όλα τα αυτιά και πρέπει να εξετάζεται μόνο αφότου διαπιστωθεί, ότι ενδείκνυται στη δική σας περίπτωση.

Εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρήσουν μετά από 5 ημέρες κατάλληλης αυτοφροντίδας, προγραμματίστε εξέταση από ΩΡΛ. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή νωρίτερα εάν τα συμπτώματα επιδεινωθούν.

καθαρισμος αυτιου με σταγονες

Τι συμβαίνει εάν το κερί εξακολουθεί να μην απομακρύνεται;

Ένας ΩΡΛ μπορεί να το αφαιρέσει χρησιμοποιώντας αναρρόφηση, μικρά εργαλεία ή ηλεκτρονική συσκευή έκπλυσης, ανάλογα με την κατάσταση του αυτιού και το ιατρικό σας ιστορικό. Προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις ή βλάβη στο τύμπανο μπορεί να καθορίσουν την πιο κατάλληλη μέθοδο.

Εάν η ακοή παραμένει μειωμένη μετά την αφαίρεση του κεριού, απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση. Η ύπαρξη κεριού δεν αποδεικνύει ότι αυτό ήταν το μοναδικό πρόβλημα.

Άτομα με επαναλαμβανόμενες συσσωρεύσεις κεριού ή χρήστες ακουστικών βαρηκοΐας ενδέχεται να ωφεληθούν από ένα εξατομικευμένο πλάνο ελέγχου και πρόληψης, αντί για συχνότερο καθαρισμό στο σπίτι.

Συμπέρασμα

Καθαρίζετε το εξωτερικό αυτί και αφήνετε τη φυσική διαδικασία καθαρισμού του ακουστικού πόρου να λειτουργήσει μόνη της. Αντιμετωπίστε τα προβλήματα που οφείλονται στο κερί, ακολουθώντας τις κατάλληλες συμβουλές και μην αφήνετε ποτέ μια υπόθεση σχετικά με το κερί να καθυστερήσει την αξιολόγηση μιας ξαφνικής απώλειας ακοής.

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