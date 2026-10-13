Γιατί όσοι μεγάλωσαν τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 είχαν μια ανθεκτικότητα που σήμερα χάνεται

Snapshot Από τη δεκαετία του 1970 έως το 2010, μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των παιδιών που πήγαιναν στο σχολείο χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου στην Αγγλία και τις ΗΠΑ.

Η μείωση της ανεξαρτησίας των παιδιών συνδέεται με αύξηση των επιπέδων άγχους και μείωση της αίσθησης εσωτερικού ελέγχου από τη δεκαετία του 1950 έως το 2000.

Η ανεξάρτητη δραστηριότητα, όπως το παιχνίδι και η αυτοδύναμη επίλυση προβλημάτων, συμβάλλει στην ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας και στη μείωση φοβιών.

Η αύξηση του χρόνου στο σχολείο και η μείωση των διαλειμμάτων έχουν περιορίσει τον ελεύθερο χρόνο και την ανεξάρτητη δραστηριότητα των παιδιών.

Η απώλεια ανεξαρτησίας πιθανώς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιβάρυνση της ψυχικής υγείας των παιδιών, χωρίς να είναι ο μοναδικός. Snapshot powered by AI

Το 1971, ένας Βρετανός ερευνητής με το όνομα Μάγιερ Χίλμαν ρώτησε γονείς αν τα παιδιά τους, ηλικίας 7 και 8 ετών, πήγαιναν στο σχολείο χωρίς τη συνοδεία ενηλίκου. Οκτώ στα δέκα παιδιά πήγαιναν μόνα τους.

Το 1990, ο Χίλμαν επέστρεψε στα ίδια σχολεία της Αγγλίας και επανέλαβε την ερώτηση. Αυτή τη φορά, λιγότερα από ένα στα δέκα παιδιά πήγαιναν μόνα τους. Μέσα σε λιγότερο από 20 χρόνια, η διαδρομή προς το σχολείο είχε μετατραπεί από μια καθημερινή υποχρέωση που τα παιδιά αναλάμβαναν μόνα τους σε κάτι που έκαναν πλέον οι γονείς για λογαριασμό τους.

Η ίδια αλλαγή σημειώθηκε και στις ΗΠΑ. Το 1969, σχεδόν τα μισά παιδιά πήγαιναν στο σχολείο με τα πόδια ή με ποδήλατο. Μέχρι το 2009, το ποσοστό είχε μειωθεί περίπου στο ένα όγδοο. Μια ομάδα ψυχολόγων υποστηρίζει σήμερα ότι ο περιορισμός αυτής της ελευθερίας είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους τα σημερινά παιδιά εμφανίζουν περισσότερο άγχος από εκείνα που μεγάλωσαν τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, ενώ έχουν λιγότερες ευκαιρίες να μάθουν να διαχειρίζονται μόνα τους τις απαιτήσεις της ζωής.

Απογεύματα χωρίς την επίβλεψη ενηλίκων

Το επιχείρημα παρουσιάστηκε σε επιστημονική μελέτη του 2023, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Journal of Pediatrics, από τον Πίτερ Γκρέι του Boston College, τον Ντέιβιντ Λάνσι του Utah State University και τον Ντέιβιντ Μπιορκλουντ του Florida Atlantic University. Οι ερευνητές συγκέντρωσαν στοιχεία από δεκαετίες ερευνών σχετικά με τον χρόνο που περνούν τα παιδιά παίζοντας, εξερευνώντας το περιβάλλον τους και λαμβάνοντας αποφάσεις χωρίς την επίβλεψη ενηλίκων.

Τα στοιχεία δείχνουν μια σαφή τάση. Μόλις το 12,7% των παιδιών στις ΗΠΑ πήγαινε στο σχολείο με τα πόδια ή με ποδήλατο το 2009, έναντι 47,7% το 1969. Στην Αγγλία, το ποσοστό των γονέων που επέτρεπαν στα παιδιά τους να επιστρέφουν μόνα από το σχολείο μειώθηκε από 86% το 1971 σε 25% το 2010.

Το σχολείο κάλυψε ένα μέρος του χρόνου που χάθηκε από την ελεύθερη δραστηριότητα των παιδιών. Από το 1950 έως το 2010, η μέση σχολική χρονιά στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά πέντε εβδομάδες. Από το 1981 έως το 2003, ο χρόνος που περνούσαν τα παιδιά ηλικίας 6 έως 8 ετών στο σχολείο και κάνοντας σχολικές εργασίες στο σπίτι αυξήθηκε κατά 11,4 ώρες την εβδομάδα. Μέχρι το 2014, ο μέσος χρόνος διαλείμματος για τα παιδιά του δημοτικού είχε περιοριστεί στα μόλις 26,9 λεπτά ημερησίως, ενώ σε ορισμένα σχολεία δεν υπήρχε καθόλου διάλειμμα.

«Μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες ανεξάρτητης δραστηριότητας, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά, είναι το παιχνίδι», δήλωσε ο Μπιορκλουντ. «Οι έρευνες, αλλά και η καθημερινή παρατήρηση, δείχνουν ότι το παιχνίδι αποτελεί άμεση πηγή ευτυχίας για τα παιδιά».

Οι δείκτες άγχους αυξάνονταν επί δεκαετίες

Την ίδια περίοδο, οι δείκτες ψυχικής υγείας των παιδιών ακολουθούσαν την αντίθετη πορεία. Σε μια καθιερωμένη δοκιμασία που ονομάζεται Κλίμακα Έκδηλου Άγχους των Παιδιών (Children’s Manifest Anxiety Scale), οι μέσες βαθμολογίες αυξήθηκαν κατά μία ολόκληρη τυπική απόκλιση από το 1956 έως τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Σύμφωνα με τη μελέτη, στα τέλη της δεκαετίας του 1980 περίπου το 85% των παιδιών εμφάνιζε υψηλότερα επίπεδα άγχους από το μέσο παιδί του 1956.

Το ποσοστό των νέων που συγκέντρωναν βαθμολογίες πάνω από το κλινικό όριο για το άγχος ή την κατάθλιψη αυξήθηκε κατά πέντε έως οκτώ φορές προς τα τέλη του 20ού αιώνα. Το 2019, το 36,7% των μαθητών λυκείου στις ΗΠΑ δήλωσε ότι είχε βιώσει επίμονα αισθήματα θλίψης ή απελπισίας κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Το 2021, η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων χαρακτηρίστηκε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης μια λιγότερο εμφανή αλλαγή. Οι ψυχολόγοι χρησιμοποιούν τον όρο «έδρα ελέγχου» (locus of control) για να περιγράψουν τον βαθμό στον οποίο οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η ζωή τους διαμορφώνεται από τις δικές τους πράξεις και όχι από την τύχη ή εξωτερικούς παράγοντες.

Μελέτες υπό την καθοδήγηση της ψυχολόγου Τζιν Τουένγκε κατέγραψαν εντυπωσιακή μείωση της αίσθησης εσωτερικού ελέγχου στους νέους από το 1960 έως το 2002. Τα στοιχεία για το άγχος φτάνουν έως τη δεκαετία του 1950, γεγονός που δείχνει ότι η αύξησή του είχε ξεκινήσει πολλές δεκαετίες πριν από την εμφάνιση των smartphones και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Γιατί η ελευθερία μπορεί να ενισχύσει την ψυχική ανθεκτικότητα

Οι Γκρέι, Λάνσι και Μπιορκλουντ υποστηρίζουν ότι η ανεξάρτητη δραστηριότητα δεν κάνει απλώς τα παιδιά να αισθάνονται καλύτερα τη δεδομένη στιγμή. Όταν οργανώνουν ένα παιχνίδι με φίλους, βρίσκουν μόνα τους τον δρόμο για το σπίτι ή επιλύουν μια διαφωνία χωρίς την παρέμβαση κάποιου ενήλικα, εξασκούνται στην επίλυση προβλημάτων και αποκτούν την πεποίθηση ότι μπορούν να διαχειριστούν όσα προκύπτουν στη ζωή τους.

Σημαντικό ρόλο παίζει και το παιχνίδι με ελεγχόμενο ρίσκο. Η αναρρίχηση σε μεγάλα ύψη, η εξερεύνηση χωρίς συνοδεία και άλλες δραστηριότητες που προκαλούν έναν ήπιο φόβο επιτρέπουν στα παιδιά να έρχονται αντιμέτωπα με τις ανησυχίες τους σε μικρές δόσεις. Οι ερευνητές παραθέτουν στοιχεία που δείχνουν ότι αυτού του είδους το παιχνίδι μπορεί να συμβάλει στη μείωση των φοβιών και του μελλοντικού άγχους. Ωστόσο, οι ευκαιρίες για τέτοιες εμπειρίες έχουν επίσης περιοριστεί.

«Η αλλαγή έχει επέλθει σταδιακά, χωρίς να το αντιληφθούμε, μέσα σε δεκαετίες», δήλωσε ο Μπιορκλουντ. Όπως πρόσθεσε, όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, «χρειάζονται ολοένα και περισσότερες ευκαιρίες για ανεξάρτητη δραστηριότητα».

Τι αποδεικνύουν και τι δεν μπορούν να αποδείξουν τα στοιχεία

Οι συγγραφείς αναγνωρίζουν ότι η έρευνά τους έχει περιορισμούς. «Οι περισσότερες μελέτες είναι αναγκαστικά συσχετιστικές και δεν μπορούν, από μόνες τους, να αποδείξουν την κατεύθυνση της αιτιώδους σχέσης», σημειώνουν.

Πολλές από τις σχέσεις που καταγράφονται μπορεί να λειτουργούν και προς τις δύο κατευθύνσεις: τα παιδιά που έχουν άγχος ενδέχεται να περιορίζονται περισσότερο από τους γονείς τους, αλλά και τα παιδιά που μεγαλώνουν με περιορισμένη ελευθερία μπορεί να εμφανίσουν αυξημένο άγχος.

Οι ερευνητές δεν υποστηρίζουν, επίσης, ότι η απώλεια της ανεξαρτησίας είναι ο μοναδικός παράγοντας που επηρεάζει την ψυχική υγεία των παιδιών. Τη χαρακτηρίζουν «πιθανώς μία από τις σημαντικότερες αιτίες», μαζί με άλλες πιέσεις, όπως ο φόβος της σχολικής αποτυχίας, τον οποίο θεωρούν ότι συμβάλλει άμεσα στην ψυχική επιβάρυνση των παιδιών. Σε έρευνα της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας το 2014, το 83% των εφήβων δήλωσε ότι το σχολείο αποτελούσε τουλάχιστον μία από τις πηγές άγχους του.

Τίποτα από αυτά δεν σημαίνει ότι οι ενήλικες που μεγάλωσαν τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 γεννήθηκαν πιο ανθεκτικοί. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μεγάλωσαν με πολύ περισσότερο χρόνο χωρίς επίβλεψη, περισσότερες ευκαιρίες να αναλάβουν μικρά ρίσκα και λιγότερες ώρες οργανωμένων δραστηριοτήτων υπό την καθοδήγηση ενηλίκων σε σύγκριση με τα σημερινά παιδιά.