Γιατί το γάλα απαλύνει το κάψιμο από τις καυτερές πιπεριές καλύτερα από το νερό

Για το κάψιμο στο στόμα μετά από κατανάλωση καυτερής πιπεριάς το γάλα με τα περισσότερα λιπαρά δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή.

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Γιατί το γάλα απαλύνει το κάψιμο από τις καυτερές πιπεριές καλύτερα από το νερό
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Το γάλα μπορεί να ανακουφίσει την αίσθηση καψίματος μετά από μια υπερβολικά καυτερή μπουκιά, και δεν χρειάζεται να είναι πλήρες σε λιπαρά για να το πετύχει. Αν και συχνά αυτή η ιδιότητα αποδίδεται στα λιπαρά, φαίνεται ότι και οι πρωτεΐνες, καθώς και η θερμοκρασία του γάλακτος, συμβάλλουν στην ανακούφιση.

Είναι χρήσιμο να διακρίνουμε μεταξύ της απλής καταπράυνσης της δυσφορίας στο στόμα και της αντιμετώπισης σοβαρότερων συμπτωμάτων που μπορεί να προκύψουν από την υπερβολική κατανάλωση καυτερών πιπεριών.

Τι πρέπει να κάνετε αν φάτε κάτι υπερβολικά καυτερό;

Σταματήστε να τρώτε το καυτερό φαγητό και δοκιμάστε να πιείτε μικρές γουλιές γάλα, εφόσον βέβαια μπορείτε να καταναλώσετε γαλακτοκομικά με ασφάλεια. Δεν χρειάζεται να πιείτε μεγάλη ποσότητα.

Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο γάλα ή αν δεν μπορείτε να το καταναλώσετε, μερικές μικρές γουλιές δροσερό νερό μπορούν επίσης να προσφέρουν κάποια ανακούφιση. Το νερό δεν είναι άχρηστο, απλώς το γάλα έχει αποδειχθεί πιο αποτελεσματικό σε σχετικά πειράματα.

Αποφύγετε οποιοδήποτε ρόφημα περιέχει συστατικά στα οποία έχετε αλλεργία. Εάν παρουσιάσετε δυσκολία στην αναπνοή ή δυσφορία στο στήθος, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια, αντί να δοκιμάσετε κάποια άλλη διατροφική λύση.

Γιατί οι καυτερές πιπεριές προκαλούν αίσθηση καψίματος στο στόμα;

Η καψαϊκίνη, η ουσία που ευθύνεται για την καυτερή γεύση των πιπεριών, ενεργοποιεί νευρικούς υποδοχείς που σχετίζονται με την αίσθηση της θερμότητας και του πόνου. Γι' αυτό, ακόμη και ένα κρύο πιάτο με καυτερές πιπεριές ή τσίλι μπορεί να προκαλέσει αίσθηση καψίματος.

Η καψαϊκίνη διαλύεται δύσκολα στο νερό, ενώ διαλύεται πολύ πιο εύκολα στα λιπαρά. Αυτό εξηγεί εν μέρει τη συνηθισμένη συμβουλή να καταφεύγουμε στο γάλα, αλλά δεν δίνει την πλήρη εξήγηση για τη δράση του: ακόμη και εκδοχές γάλακτος με λιγότερα λιπαρά μπορούν να αποδειχθούν εξίσου αποτελεσματικές.

καψαϊκινη πιπεριες

Είναι το πλήρες γάλα πιο αποτελεσματικό από το αποβουτυρωμένο;

Όχι απαραίτητα. Ελεγχόμενες μελέτες έχουν δείξει ότι το πλήρες γάλα δεν προσφέρει αναγκαστικά μεγαλύτερη ανακούφιση σε σχέση με το γάλα χωρίς λιπαρά.

Οι πρωτεΐνες του γάλακτος, όπως η καζεΐνη και οι πρωτεΐνες του ορού γάλακτος, ενδέχεται να βοηθούν δεσμεύοντας την καψαϊκίνη, μειώνοντας έτσι την ποσότητα που παραμένει ελεύθερη για να ερεθίσει το στόμα. Τα λιπαρά μπορούν, επίσης, να συμβάλουν. Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέπουν να αποδοθεί η ανακούφιση αποκλειστικά σε ένα από τα δύο συστατικά (πρωτεΐνες ή λιπαρά γάλακτος).

Σε πειράματα που συνέκριναν γαλακτοκομικά προϊόντα με φυτικά ροφήματα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη επηρέαζε τον βαθμό ανακούφισης. Ωστόσο, τα ροφήματα διέφεραν ως προς διάφορα χαρακτηριστικά, επομένως τα αποτελέσματα δεν καθιερώνουν κάποιον απλό ενιαίο κανόνα σύμφωνα με τον οποίο η περισσότερη πρωτεΐνη συνεπάγεται πάντα μειωμένη αίσθηση καύσου.

Ένα πείραμα του 2024, το οποίο εξέτασε διάφορα τρόφιμα και θερμοκρασίες σερβιρίσματος, επιβεβαίωσε αυτήν τη γενικότερη εικόνα: η χαμηλή θερμοκρασία και ο συνδυασμός των συστατικών παίζουν ρόλο. Το κρύο νερό αποδείχθηκε επίσης πιο αποτελεσματικό από το ζεστό.

Το πρακτικό συμπέρασμα είναι ότι το κοινό αποβουτυρωμένο γάλα αποτελεί μια λογική επιλογή. Δεν υπάρχει λόγος να αναζητήσετε κάποιο προϊόν με ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά ή πρωτεΐνες.

Μπορούν να βοηθήσουν και τα ροφήματα φυτικής προέλευσης;

Ορισμένα μπορούν, αλλά δεν πρέπει να θεωρούνται όλα ισάξια μεταξύ τους. Στο δεύτερο πείραμα της μελέτης που αφορούσε γαλακτοκομικά και φυτικά ροφήματα, τα ροφήματα σόγιας που εξετάστηκαν μείωσαν την αίσθηση καύσου περισσότερο απ’ ό,τι το νερό.

Το εύρημα αυτό αμφισβητεί τη γενικευμένη άποψη ότι μόνο τα ροφήματα που περιέχουν καζεΐνη μπορούν να βοηθήσουν. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε ρόφημα αμυγδάλου, βρώμης, καρύδας ή σόγιας θα προσφέρει την ίδια ανακούφιση: η σύσταση και η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες διαφέρουν.

Τα πειράματα αυτά κατέγραψαν βραχυπρόθεσμες αισθήσεις υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Δεν απέδειξαν κάποια απόλυτη προστασία από τις επιπτώσεις της κατανάλωσης τροφίμων με εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα σε καυτερά συστατικά.

κοκκινη καυτερη τσιλι πιπερια californication

Πότε το πρόβλημα ξεπερνά την απλή αίσθηση καύσου στο στόμα;

Η υπερβολική έκθεση στην καψαϊκίνη μπορεί να προκαλέσει ναυτία, εμετό, κοιλιακό άλγος και διάρροια. Το γεγονός ότι το γάλα μπορεί να καταπραΰνει το στόμα δεν σημαίνει ότι λειτουργεί σαν αντίδοτο γι’ αυτές τις επιπτώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αναζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή επιμένουν. Η δυσκολία στην αναπνοή ή η δυσφορία στο στήθος απαιτούν άμεση ιατρική βοήθεια.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι ισχύει αν έχω δυσανεξία στην λακτόζη;

Το γάλα χωρίς λακτόζη είναι έγκυρη επιλογή για άτομα που δεν μπορούν να τη διασπάσουν. Εξακολουθεί να περιέχει πρωτεΐνες γάλακτος, επομένως δεν είναι κατάλληλο για άτομα με αλλεργία στις πρωτεΐνες του γάλακτος. Η δυσανεξία στην λακτόζη και η αλλεργία στο γάλα απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις.

Μπορεί το γάλα να ανακουφίσει και από την καούρα μετά την κατανάλωση καυτερών φαγητών;

Όχι απαραίτητα. Η ανακούφιση στο στόμα δεν συνεπάγεται ανακούφιση από την γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (καούρα), ενώ σε ορισμένους το γάλα μπορεί ακόμη και να επιδεινώσει τα συμπτώματα. Οι επαναλαμβανόμενες καούρες απαιτούν ιατρική αξιολόγηση, αντί για επανειλημμένες προσπάθειες αντιμετώπισής τους με γάλα.

Συμπέρασμα

Για μια απροσδόκητα πικάντικη μπουκιά, μικρές γουλιές γάλακτος μπορούν να βοηθήσουν, ακόμα και αν είναι με μειωμένα λιπαρά. Το δροσερό νερό παραμένει μια επιλογή και ορισμένα ποτά σόγιας έχουν κάποια υποστηρικτικά στοιχεία. Κανένα, όμως, δεν καθιστά ασφαλή την υπερβολική κατανάλωση καυτερών πιπεριών.

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