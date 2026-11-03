Υπέρταση: Το στοιχείο στη διατροφή που μειώνει την πίεση και οι τροφές που το περιέχουν

Snapshot Η μείωση του αλατιού παραμένει σημαντική για τη διαχείριση της υπέρτασης, αλλά απαιτείται ταυτόχρονη αύξηση της πρόσληψης καλίου.

Το κάλιο βοηθά στην αποβολή περίσσειας νατρίου και χαλαρώνει τα αιμοφόρα αγγεία, μειώνοντας την αρτηριακή πίεση.

Η διατροφική ισορροπία νατρίου και καλίου είναι κρίσιμη, αλλά η πρόσληψη καλίου είναι γενικά χαμηλή παγκοσμίως.

Η χρήση υποκατάστατων αλατιού με κάλιο μπορεί να μειώσει το νάτριο, αλλά απαιτείται προσοχή λόγω πιθανής δυσάρεστης γεύσης και ιατρικών αντενδείξεων.

Η αυξημένη πρόσληψη καλίου δεν είναι ασφαλής για ασθενείς με νεφρική νόσο ή όσους λαμβάνουν συγκεκριμένα φάρμακα, και πρέπει να γίνεται υπό ιατρική επίβλεψη. Snapshot powered by AI

Για δεκαετίες, η βασική ιατρική συμβουλή προς όσους αντιμετωπίζουν υψηλή αρτηριακή πίεση ήταν μία και συγκεκριμένη: να μειώσουν το αλάτι στη διατροφή τους. Ωστόσο, μια πρόσφατη, εκτενής ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό American Journal of Clinical Nutrition υποστηρίζει ότι αυτή η σύσταση, αν και σωστή, παραβλέπει συστηματικά ένα ακόμη σημαντικό θρεπτικό συστατικό που λειτουργεί στην αντίθετη πλευρά της ίδιας μεταβολικής εξίσωσης: το κάλιο.

Η υπέρταση επηρεάζει σήμερα περισσότερους από 1,2 δισεκατομμύρια ενήλικες παγκοσμίως και αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για εμφράγματα, εγκεφαλικά επεισόδια και άλλες καρδιαγγειακές παθήσεις. Η παραδοσιακή προσέγγιση, που επικεντρωνόταν σχεδόν αποκλειστικά στον περιορισμό του αλατιού, δίνει πλέον τη θέση της σε μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη για τον ρόλο της διατροφής στην πρόληψη.

Η ισορροπία νατρίου και καλίου και η αρτηριακή πίεση

Το νάτριο και το κάλιο είναι απαραίτητα μέταλλα που επιτελούν διαφορετικές, αλλά στενά συνδεδεμένες λειτουργίες στον ανθρώπινο οργανισμό. Και τα δύο συμβάλλουν στη ρύθμιση της ισορροπίας των υγρών, στη μετάδοση των νευρικών σημάτων και στη σωστή λειτουργία των μυών. Ωστόσο, επηρεάζουν την αρτηριακή πίεση προς αντίθετες κατευθύνσεις.

Η υπερβολική πρόσληψη νατρίου αναγκάζει τον οργανισμό να κατακρατά περισσότερα υγρά, αυξάνοντας έτσι την πίεση που ασκείται στα αιμοφόρα αγγεία. Αντίθετα, το κάλιο βοηθά τους νεφρούς να αποβάλλουν την περίσσεια νατρίου μέσω των ούρων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία και χαλάρωση των τοιχωμάτων των αιμοφόρων αγγείων.

Η συγκεκριμένη σχέση αναδεικνύει ότι η αντιμετώπιση της υπέρτασης δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στον περιορισμό ενός στοιχείου, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει και την επαρκή πρόσληψη του άλλου.

Η ολοκληρωμένη διατροφική προσέγγιση κατά της υπέρτασης

Όπως επισημαίνουν οι συντάκτες της μελέτης, το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ακολουθούν τις συστάσεις ούτε στο ένα ούτε στο άλλο σκέλος. Η πρόσληψη νατρίου παραμένει σταθερά υψηλότερη από τα συνιστώμενα επίπεδα, παρά τις πολυετείς ενημερωτικές εκστρατείες, ενώ η κατανάλωση καλίου εξακολουθεί να βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα από τα επιθυμητά επίπεδα, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Η Ναόμι Φουκαγκάουα, πρώτη συγγραφέας της μελέτης και ερευνήτρια στην Ιατρική Σχολή Λάρνερ του Πανεπιστημίου του Βερμόντ, υπογράμμισε ότι έχει έρθει η ώρα να εξετάζονται οι διατροφικές παρεμβάσεις συνολικά. Όπως εξήγησε, τα συστατικά των τροφίμων αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και η ανθρώπινη φυσιολογία αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο και αλληλένδετο σύστημα.

Οι επιστήμονες δεν προτείνουν σε καμία περίπτωση την εγκατάλειψη του περιορισμού του αλατιού. Αντίθετα, εξακολουθούν να τον χαρακτηρίζουν θεμελιώδη και απαραίτητη στρατηγική. Εκείνο που ζητούν είναι να δοθεί επιτέλους στο κάλιο αντίστοιχη βαρύτητα και κλινική σημασία.

Οι τροφές που είναι πλούσιες σε κάλιο και τα υποκατάστατα αλατιού

Σε πρακτικό επίπεδο, η επίτευξη αυτής της ισορροπίας μπορεί να ξεκινήσει μέσα από απλές καθημερινές διατροφικές επιλογές. Η βασική σύσταση είναι η αύξηση της κατανάλωσης τροφίμων που περιέχουν μεγάλες ποσότητες καλίου, όπως τα φρούτα, τα λαχανικά, τα όσπρια και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Η ένταξη τροφίμων όπως οι μπανάνες, οι πατάτες, τα φασόλια, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και το γιαούρτι σε μια ισορροπημένη διατροφή αποτελεί ένα από τα πρώτα και αποτελεσματικότερα βήματα προς την πρόληψη.

Μια δεύτερη σημαντική επιλογή είναι η αντικατάσταση μέρους του χλωριούχου νατρίου που περιέχει το κοινό επιτραπέζιο αλάτι με υποκατάστατα αλατιού που βασίζονται στο κάλιο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να επιτευχθεί ταυτόχρονα μείωση του νατρίου και αύξηση της πρόσληψης καλίου.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη λύση παρουσιάζει ορισμένες προκλήσεις για την επιστήμη της διατροφής και τη βιομηχανία τροφίμων. Η υπερβολική χρήση αλάτων καλίου μπορεί να προσδώσει στα τρόφιμα μια δυσάρεστη, μεταλλική γεύση. Έτσι, οι εταιρείες τροφίμων καλούνται να αναπτύξουν νέες συνθέσεις που θα βελτιώνουν τη διατροφική αξία των προϊόντων χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση τους.

Πότε η αυξημένη πρόσληψη καλίου μπορεί να γίνει επικίνδυνη

Παρά τα σαφή οφέλη του καλίου, οι γενικές διατροφικές συστάσεις πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένες ιατρικές προφυλάξεις. Η αυξημένη πρόσληψή του δεν είναι κατάλληλη για όλους και μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη σε ορισμένες περιπτώσεις.

Άτομα με χρόνια ή οξεία νεφρική νόσο, καθώς και ασθενείς που λαμβάνουν συγκεκριμένα φάρμακα για την καρδιά ή την αρτηριακή πίεση, ενδέχεται να μην μπορούν να ρυθμίσουν και να αποβάλουν σωστά την περίσσεια αυτού του μετάλλου.

Για τον λόγο αυτό, η χρήση συμπληρωμάτων καλίου και υποκατάστατων αλατιού που είναι εμπλουτισμένα με κάλιο πρέπει να γίνεται μόνο κατόπιν ιατρικής καθοδήγησης.

Όταν οι νεφροί δεν λειτουργούν σωστά, δυσκολεύονται να αποβάλουν την περίσσεια καλίου, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης υπερκαλιαιμίας. Πρόκειται για μια κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές του καρδιακού ρυθμού, ακόμη και επικίνδυνες για τη ζωή επιπλοκές.

Τι γνωρίζουμε για την έρευνα και τη χρηματοδότησή της

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί η φύση της συγκεκριμένης έρευνας, προκειμένου να γίνει κατανοητή η επιστημονική της σημασία. Πρόκειται για ανασκόπηση ήδη υπαρχόντων επιστημονικών δεδομένων και όχι για μια νέα πειραματική κλινική δοκιμή.

Επιπλέον, η έρευνα υποστηρίχθηκε από την Επιτροπή Νατρίου στα Τρόφιμα και τις Επιπτώσεις στην Υγεία του IAFNS, ενός επιστημονικού ερευνητικού οργανισμού που χρηματοδοτείται από τη βιομηχανία.

Παρότι τα επιχειρήματα των ερευνητών βασίζονται σε καθιερωμένες φυσιολογικές αρχές, οι οποίες γίνονται ευρέως αποδεκτές από την επιστημονική κοινότητα, το πλαίσιο χρηματοδότησης αποτελεί μια παράμετρο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση των συμπερασμάτων.