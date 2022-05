Αποστολίδης: Στην αιχμή της επιστήμης η AbbVie στην ανοσολογία και τη δερματολογία

Με χρυσό βραβείο τιμήθηκε η ομάδα Δερματολογίας της AbbVie στα Αριστεία του 13ου Συνεδρίου Φαρμακευτικού Management, που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.), στις 29 Απριλίου 2022.

Η διάκριση αφορά στην κατηγορία «Καμπάνια Νέου Προϊόντος», για την ολιστική επικοινωνιακή και marketing στρατηγική καμπάνια "Nothing is Everything", που υλοποίησαν οι συνεργάτες του τμήματος Δερματολογίας της AbbVie για μία νέα, καινοτόμο θεραπευτική λύση για την ψωρίαση.

Η διάκριση αυτή αποτελεί την τρίτη χρυσή διάκριση της ομάδας Δερματολογίας της AbbVie στα Αριστεία της Ε.Ε.Φα.Μ. τα οποία αποτελούν θεσμό από το 2001 και επιβραβεύουν την αριστεία, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στο φαρμακευτικό management, αντανακλώντας τις υψηλές αξίες της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της AbbVie, Πασχάλης Αποστολίδης σημείωσε ότι: «Η διάκριση αυτή αποτελεί μεγάλη τιμή και δικαίωση για την προσπάθεια της ομάδας της Δερματολογίας η οποία με αφοσίωση, πνεύμα συνεργασίας και ενθουσιασμό εργάζεται καθημερινά για να υπερβαίνει τον εαυτό της και να πετυχαίνει, διαρκώς, υψηλότερους στόχους. Στην AbbVie μετράμε μία δεκαετία εντατικής προσπάθειας για να ανακαλύψουμε και να προσφέρουμε θεραπείες οι οποίες μπορούν να μεταμορφώσουν τη ζωή των ανθρώπων που ζουν με νοσήματα που δυσκολεύουν την ποιότητα της ζωής τους. Στην Ανοσολογία και στη Δερματολογία βρισκόμαστε στην αιχμή της επιστήμης, ανακαλύπτοντας νέες θεραπευτικές λύσεις για να ενισχύσουμε την εμπειρία των ασθενών από τη διάγνωση έως την ύφεση των συμπτωμάτων τους. Είμαστε περήφανοι γιατί χάρη στη σκληρή δουλειά, η ομάδα μας τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, συμβάλλοντας ουσιαστικά σε μία καλύτερη ζωή για εκατομμύρια ανθρώπους, στον κόσμο».

Η Χριστίνα Αργυρόκου, Εμπορική Διευθύντρια Ανοσολογίας της AbbVie ευχαρίστησε την ομάδα σημειώνοντας ότι: «Η επιβράβευση στα Αριστεία της Ε.Ε.Φα.Μ και η αναγνώριση των προσπαθειών μας από τους συναδέλφους μας στη φαρμακευτική αγορά μάς γεμίζει ακόμα μεγαλύτερη ικανοποίηση. Μας επιφορτίζει με μεγαλύτερη ευθύνη να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πιο εντατικά και προσηλωμένα ώστε να πρωτοπορούμε σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς μας. Ειδικά στον τομέα της Ανοσολογίας, η AbbVie διαχρονικά και με αξιοπιστία προσφέρει στους επαγγελματίες Υγείας και στους ασθενείς ασφαλείς θεραπευτικές επιλογές οι οποίες καλύπτουν σημαντικά θεραπευτικά κενά. Η εμπιστοσύνη που απολαμβάνουμε, θέλουμε να ενισχύεται και να αποδεικνύεται καθημερινά και με πράξεις. Κάθε επιτυχία απαιτεί ομαδική και δημιουργική δουλειά, χάρη σε αυτά η ομάδα της Δερματολογίας και με σεβασμό σε όλα τα μέλη της ομάδας κατάφερε να διακριθεί σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο!»

Διαβάστε επίσης:

Επενδύσεις ύψους 605 εκατ. ευρώ από τη φαρμακοβιομηχανία για συμψηφισμό με το clawback

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr