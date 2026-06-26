Διονύσης Φιλιώτης: «Έζησα τα τελευταία 52 χρόνια, από τα 150 της Lilly»

Επετειακή εκδήλωση για τα 150 χρονια από την ίδρυση της φαρμακευτικής εταιρείας Lilly από τον συνταγματάρχη Eli Lilly, το 1876.

Newsbomb

Διονύσης Φιλιώτης
O Πρόεδρος της Φαρμασέρβ-Λίλλυ, Διονύσης Φιλιώτης
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ
ΦΑΡΜΑΚΟ
5'
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  • Η Lilly γιόρτασε 150 χρόνια λειτουργίας με επετειακή εκδήλωση στην Ελλάδα, όπου δραστηριοποιείται μέσω της κοινοπραξίας Φαρμασέρβ
  • Λίλλυ από το 1994.
  • Ο Διονύσης Φιλιώτης τόνισε τη μακρόχρονη συνεργασία του με την Lilly, ξεκινώντας το 1974 και ιδρύοντας τη Φαρμασέρβ το 1984, η οποία εξελίχθηκε σε ηγέτιδα εταιρεία στην ελληνική φαρμακευτική αγορά.
  • Ο πρόεδρος της Lilly International, Patrik Jonsson, υπογράμμισε τη δέσμευση της εταιρείας στην καινοτομία και τη βελτίωση της ζωής των ασθενών σε παγκόσμιο επίπεδο.
  • Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναγνώρισε τη συνεισφορά της Lilly στην εξέλιξη της ινσουλίνης και σε άλλες καινοτόμες θεραπείες, επισημαίνοντας τη σημασία της παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα.
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Η Lilly είναι μία παγκόσμια καινοτόμος φαρμακευτική εταιρεία με ιστορία 150 ετών, ιδρυθείσα το 1876, με παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες. Η ελληνική Φαρμασέρβ ιδρύθηκε το 1984 και από το 1994 λειτουργεί ως κοινοπραξία με τη Lilly, αποτελώντας ένα ισχυρό και διαχρονικό μοντέλο συνεργασίας που συνδυάζει τη διεθνή τεχνογνωσία με τη βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς. Με αφορμή τα 150 χρόνια από την ίδρυση της Lilly, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου, επετειακή εκδήλωση.

O κ. Διονύσης Φιλιώτης, Πρόεδρος της Φαρμασέρβ-Λίλλυ, άνοιξε την επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 150 ετών από την ίδρυση της Lilly και των 32 χρόνων της Φαρμασέρβ-Λίλλυ, αναδεικνύοντας τη σημασία της ιστορίας ως θεμέλιο για τη διαμόρφωση του μέλλοντος του κλάδου. «Η ιστορία της Lilly είναι μεγάλη και εντυπωσιακή. Από αυτά τα 150 χρόνια, εγώ έζησα τα τελευταία 52 από μέσα, που ήταν και είναι τα πλέον συγκλονιστικά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η συνεργασία μου με την εταιρεία ξεκίνησε το 1974. Μετά από μία δεκαετία σκληρής δουλειάς, το 1984 οι συνεργάτες μου κι εγώ δημιουργήσαμε την Φαρμασέρβ Ελλάς και μας ανατέθηκε η αποκλειστική αντιπροσωπεία της Lilly στην Ελλάδα. Η επιτυχία υπήρξε άμεση και εντυπωσιακή. Δέκα χρόνια αργότερα, η εταιρεία Lilly, μας πρότεινε τη δημιουργία κοινοπραξίας και έτσι ιδρύθηκε η Φαρμασέρβ-Λίλλυ. Μία συνεργασία μοναδική στο είδος της παγκοσμίως, που συνεχίζεται αδιαλείπτως με μεγάλη επιτυχία, προσφέροντας στους ασθενείς και στους επιστήμονες υγείας σημαντικές καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις, υπηρετώντας την υπόσχεση "Να κάνουμε την ζωή των ανθρώπων καλύτερη". Η Φαρμασέρβ-Λίλλυ έχει αναδειχθεί στις κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, αποτελεί δε, σύμφωνα με τα στοιχεία της IQVIA, την ηγέτιδα δύναμη στην αγορά του φαρμάκου, τόσο στο χώρο των φαρμακείων όσο και των φαρμακαποθηκών. Σήμερα μαζί με τα 150 χρόνια της Lilly γιορτάζουμε και τα 32 χρόνια της Φαρμασέρβ-Λίλλυ» » πρόσθεσε ο κ. Διονύσης Φιλιώτης, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκδήλωση προσέδωσε η παρουσία του κ. Patrik Jonsson, President, Lilly International, ο οποίος επισκέφθηκε τη χώρα στο πλαίσιο των παγκόσμιων εορτασμών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελληνικής αγοράς για τη διεθνή δραστηριότητα της εταιρείας. Στην τοποθέτησή του, ο κ. Jonsson ανέδειξε τη διαχρονική αποστολή της Lilly, επισημαίνοντας ότι: «Η καινοτομία και η επιστημονική πρόοδος αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της εταιρείας, με επίκεντρο τη βελτίωση της ζωής των ασθενών.»

150 χρονια Lilly

Την επετειακή εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος στον χαιρετισμό του δήλωσε: «Τι μεγάλη τιμή να είμαι σήμερα εδώ ως υπουργός Υγείας της Ελλάδας και να απευθύνομαι στα 150 χρόνια αυτής της τεράστιας εταιρείας, που στο διάστημα που δημιουργεί και ανακαλύπτει θεραπείες έχει αλλάξει τη ζωή εκατομμύριων ανθρώπων κατά κυριολεξία, ίσως και εκατοντάδων εκατομμυρίων για να είμαι απολύτως σωστός».

Ο κ. Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στην ινσουλίνη που έγινε πρώτη φορά εμπορικά διαθέσιμη από την Lilly και άλλαξε την πορεία της νόσου, μετατρέποντας την από θανατηφόρα σε μία χρόνια, διαχειρίσιμη ασθένεια καθώς και στις νεότερες καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις της Lilly, όπως αυτή για τη νόσο Alzheimer. «Είναι λοιπόν για εμάς, σπουδαίο ότι αυτή η μεγάλη εταιρεία ενισχύει συνεχώς την παρουσία της και στη δική μας χώρα, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των ασθενών μας» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης αναφερόμενος στην επέτειο τόνισε: «Χρόνια πολλά, με επιτυχίες και πρόοδο. Η Φαρμασέρβ-Λίλλυ αποτελεί ένα παράδειγμα επιτυχίας στη φαρμακοβιομηχανία, στη χώρα μας, μία επιτυχία του ίδιου του κυρίου Φιλιώτη, της οικογένειάς του, αλλά των στελεχών και των εργαζομένων της εταιρείας, την οποία άλλωστε έχω επισκεφτεί κατ’ επανάληψη και έχω δει από κοντά τις προσπάθειες των εργαζομένων».

Ο Πρόεδρος του ΕΟΦ κ. Σπύρος Σαπουνάς στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε, με τη σειρά του, στη σημασία της καινοτομίας που προσφέρει η Lilly αλλά και στο ρόλο του ΕΟΦ στη μάχη κατά των ψευδεπίγραφων φαρμάκων, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των ασθενών.

Ο Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής της Φαρμασέρβ-Λίλλυ κ. Σπύρος Φιλιώτης ανέφερε: «Εμείς είμαστε η δεύτερη γενιά της Φαρμασέρβ-Λίλλυ που εγγυάται το μέλλον και δεσμευόμαστε να κάνουμε περήφανους όλους τους συναδέλφους μας, που κατάφεραν να βρίσκεται η εταιρεία μας σε αυτή τη θέση, σήμερα».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, των φορέων υγείας, της Ιατρικής και Επιστημονικής Κοινότητας, των Συλλόγων Ασθενών, των ΜΜΕ καθώς και συνεργάτες της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό αποτύπωμα της Φαρμασέρβ-Λίλλυ στην Ελλάδα και το ρόλο της στο ευρύτερο οικοσύστημα υγείας.

Την εκδήλωση τίμησαν μεταξύ άλλων με τις ομιλίες και την παρουσία τους οι:

  • Γιάννης Στουρνάρας – Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
  • Ζωή Ράπτη – Βουλευτής Β’ Αθηνών
  • Γεράσιμος Σιάσος – Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
  • Γιώργος Πατούλης – Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ)
  • Απόστολος Βαλτάς – Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ)
  • Διονύσιος Ευγενίδης – Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
  • Γιώργος Χρούσος – Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας
  • Θάνος Ασκητής – Διδάκτωρ Ψυχιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Η επετειακή εκδήλωση ανέδειξε παράλληλα τη στρατηγική κατεύθυνση της Lilly για το μέλλον, με έμφαση στη συνεχή επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη, στην ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών λύσεων και στη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε σύγχρονες θεραπείες.

Με οδηγό την επιστημονική αριστεία και μια σταθερά ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η Lilly και η Φαρμασέρβ-Λίλλυ συνεχίζουν να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου συστήματος υγείας.

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