«Καμπανάκι» επιστημόνων: Η πιθανότητα εμφάνισης Αλτσχάιμερ σχετίζεται με αυτό το μοτίβο ύπνου

Μία σύνδεση μεταξύ του ύπνου, και συγκεκριμένα του σταδίου των ραγδαίων κινήσεων των ματιών (REM), και της εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ αποκάλυψε μία νέα μελέτη στην Κίνα.

Η επιστημονική έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Alzheimer's & Dementia της Εταιρείας Alzheimer's Association, ανέλυσε τους κύκλους ύπνου 128 ενηλίκων διαφορετικών επιπέδων γνωστικής λειτουργίας.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι η υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης της λανθάνουσας περιόδου REM - όταν δηλαδή κάποιος χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να φτάσει στην πρώτη περίοδο REM έπειτα από την αποκοίμηση - σχετιζόταν με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο παρατεταμένος λανθάνων χρόνος REM μπορεί να χρησιμεύσει ως νέος «δείκτης επιπέδου κινδύνου» για τη νόσο Αλτσχάιμερ και τις συναφείς άνοιες.

Η Δρ Wendy Troxel, επιστήμονας συμπεριφοράς στη RAND Corporation στην Καλιφόρνια, δήλωσε ότι η μελέτη αυτή προσθέτει στις «αυξανόμενες ενδείξεις» ότι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του ύπνου, όπως ο παρατεταμένος ύπνος REM, συνδέονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

«Ο ύπνος REM είναι το στάδιο του ύπνου κατά το οποίο συμβαίνουν κυρίως τα όνειρα και είναι εξαιρετικά σημαντικός για την διατήρηση της μνήμης και την επεξεργασία των συναισθημάτων», δήλωσε η Troxel, η οποία είναι επίσης η συγγραφέας του βιβλίου «Sharing the Covers: Every Couple's Guide to Better Sleep».

Η νέα αυτή έρευνα από την Κίνα ευθυγραμμίζεται με τα ευρήματα του εργαστηρίου της Troxel, τα οποία έχουν δείξει ότι άλλα σημάδια κακής υγείας ύπνου - όπως η μικρότερη διάρκεια και η κακή ποιότητα - συνδέονται με επιβαρυμένη γνωστική λειτουργία.

Ένας γιατρός εξετάζει τις εγκεφαλικές σαρώσεις PET στο Ινστιτούτο Banner Alzheimers στο Φοίνιξ. (AP Photo/Matt York, File) AP

«Οι διαταραχές του ύπνου μπορεί να συμβάλλουν στη συσσώρευση των πρωτεϊνών αμυλοειδούς και Tαυ, βασικών χαρακτηριστικών της παθολογίας του Αλτσχάιμερ», δήλωσε η ειδικός σε θέματα ύπνου.

«Αλλά είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι η ίδια η διαδικασία της νόσου Αλτσχάιμερ μπορεί να διαταράξει τον ύπνο, γεγονός που υποδηλώνει μια αμφίδρομη συσχέτιση μεταξύ των προβλημάτων ύπνου και της γνωστικής παρακμής».

Η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να βοηθήσει στην καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου

Ο Dr. Giulio Taglialatela, αντιπρόεδρος και διευθυντής του ερευνητικού ινστιτούτου Brain Health Institute στο University of Texas Medical Branch, αντέδρασε στα ευρήματα αυτά σε συνέντευξη στο Fox News Digital.

Ο Taglialatela δήλωσε ότι είναι «από καιρό κατανοητό» ότι ο καλός ύπνος συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

«Ο εγκέφαλός μας χρησιμοποιεί τον ύπνο για να καθαρίσει τις τοξικές πρωτεΐνες, όπως αυτές που σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ, και τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι ο μηχανισμός καθαρισμού είναι λιγότερο αποτελεσματικός όταν κάποιος χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να εισέλθει στον κύκλο REM», σημείωσε.

«Δυστυχώς, δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει ένα άτομο για να ελέγξει πόσος χρόνος χρειάζεται για να εισέλθει στον ύπνο REM», τόνισε ο ειδικός.

Ωστόσο, δήλωσε ο ειδικός, τα ευρήματα παρέχουν μια «πολλά υποσχόμενη μέθοδο» για την πρόβλεψη της πιθανότητας ανάπτυξης άνοιας.

«Η έγκαιρη παρέμβαση στη νόσο Αλτσχάιμερ είναι απαραίτητη για την καθυστέρηση της εξέλιξής της, και η μέτρηση του ύπνου REM θα μπορούσε να είναι ένας δείκτης για να υποδείξει ποιοι μπορεί να είναι υποψήφιοι για θεραπεία, ακόμη και πριν αρχίσουν να εμφανίζουν μειωμένη γνωστική λειτουργία», δήλωσε η Taglialatela.

Μια διαφημιστική πινακίδα αναβοσβήνει ένα μήνυμα μιας νέας πολιτειακής εκστρατείας ευαισθητοποίησης για τη νόσο Αλτσχάιμερ στην Αλμπουκέρκη, Nέο Mεξικό, ΗΠΑ, την Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025. (AP Photo/Susan Montoya Bryan) AP

Πιθανοί περιορισμοί της έρευνας

Οι ερευνητές αναγνώρισαν ότι η μελέτη είχε ορισμένους περιορισμούς - κυρίως ότι ήταν διατομεακή, «και επομένως δεν μπορεί να προσδιοριστεί η κατεύθυνση της συσχέτισης».

Το μέγεθος του δείγματος ήταν επίσης σχετικά μικρό και οι ερευνητές επικεντρώθηκαν μόνο σε έναν συγκεκριμένο τύπο πρωτεΐνης Ταυ.

Υπάρχει επίσης η πιθανότητα η παρακολούθηση του ύπνου σε κλινικό περιβάλλον να εισάγει «περιβαλλοντικές διαταραχές», επηρεάζοντας την ακρίβεια της μέτρησης του ύπνου, σημείωσαν οι ερευνητές. «Οι μελλοντικές μελέτες θα ωφεληθούν από την έρευνα σε πραγματικά οικιακά περιβάλλοντα», έγραψαν.

Συμβουλές για τη βελτίωση του ύπνου

Ενώ τα ευρήματα της έρευνας είναι πράγματι σημαντικά, η Troxel συμβουλέυει τα άτομα να μην επιτρέψουν στις πληροφορίες αυτές να αποτελέσουν «άλλη μια πηγή ανησυχίας που σας κρατάει ξύπνιους τη νύχτα».

«Αποφύγετε την τάση να κολλήσετε υπερβολικά σε μετρήσεις όπως το ποσοστό ύπνου REM ή τα δεδομένα από τους μετρητές ύπνου που πωλούνται στην αγορά, καθώς έχουν περιορισμένη ακρίβεια στον προσδιορισμό του μίγματος του ύπνου», προειδοποίησε. «Η εμμονή σε τέτοια δεδομένα μπορεί να αυξήσει το άγχος, το οποίο είναι ένας ισχυρός παράγοντας διατάραξης του ύπνου».

Η καλύτερη προσέγγιση είναι να επικεντρωθούμε στα «θεμέλια» της καλής υγείας του ύπνου, δήλωσε ο ειδικός.

Οι ενήλικες θα πρέπει να επιδιώκουν επτά έως εννέα ώρες ύπνου και να διατηρούν σταθερές ώρες ύπνου και αφύπνισης, σύμφωνα με την Troxel.

«Ελαχιστοποιήστε τους κοινούς παράγοντες διατάραξης, όπως η υπερβολική καφεΐνη και το αλκοόλ, τα οποία είναι γνωστό ότι κατακερματίζουν τον ύπνο REM, [καθώς και] τη χρήση οθόνης πριν από τον ύπνο», πρόσθεσε.

«Η εστίαση σε αυτές τις βασικές συνήθειες ύπνου είναι ο πιο αποτελεσματικός και τεκμηριωμένος τρόπος για την υποστήριξη του εγκεφάλου και της συνολικής υγείας του οργανισμού».

Ο Taglialatela ενθαρρύνει επίσης τα άτομα να επικεντρωθούν στη δημιουργία ενός «ιδανικού περιβάλλοντος ύπνου», διατηρώντας παράλληλα «καλές συνήθειες στις ώρες κατάκλισης» για να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ.

