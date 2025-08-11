Αλτσχάιμερ: Επιστήμονες του Χάρβαρντ ανακάλυψαν πιθανό κλειδί για τη θεραπεία της νόσου

Ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ ανακάλυψαν ότι σε άτομα με νόσο Αλτσχάιμερ και ήπιες γνωστικές διαταραχές, τα επίπεδα λιθίου στον εγκέφαλο είναι σημαντικά χαμηλότερα από το φυσιολογικό. Αυτή η ανακάλυψη μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια νέα προσέγγιση στη θεραπεία της νόσου, από την οποία πάσχουν περισσότερα από 55 εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο.

Σε πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε ποντίκια, η λήψη οροθικού λιθίου αποκατέστησε τις μνημονικές ικανότητες, μείωσε τον αριθμό των αμυλοειδών πλάκων και των παθολογικών πρωτεϊνών tau. Σύμφωνα με τον καθηγητή Bruce Jankner, η ιδέα της έλλειψης λιθίου ως πιθανής αιτίας της νόσου είναι θεμελιωδώς νέα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, το οροτικό λίθιο έχει πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές μορφές: διεισδύει ευκολότερα στον εγκέφαλο και είναι αποτελεσματικό σε μικρότερες δόσεις, γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο τοξικότητας. Οι ειδικοί καλούν να διεξαχθούν κλινικές δοκιμές μεγάλης κλίμακας, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα της μεθόδου και να αξιολογηθεί η ασφάλειά της.

Η ανακάλυψη αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη νέων, πιο αποτελεσματικών μεθόδων θεραπείας της νόσου του Αλτσχάιμερ.

Διαβάστε επίσης