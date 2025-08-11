Παιδί με τραυματισμό στη γνάθο βρέθηκε από τον Πύργο στον Ευαγγελισμό-Γιατί πέρασε από 5 νοσοκομεία

Διευκρινίσεις από την 1η ΥΠΕ σχετικά με τη διαχείριση περιστατικού ανηλίκου με οδοντιατρικό τραυματισμό

Διονυσία Προκόπη

ΥΓΕΙΑ
Ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει συζητήσεις στα social media, μετά από γνωστοποίηση των γονέων, αφορά έναν ανήλικο που τραυματίστηκε στη γνάθο και στα δόντια, ενώ βρισκόταν σε διακοπές, σε περιοχή της Ηλείας.

Οι γονείς καταγγέλλουν ότι "περιπλανήθηκαν" σε πέντε νοσοκομεία και δεν βρήκαν την περίθαλψη που χρειαζόταν το παιδί τους. Απαντώντας στους ισχυρισμούς της οικογένειας, η διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, δίνει τη δική της πλευρά των γεγονότων, κάνοντας λόγο "για τα πραγματικά γεγονότα αναφορικά με τη διαχείριση περιστατικού ανήλικου ασθενούς που απασχόλησε τον δημόσιο διάλογο".

Αναλυτικά, το ιστορικό του περιστατικού έχει ως εξής:

"Στις 2/8/2025, ο ανήλικος προσήλθε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου εξετάστηκε από ειδικευόμενη χειρουργό. Το περιστατικό έλαβε οδηγίες και παραπέμφθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Η οικογένεια επέλεξε να μεταβεί απευθείας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ).

Στο ΠΓΝΠ, το παιδί εξετάστηκε από εφημερεύοντα παιδίατρο. Ενημερώθηκε η γναθοχειρουργός, η οποία, μολονότι δεν εφημέρευε, παρείχε τηλεφωνικές οδηγίες για λήψη παυσίπονου, αποφυγή σκληρών τροφών και διενέργεια πανοραμικής ακτινογραφίας τη Δευτέρα 4/8/2025. Η εκτίμηση του περιστατικού δεν το κατέταξε σε επείγον.

Στις 3/8/2025 και ώρα 02:37, ο ασθενής προσήλθε στα ΤΕΠ του Γ.Ν.Π.Α. «Παν. & Αγλαΐα Κυριακού». Εξετάστηκε από την εφημερεύουσα ιατρό ΩΡΛ, η οποία έκρινε την περίπτωση ως παιδο-οδοντιατρική. Καταγράφηκαν μικρές κακώσεις στοματικής χώρας. Εκείνη την ημέρα εφημέρευε γναθοχειρουργός στο νοσοκομείο.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ο ασθενής προσήλθε στο Γ.Ν.Π.Α. «Η Αγία Σοφία» αναζητώντας οδοντίατρο. Ενημερώθηκε ότι δεν υπήρχε εφημερεύων οδοντίατρος και ότι θα εκτιμηθεί από ΩΡΛ. Η εκτίμηση ανέδειξε μικρές κακώσεις άνω και κάτω τομέων, χωρίς άλλη παθολογική εύρεση.

Ο γονέας ωστόσο δήλωσε πρόθεση μετάβασης στο Γ.Ν. «Ευαγγελισμός». Ο ασθενής εξήλθε στις 14:30 της ίδιας ημέρας. Στις 20:30, οι ιατροί του Γ.Ν.Π.Α. «Η Αγία Σοφία» επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον γονέα, ενημερώνοντάς τον ότι είχε προγραμματιστεί ραντεβού για τις 09:30 της 4/8/2025 στο Οδοντιατρικό Τμήμα του Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης".

Το Υπουργείο Υγείας επισημαίνει ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του περιστατικού και υπενθυμίζει ότι όλες οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα ιατρικά πρωτόκολλα.

