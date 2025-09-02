Γιατί είστε «μαγνήτης» για τα κουνούπια - Επιστήμονες εξηγούν τον λόγο

Το καλοκαίρι είναι περίοδος διακοπών, χαλάρωσης και ... κουνουπιών.

Κάποιοι είναι στη δυσάρεστη θέση όμως να δέχονται μεγαλύτερη επίθεση από κάποιους άλλους, αν και μπορεί να βρίσκονται στον ίδιο χώρο ή ακόμα και δίπλα δίπλα.

Επιστήμονες πιστεύουν τώρα ότι βρήκαν τον λόγο αυτής της προτίμησης που έχουν τα ενοχλητικά έντομα, και το τσίμπημά τους μπορεί να είναι εκτός από οδυνηρό και επικίνδυνο, καθώς μεταφέρουν διάφορες ασθένειες.

Ο καθηγητής εντομολογίας Jonathan Day αποκάλυψε πρόσφατα την υπόθεσή του σχετικά με το γιατί μερικοί άνθρωποι είναι μαγνήτες κουνουπιών.

"Η ποσότητα CO2 που παράγετε, όπως οι άνθρωποι με υψηλούς μεταβολικούς ρυθμούς - γενετικούς, άλλους παράγοντες - αυξάνει την ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπετε", είπε. «Όσο περισσότερο εκπέμπετε, τόσο πιο ελκυστικοί είστε σε αυτά τα αρθρόποδα».

Το γαλακτικό οξύ, το οποίο είναι η χημική ουσία που προκαλεί κράμπες στους μύες μας, είναι επίσης πιθανό να καρφώσει έναν στόχο στην πλάτη σας, σύμφωνα με τον καθηγητή.

Εκτός από αυτό, λέει ότι τα κουνούπια πιθανότατα θα ξεχωρίσουν εκείνους που προτιμούν να ντύνονται με σκούρα ρούχα, καθώς τα έντομα «είναι σε θέση να σας αντιπαραβάλουν με τον ορίζοντα».

Η θερμότητα του σώματος είναι ένα άλλο «πραγματικά σημαντικό απτικό σύνθημα», ενώ άλλοι ειδικοί λένε ότι οι άνθρωποι που ασκούνται, πίνουν αλκοόλ, είναι έγκυες ή υπέρβαροι είναι επίσης πρωταρχικοί στόχοι.

Αλλά εκτός από αυτούς τους παράγοντες, υπάρχει προφανώς ένα άλλο χαρακτηριστικό που είναι ελκυστικό για τα έντομα - η ομάδα αίματός σας.

Οι επιστήμονες υποψιάζονται ότι τα κουνούπια μπορεί να είναι σε θέση να αισθανθούν τα ποικίλα αντιγόνα που υπάρχουν στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων, ανάλογα με την ομάδα αίματός σας.

Αυτά τα αντιγόνα, επίσης γνωστά ως πρωτεΐνες, μπορούν να «εκκριθούν» από μερικούς από εμάς μέσω σωματικών υγρών όπως το σάλιο ή τα δάκρυα - και τα άτομα με ομάδα αίματος Ο εκκρίνουν αντιγόνο Η, πρόδρομο του αντιγόνου Α και Β, σύμφωνα με την Healthline.

Προφανώς, αυτό είναι πολύ ορεκτικό για τα κουνούπια, καθώς πολλές μελέτες δείχνουν ότι τα άτομα με αυτόν τον τύπο αίματος είναι αυτά που στοχεύουν περισσότερο τα έντομα.

Έρευνα που διεξήχθη το 1974 διαπίστωσε ότι «τα κουνούπια επέλεξαν κατά προτίμηση ξενιστές της ομάδας αίματος Ο» και εδραιώθηκε με νέα μελέτη του 2004.

Ωστόσο, οι συγγραφείς της πρόσθεσαν: «Τα αντιγόνα ABH δεν επηρέασαν, γενικά, την προτίμηση προσγείωσης των κουνουπιών μεταξύ των ομάδων αίματος ΑΒΟ».