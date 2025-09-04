Τι είναι το «gray rock method» και γιατί πρέπει να το εφαρμόσετε στην ζωή σας

Η Claudio Abilio ήλπιζε να προχωρήσει στη ζωή της μετά το τέλος μιας σχέσης που περιέγραψε ως «τοξική και συναισθηματικά καταχρηστική». Ωστόσο, οι συνεχείς αλληλεπιδράσεις με τον πρώην σύντροφό της — για διάφορους λόγους — την γέμισαν με ένταση και δράμα, όπως είπε η 36χρονη από το Λονδίνο.

Την περίοδο εκείνη, η Abilio ανακάλυψε τη «μέθοδο του γκρίζου βράχου» («gray rock method») ενώ έκανε scroll στο TikTok.

Τι είναι το gray rock method

Το «gray rock method» είναι «ένα εργαλείο επικοινωνίας που περιλαμβάνει

να είστε λιγότερο αφοσιωμένοι κατά τη διάρκεια μιας συναισθηματικά τοξικής αλληλεπίδρασης», εξήγησε στην Washington Post, η Brianne Markley, ψυχολόγος στην Κλινική του Κλίβελαντ.

«Ανταποκρινόμενοι σε προκλητικά σχόλια με μια αδιάφορη έκφραση και ήρεμο, ουδέτερο τόνο — φανταστείτε ότι είστε ένας βαρετός γκρίζος βράχος, με άλλα λόγια — μην ρίχνετε λάδι στη φωτιά», είπε η Chloe Nazra Lee, ειδικευόμενη γιατρός στο Τμήμα Ψυχιατρικής του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του Ρότσεστερ στη Νέα Υόρκη.

Αν και δεν είναι μια έννοια που υποστηρίζεται από την επιστημονική έρευνα, η μέθοδος του γκρίζου βράχου έχει γίνει κάτι σαν φαινόμενο «λαϊκής ψυχολογίας», όπως το έθεσε η Lee. Ο όρος «γκρίζος βράχος» φέρεται να επινοήθηκε από έναν blogger ψυχικής υγείας ονόματι Skylar το 2012 και πρόσφατα έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί, οι δημιουργοί συζητούν τα πλεονεκτήματά του ως στρατηγική για την αντιμετώπιση δύσκολων σχέσεων με ανθρώπους.

Η θεωρία εξηγεί ότι αν αλληλεπιδράτε με κάποιον που προσπαθεί να σας χειραγωγήσει ή να σας παραπλανήσει, ή έχει ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας ή εμφανίζει ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά, πιθανότατα «θέλει να σας εκνευρίσει», εξήγησε η Julia Babcock, κλινική ψυχολόγος και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον. «Ακόμη και η αρνητική προσοχή τους ενισχύει, οπότε δεν πρέπει να τους δίνετε τίποτα», τόνισε.

Η Abilio άρχισε να χρησιμοποιεί την τεχνική του γκρίζου βράχου όταν ένιωσε μια «πρόκληση» από τον πρώην της. «Έδειξα σε αυτό το άτομο ότι δεν είμαι διατεθειμένη να παίξω τα παιχνίδια του», είπε. «Πρέπει να είσαι αρκετά δυνατός για να τον αγνοήσεις, ακόμα κι αν μέσα σου σκέφτεσαι: "Θέλω απλώς να του απαντήσω"», κατέληξε.

Ορισμένοι ειδικοί τόνισαν ότι αυτή η τεχνική δεν συνιστάται αν πιστεύετε ότι κάποιος μπορεί να γίνει βίαιος. Αν ανησυχείτε για την ασφάλειά σας σε μια σχέση, θα πρέπει να ζητήσετε αμέσως επαγγελματική βοήθεια.

