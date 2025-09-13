Οι θάνατοι από χρόνιες ασθένειες μειώνονται παγκοσμίως, αλλά η πρόοδος επιβραδύνεται

Σημαντική μείωση στη θνησιμότητα από χρόνιες ασθένειες καταγράφηκε στο 80% των χωρών το 2010-2019, αλλά το 60% εμφάνισε επιβράδυνση της προόδου, κυρίως λόγω της αύξησης θανάτων από άνοια και κάποιους καρκίνους, σύμφωνα με νέα έρευνα

Newsbomb

Οι θάνατοι από χρόνιες ασθένειες μειώνονται παγκοσμίως, αλλά η πρόοδος επιβραδύνεται
ΥΓΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα ποσοστά θνησιμότητας από χρόνιες ασθένειες έχουν μειωθεί στο 80% των χωρών παγκοσμίως κατά τη δεκαετία που προηγήθηκε της πανδημίας του COVID-19 (2010-2019). Ωστόσο, η πρόοδος έχει επιβραδυνθεί, με το 60% των χωρών να παρουσιάζουν χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Τα παραπάνω διαπιστώνει έρευνα σε 185 χώρες, με επικεφαλής το Imperial College London, που δημοσιεύθηκε στο «The Lancet».

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν υπάρξει πολλές παγκόσμιες και εθνικές πολιτικές για τη βελτίωση της πρόληψης και της θεραπείας χρόνιων ασθενειών, όπως ο καρκίνος, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο διαβήτης, η νεφρική νόσος, η ηπατική νόσος και οι νευρολογικές παθήσεις.

Στις περισσότερες χώρες, η μείωση των θανάτων από καρδιαγγειακές παθήσεις (συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών προσβολών και των εγκεφαλικών) συνέβαλε κατά κύριο λόγο στη μείωση της θνησιμότητας από χρόνιες παθήσεις. Οι μειώσεις στους θανάτους από μια σειρά καρκίνων (στομάχου, ορθοκολικού, τραχήλου της μήτρας, μαστού, πνεύμονα και προστάτη) συνέβαλαν επίσης στη μείωση της θνησιμότητας. Ωστόσο, η αύξηση στους θανάτους από άνοια, άλλες νευροψυχιατρικές παθήσεις (συμπεριλαμβανομένης της διαταραχής χρήσης αλκοόλ) και ορισμένους άλλους καρκίνους (όπως του παγκρέατος και του ήπατος) αντιστάθμισε τα οφέλη.

Η θνησιμότητα από χρόνιες παθήσεις μειώθηκε σε όλες τις χώρες υψηλού εισοδήματος στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και τον Ειρηνικό κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Μεταξύ των χωρών υψηλού εισοδήματος, η Δανία, η Νότια Κορέα και η Σιγκαπούρη εμφάνισαν μερικές από τις μεγαλύτερες μειώσεις στην θνησιμότητα. Επίσης, το Κατάρ, το Αζερμπαϊτζάν και το Ουζμπεκιστάν παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μειώσεις στη θνησιμότητα τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις κατά την περίοδο αυτή παρατηρήθηκαν στο Νότιο Σουδάν, την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα και τον 'Αγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες για τις γυναίκες, ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις για τους άνδρες παρατηρήθηκαν στο Πράσινο Ακρωτήριο, την Ονδούρα και την Τζαμάικα. Ωστόσο, οι συγγραφείς εφιστούν την προσοχή στην έλλειψη δεδομένων στις περισσότερες από αυτές τις χώρες, και ως εκ τούτου οι τάσεις θα πρέπει να ερμηνεύονται ως εξαιρετικά αβέβαιες. Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Γερμανία ήταν μεταξύ των χωρών με τις χειρότερες επιδόσεις, καθώς παρουσίασαν τις μικρότερες μειώσεις στον κίνδυνο θνησιμότητας την περίοδο 2010-2019.

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι, παρόλο που η πρόσφατη παγκόσμια μείωση της θνησιμότητας από αυτές τις παθήσεις αποτελεί μια ιστορία επιτυχίας, η επιβράδυνση της προόδου αναδεικνύει την επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω εφαρμογή πολιτικών, κατευθυντήριων γραμμών και προγραμμάτων υγειονομικής περίθαλψης, μεταξύ των οποίων πρόσβαση σε φάρμακα πρόληψης, έλεγχο για την έγκαιρη ανίχνευση παθήσεων όπως ο καρκίνος, καθώς και θεραπευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες τόσο για μακροχρόνιες παθήσεις, όπως ο διαβήτης, όσο και για οξέα περιστατικά, όπως τα εγκεφαλικά επεισόδια ή οι καρδιακές προσβολές.

Σημειώνεται ότι αργότερα αυτόν τον μήνα, οι συγγραφείς της έκθεσης θα συναντηθούν με κορυφαίους εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, για να συζητήσουν τις επιπτώσεις των ευρημάτων τους ενόψει της τέταρτης Συνάντησης Υψηλού Επιπέδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις Μη Μεταδοτικές Ασθένειες.

Δείτε εδώ την επιστημονική δημοσίευση

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:08ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: O Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Καταγγέλλει νέα παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικό drone

00:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Τιμούμε την Ιστορία Μας... ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ!» - Το μήνυμα για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

00:23ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Καταγγελει την κράτηση αλιευτικού σκάφους απο αμερικάνο πολεμικό σκάφοςστην ΑΟΖ της

00:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Γκέλα για την Τσέλσι, άνετα Άρσεναλ και Τότεναμ

23:55ΥΓΕΙΑ

Οι θάνατοι από χρόνιες ασθένειες μειώνονται παγκοσμίως, αλλά η πρόοδος επιβραδύνεται

23:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο σπουδαίος Στίβεν Κινγκ αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 10 αγαπημένες μου ταινίες»

23:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός, αντίπαλοι: Η Πάφος ηττήθηκε σε επεισοδιακό ματς πριν το «Γ. Καραϊσκάκης»

23:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φθιώτιδα: Κατάπιε τη δόση του πριν την κατασχέσουν οι αστυνομικοί

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Η viral στιγμή που ιερέας χορεύει κρητικά και εντυπωσιάζει – Δείτε βίντεο

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βούτηξε στη θάλασσα μεθυσμένος και κινδύνεψε να πνιγεί

23:09LIFESTYLE

Εύη Φραγκάκη: Δύσκολες ώρες για τη δημοσιογράφο – «Θαρραλέα ψυχή, καλό σου ταξίδι στο φως»

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ήταν παιδί μάλαμα» - Συγκλονίζει εθελοντής που ανέσυρε νεκρό τον 23χρονο Νίκο

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Χελωνοαγώνας δρόμου και διασκεδαστικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους

22:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ίωση ο Χολμς, δεν ταξιδεύει με το πρώτο γκρουπ για Αυστραλία

22:42ΕΘΝΙΚΑ

Συνάντηση Ερντογάν με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο στην Κωνσταντινούπολη

22:33TRAVEL

Το Κάστρο της Μεθώνης στο Αγιάζι των αιώνων

22:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Super League: Το απόλυτο ο Ολυμπιακός, επέστρεψε στις νίκες ο Άρης

22:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεαροί Παλαιστίνιοι επιτέθηκαν σε ζευγάρι Ισραηλινών στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Πρεμιέρα σήμερα για την 24ωρη λειτουργία – Οι ώρες των δρομολογίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Λα Νίνια επιστρέφει στην Ευρώπη - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

19:24ΚΟΣΜΟΣ

«Τάιλερ, εσύ είσαι; Σου μοιάζει» - Πώς ο πατέρας κατάλαβε ότι ο γιος του ήταν ο δολοφόνος

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

19:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Ειρηνοποιός Αταμάν: «Δε σήκωσα τις γροθιές μου από σεβασμό – Απολύθηκε αυτός που έκανε την ανάρτηση»

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροπέδες σε γνωστή influencer για κατοχή ροζ κοκαΐνης – Πώς πιάστηκε στα «δίχτυα» της αστυνομίας

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Η viral στιγμή που ιερέας χορεύει κρητικά και εντυπωσιάζει – Δείτε βίντεο

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ήταν παιδί μάλαμα» - Συγκλονίζει εθελοντής που ανέσυρε νεκρό τον 23χρονο Νίκο

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

09:51WHAT THE FACT

Ζούσε για 18 χρόνια στο αεροδρόμιο των Παρισίων - Η απίστευτη ζωή του Μεχράν Καρίμι που έγινε ταινία

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Σχοινούσα: Θλίψη για τον κυρ Γιώργο που είχε γίνει viral χορεύοντας με την εγγονή του – Πέθανε στα 92 του

22:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεαροί Παλαιστίνιοι επιτέθηκαν σε ζευγάρι Ισραηλινών στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Τι οδήγησε τον 22χρονο από την υποτροφία στην ταράτσα - «Φως» στα «χαμένα» χρόνια

22:17LIFESTYLE

Ιστορική βραδιά για την Άννα Βίσση: «Βούλιαξε» ξανά το Καλλιμάρμαρο – Βίντεο

23:09LIFESTYLE

Εύη Φραγκάκη: Δύσκολες ώρες για τη δημοσιογράφο – «Θαρραλέα ψυχή, καλό σου ταξίδι στο φως»

17:37ΚΟΣΜΟΣ

«Η Βρετανία επιτέλους ξύπνησε»: 110.000 διαδηλωτές κατά της ισλαμοποίησης, συμπλοκές με αστυνομικούς

14:07ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία αύριο - Σε ποιους να ευχηθείτε

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Ποιος είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Ήσυχος μαθητής, φωτογραφίες με όπλα και βιντεοπαιχνίδια

21:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Άστατος με τοπικές νεφώσεις και βροχές - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Το ΓΕΕΘΑ ανοίγει τις πόρτες στους απόστρατους: Καθοριστικός ο ρόλος τους στην αμυντική καινοτομία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ