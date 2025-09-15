15 Σεπτεμβρίου: Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη

Με αφορμή την σημερινή ημέρα η Κλινική Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Προστάτη και Λιθίασης του κυρίου Βεβελογιάννη στο Νοσοκομείο Μητέρα-Υγεία καλεί κάθε άνδρα να ενημερωθεί υπεύθυνα για την έγκαιρη ανίχνευση και τα σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία καθώς η Ευρώπη ευρίσκεται σε κομβικό σημείο όσον αφορά τον τρόπο που προσεγγίζει πλέον την πρόληψη και την αντιμετώπιση του καρκίνου , γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για σωστή ενημέρωση .

1 ος σε συχνότητα στούς άνδρες στην Ελλάδα

5 εκατομμύρια παγκοσμίως ζούν αυτήν την στιγμή με διάγνωση πενταετίας

ΕΛΕΓΧΟΣ :

Ηλικίες άνω των 45 ετών να υποβάλλονται σε εξέταση αίματος PSA , ολικού και ελευθέρου ( free ) και να προσμετράται ο λόγος ( ratio % ) των δύο αυτών τιμών . Επι υποψίας ( PSA>4 , Ratio<18% ) να εκτελείται Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία Προστάτου 3Tesla η οποία με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί τρισδιάστατα μοντέλα από πολύπλοκα ιατρικά δεδομένα βελτιώνοντας την λήψη αποφάσεων και προβαίνοντας επίσης σε 3D εκτύπωση βοηθά τον χειρουργό στην βιοψία και στην επέμβαση .

ΔΙΑΓΝΩΣΗ :

Επι αποτελέσματος της Μαγνητικής άνω του PI-RADS 2 εκτελείται Fusion βιοψία καθοδηγούμενη στοχευμένα από τις σεσημασμένες ως ύποπτες για βλάβη περιοχές , με ακρίβεια χιλιοστού , οι οποίες ευρίσκονται χαρτογραφημένες στο DVD που διαθέτει ο ασθενής και αποστέλλονται τα δείγματα για ιστολογική εξέταση . Κατ’αυτόν τον τρόπο η ακρίβεια της διαγνώσεως ανέρχεται στο 98%.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ :

Επι ανευρέσεως νόσου αρχικού σταδίου , ο καρκίνος είναι πρακτικά ιάσιμος με την ελάχιστα επεμβατική Εξωπεριτοναϊκή Λαπαροσκοπική Ριζική Προστατεκτομή όπου δημιουργούμε έναν χώρο έξω από την περιτοναϊκή κοιλότητα για να φθάσουμε τον προστάτη αποφεύγοντας το έντερο , δίχως τομές , με ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο , μη υπολογίσιμη απώλεια αίματος και ταχύτατη ανάρρωση με διατήρηση της εγκράτειας και της στύσεως , λόγω της ευκρινέστερης και με μεγέθυνση ορατότητος των νεύρων και των αγγείων .

Καλούμε κάθε άνδρα να συμβουλευθεί εγκαίρως τον Ουρολόγο του και τις οικογένειες να στηρίζουν την πρόληψη . Η ενημέρωση σώζει ζωές !

Δρ. Βεβελογιάννης Παναγιώτης, Διευθυντής Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Προστάτη και Λιθίασης, Nοσοκομείο MHTEPA - Όμιλος HHG.

Διεύθυνση Μητέρα: Φλέμινγκ 15, 2ος Όροφος, Μαρούσι 151 23

Τηλέφωνα: +30 6946783042, +30 6989933802

INFO

Ο Παναγιώτης Βεβελογιάννης είναι Χειρουργός Ουρολόγος γεννημένος στο New Jersey Η.Π.Α , απόφοιτος Κολλεγίου Αθηνών , κάτοχος BSc in Biochemistry από το University of Minnessota USA , απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Αθηνών και ειδικευμένος στο Αντικαρκινικό Ινστιτούτο Μεταξά και στο New Jersey University Hospital USA .

Είναι πρωτοπόρος στην Ελλάδα στην υιοθέτηση της ελάχιστα παρεμβατικής μεθόδου ατμού για τον προστάτη και αποκλειστικά πιστοποιημένος από την Boston Scientific Αμερικής από την άνοιξη του 2020 για την εκτέλεση της μεθόδου στην Αθήνα διαχειριζόμενος την μεγαλύτερη σειρά ασθενών σε αυτόν τον τομέα .

Εχει συμβάλει στην καθιέρωση του Holmium Laser για την θεραπεία του προστάτη εφαρμόζοντας πρώτος από πενταετίας την μέθοδο ενδοσκοπικής εκπυρήνισης του προστάτη HoLEP ως επέμβαση εκλογής στην Αθήνα , έχοντας ξεπεράσει τις 2000 επιτυχημένες τέτοιες επεμβάσεις στην Κλινική του .

Βραβεύθηκε πρόσφατα από το Cancers Journal για την εισαγωγή της Laser τεχνολογίας διαμόρφωσης παλμού Moses στην Ελλάδα και την εξέλιξη της εκπυρήνισης στην τεχνολογικά υπέρτερη MoLEP σε μια μοναδική στην διεθνή βιβλιογραφία μελέτη επι εκατοντάδων περιστατικών η οποία αποτελεί σύμβουλο πλέον στην Ουρολογική κοινότητα για το θέμα της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη .

Επίσης έχει καθιερώσει την Laser ενδοσκοπική θεραπεία των λίθων νεφρού με την υποβοήθηση του συστήματος Moses , διενεργώντας τις πρωτοποριακές ελάχιστα επεμβατικές λιθοτριψίες ECIRS και RIRS υποδεχόμενος έναν μεγάλο όγκο ασθενών από όλη την επικράτεια με κοραλλιοειδή λιθίαση του νεφρού .

Είναι μέλος της Ελληνοαμερικανικής Ιατρικής Εταιρείας , της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας , της επιτροπής Διαφήμισης και Δεοντολογίας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών , του International College of Surgeons και του Hellenic Medical Society of New York ( KRIKOS )

Από τον Μάϊο 2022 είναι Διευθυντής Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Προστάτη και Λιθίασης , Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ-ΥΓΕΙΑ , Ομιλος HHG .