Αρθροσκόπηση ώμου

Η αρθροσκόπηση του ώμου είναι μια από τις πιο σύγχρονες, ασφαλείς και ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους για τη διάγνωση και την αποκατάσταση των παθήσεων της ωμικής ζώνης.

Newsbomb

Αρθροσκόπηση ώμου
iStockphoto
ΥΓΕΙΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αρθροσκόπηση του ώμου είναι μια από τις πιο σύγχρονες, ασφαλείς και ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους για τη διάγνωση και την αποκατάσταση των παθήσεων της ωμικής ζώνης. Εάν έχει προγραμματιστεί μία τέτοια επέμβαση, είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς πώς λειτουργεί, ποια είναι τα οφέλη της και τι να περιμένει κανείς κατά την περίοδο της αποκατάστασης.

Πλέον, η αρθροσκόπηση του ώμου αποτελεί μια επέμβαση ρουτίνας με την οποία αντιμετωπίζονται με επιτυχία, αναίμακτα και σε ελάχιστο χρόνο οι περισσότερες ενδοαρθρικές παθήσεις του ώμου. Η χειρουργική επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία και διαρκεί συνήθως περίπου 60 - 90 λεπτά. Στο τέλος της επέμβασης εγχύεται στην άρθρωση τοπικό αναισθητικό. Με αυτόν το τρόπο ο μετεγχειρητικός πόνος ελαχιστοποιείται. Ο ασθενής συνήθως δε χρειάζεται να παραμείνει στο νοσοκομείο και μπορεί μετά από λίγες ώρες να επιστρέψει στο σπίτι του. «Ανάλογα με το είδος του χειρουργείου συστήνεται και η κατάλληλη μετεγχειρητική αποκατάσταση» επισημαίνει ο κ. Απόστολος Σταθέλλης MD, PhD Oρθοπαιδικός Χειρουργός-Αθλητίατρος, Νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ulm Γερμανίας και επιστημονικός υπεύθυνος της Sportclinic Athens.

giatros.jpg

Η ανατομία του ώμου – Μια άρθρωση υψηλής ευκινησίας

Ο ώμος είναι η άρθρωση του ανθρώπινου σώματος με το μεγαλύτερο εύρος κίνησης. Αυτή η ιδιότητα επιτρέπει μεν μεγάλο εύρος κινήσεων, αλλά ταυτόχρονα την καθιστά πιο επιρρεπή σε κακώσεις και αστάθεια.

Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από:

  • Την Ωμοπλάτη
  • Το Βραχιόνιο οστό και
  • Την Κλείδα

Η ωμογλήνη είναι η κοίλη επιφάνεια της ωμοπλάτης που «συνδέεται» με την κεφαλή του βραχιονίου. Οι επιφάνειες καλύπτονται με αρθρικό χόνδρο και η σταθερότητα του ώμου διασφαλίζεται από τους συνδέσμους και το στροφικό πέταλο (rotator cuff), ένα σύνολο τεσσάρων μυών: υπερακάνθιος, υπακάνθιος, υποπλάτιος και ελάσσων στρογγύλος.

Τι είδους χειρουργική επέμβαση είναι η αρθροσκόπηση;

Πρόκειται για μια χειρουργική επέμβαση ελάχιστης επεμβατικότητας, δηλαδή με μικρές τομές, μέσω της οποίας ο ορθοπαιδικός εισάγει μια κάμερα (αρθροσκόπιο) στην άρθρωση και εργαλεία μικρού μεγέθους. Η μεγενθυμένη εικόνα μεταφέρεται σε οθόνη και έτσι ο ορθοπαιδικός εντοπίζει και επί τόπου διορθώνει με ακρίβεια βλάβες που μπορεί να προκαλούν πόνο, περιορισμό της κίνησης ή αστάθεια.

Συχνές παθήσεις που αντιμετωπίζονται με την αρθροσκόπηση :

  • Ρήξη τένοντα του στροφικού πετάλου (rotator cuff)
  • Αστάθεια ώμου (επαναλαμβανόμενα εξαρθρήματα)
  • Ασβεστοποιός τενοντίτιδα
  • Παγωμένος ώμος - Συμφυτική θυλακίτιδα
  • Βλάβες του επιχείλιου χόνδρου (labrum tear)
  • Αρθρίτιδα ή τραυματισμοί της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης

Πώς γίνεται η διαδικασία – Βήμα προς βήμα

Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία. Μέσα από μικρές τομές 5mm, εισάγονται το αρθροσκόπιο και τα εργαλεία στην άρθρωση. Με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας οπτικών και εργαλείων, ο ιατρός μπορεί:

  • Να καθαρίσει φλεγμονώδεις ιστούς
  • Να συρράψει τένοντες, τοποθετώντας ράμματα
  • Να διορθώσει χόνδρινες βλάβες

Η όλη διαδικασία διαρκεί 60–90 λεπτά. Συνήθως ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του την ίδια ημέρα.

Πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης του ώμου

Σε σχέση με την παλιά “ανοικτή” χειρουργική, η αρθροσκόπηση προσφέρει πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα:

  • Λιγότερος πόνος
  • Ελάχιστες τομές
  • Ταχύτερη ανάρρωση
  • Χαμηλότερο ποσοστό επιπλοκών
  • Ακρίβεια στη διάγνωση και θεραπεία
  • Βελτιωμένη ορατότητα, ιδιαίτερα σε περιοχές της άρθρωσης που είναι δύσκολα προσβάσιμες
  • Ελάχιστος τραυματισμός των ιστών, με αποτέλεσμα τη μείωση των πιθανών επιπλοκών καθώς και του μετεγχειρητικού πόνου
  • Ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς και συντομότερη έξοδός του από την κλινική
  • Ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες
  • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα λόγω των μικρότερων τομών του δέρματος

Ποιες είναι οι ενδείξεις για την αρθροσκόπηση του ώμου;

  • Αστάθεια ώμου – Ρήξη επιχειλίου χόνδρου
  • Ρήξη στροφικού τενόντιου πετάλου (υπερακάνθιος, υπακάνθιος, υποπλάτιος τένοντας)
  • Ασβεστοποιός τενοντίτιδα
  • Σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης
  • Παθήσεις της μακράς κεφαλής του δικεφάλου
  • Βλάβες SLAP
  • Δυσκαμψία ώμου – Συμφυτική θυλακίτιδα – ’’Παγωμένος ώμος’’
  • Παθήσεις της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης
  • Βλάβες του αρθρικού χόνδρου
  • Ενδαρθρικά κατάγματα
  • Ύπαρξη ελεύθερων σωμάτων
  • Αρθρίτιδα πρώιμου σταδίου
  • Υμενίτιδα
  • Σύνδρομο «παγίδευσης» υπερπλατίου νεύρου

Χρόνος αποκατάστασης – Πόσος καιρός χρειάζεται;

Η αποκατάσταση μετά από αρθροσκόπηση του ώμου εξαρτάται από τη βαρύτητα της επέμβασης και την ανταπόκριση του ασθενούς. Σε γενικές γραμμές ακολουθείται το εξής πλάνο:

  • 0–2η εβδομάδα: Ανάπαυση – Κρυοθεραπεία. Ο ώμος παραμένει ακινητοποιημένος σε φάκελο – ανάρτηση ώμου.
  • 3η–6η εβδομάδα: Παθητικές κινήσεις με φυσικοθεραπευτή.
  • 7η–12η εβδομάδα: Ενεργητικές ασκήσεις και ενδυνάμωση.
  • 3–6 μήνες: Επιστροφή σε άθληση και πλήρης λειτουργικότητα.

Πόνος και μετεγχειρητική φροντίδα

Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι συνήθως ήπιος και διαχειρίσιμος με απλά παυσίπονα. Η χρήση ισχυρών φαρμάκων είναι σπάνια και περιορισμένη. Η σωστή φροντίδα των τομών, η συνέπεια στις φυσικοθεραπείες και η υπομονή είναι κλειδιά για την πλήρη αποκατάσταση.

Η διάρκεια και το είδος της μετεγχειρητικής αποκατάστασης ποικίλλει ανάλογα με το είδος του χειρουργείου. Η παγοθεραπεία βοηθάει στη μείωση του μετεγχειρητικού οιδήματος και του πόνου. Ο ώμος ακινητοποιείται για τις πρώτες μετεγχειρητικές μέρες σε ανάρτηση ώμου, η οποία επιτρέπει τις βασικές καθημερινές λειτουργίες. Η φόρτιση του χειρουργημένου άνω άκρου, το επιτρεπόμενο εύρος κίνησης καθώς και τα αναλγητικά καθορίζονται ανάλογα με το είδος της επέμβασης από τον ορθοπαιδικό χειρουργό.

Η μετεγχειρητική αποκατάσταση εξελίσσεται σε τρία βασικά στάδια:

  • στο πρώτο στάδιο επιτρέπεται μόνο η παθητική κίνηση του ώμου και γίνεται από τον φυσικοθεραπευτή ή με τη βοήθεια του μη χειρουργημένου άνω άκρου
  • στο δεύτερο στάδιο επιτρέπονται επιπλέον και οι υποβοηθούμενες ενεργητικές κινήσεις και
  • στο τρίτο στάδιο εκτελούνται ενεργητικές κινήσεις με ήπια αντίσταση με κύριο στόχο την ενδυνάμωση του ώμου.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Πονάει η αρθροσκόπηση ώμου;

Η επέμβαση είναι ελάχιστα επώδυνη. Ο πόνος τις πρώτες μέρες είναι ήπιος και υποχωρεί με τη φαρμακευτική αγωγή γρήγορα.

Πότε επιστρέφω στη δουλειά;

  • Ελαφριά εργασία: 2η εβδομάδα
  • Βαριά και χειρωνακτική εργασία: 3 μήνες
  • Αθλητισμός: 3 μήνες (ανάλογα την περίπτωση)

Είναι απαραίτητη η φυσικοθεραπεία;

Ναι. Η φυσικοθεραπεία είναι καθοριστική. Με την φυσικοθεραπεία επιταχύνεται η υποχώρηση των συμπτωμάτων και η επανένταξη στην καθημερινότητα

Θα χρειαστώ νοσηλεία;

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, η αρθροσκόπηση είναι ημερήσια επέμβαση και δεν απαιτεί διανυκτέρευση.

Υπάρχουν κίνδυνοι;

Οι κίνδυνοι είναι ελάχιστοι και περιλαμβάνουν όπως κάθε χειρουργική επέμβαση τη λοίμωξη, τη δυσκαμψία ή την καθυστερημένη επούλωση. Με την κατάλληλη φροντίδα, αυτοί μειώνονται δραστικά.

Συμπερασματικά

Η αρθροσκόπηση ώμου αποτελεί το “gold standard” στη χειρουργική αποκατάσταση του ώμου. Με ασφάλεια και ταχεία αποκατάσταση έχει θεαματικά αποτελέσματα και επιτρέπει σε χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο να επιστρέψουν στη ζωή χωρίς πόνο και περιορισμούς. Αν ταλαιπωρείται κανείς με πόνους στον ώμο ή χρόνια δυσλειτουργία, η αρθροσκόπηση προσφέρει κατά κανόνα τη λύση.

sportclinic-002-1.jpg

Εξειδίκευση στην αρθροσκόπηση του ώμου

Ο ορθοπαιδικός–χειρουργός και αθλητίατρος κ. Σταθέλλης Απόστολος έλαβε το 2016 από την πανγερμανική εταιρεία αρθροσκοπικής χειρουργικής τον τίτλο εξειδίκευσης στην αρθροσκοπική χειρουργική και την Αθλητιατρική. Στη Γερμανία εργάστηκε και εκπαιδεύθηκε για διάστημα 8 ετών, αποκτώντας την ειδικότητα στην Ορθοπαιδική και Τραυματολογία. Ως επιμελητής στην Sportklinik-Stuttgart, ένα από τα μεγαλύτερα αρθροσκοπικά κέντρα της Γερμανίας και γενικότερα της Ευρώπης, απέκτησε επιπλέον χειρουργικές εμπειρίες και ικανότητες κυρίως στην αρθροσκοπική χειρουργική ώμου, γόνατος, αγκώνα και ποδοκνημικής καθώς και στην αντιμετώπιση των αθλητικών κακώσεων.

Απόστολος Σταθέλλης

Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Αθλητίατρος - AGA Certified Surgeon

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ulm, Γερμανία

Ειδικευθείς στην Sportklinik-Stuttgart, Γερμανία

www.stathellisorthopaedics.gr

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα εποχή για το ChatGPT – Αυτόματη ανάλυση ηλικίας και μήνυμα στις Αρχές για «σκέψεις αυτοκτονίας»

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Καμτσάτκα: Ισχυρός μετασεισμός τα 7,8 Ρίχτερ - 4 σεισμοί άνω των 7 Ρίχτερ τους τελευταίους 3 μήνες

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας - Το κατήγγειλε ο γιατρός στην αστυνομία

10:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Πανέτοιμοι» Γκρούγιτς και Ζοάο Μάριο στην ΑΕΚ - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

10:00ΥΓΕΙΑ

Αρθροσκόπηση ώμου

10:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Φοιτητικό σπίτι: Όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια συμπλοκή στο Ηράκλειο: 32χρονος επιτέθηκε με δρεπάνι σε 35χρονο

09:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Μόντι

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση στη Ρόδο κατεδάφισε δικά της αυθαίρετα σεβόμενη τον νόμο

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Οι συλλήψεις για την παραβίαση μέτρων και οι αμφιβολίες των δικαστών

09:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς για Τέμπη: «Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος εκταφής»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

FIAT: Το Panda Hybrid ακόμα πιο προσιτό

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μπλακ άουτ, διάλυση του ΝΑΤΟ και εισβολή της Κίνας στην Ταΐβαν - Οι 5 μέρες που θα αλλάξουν τον κόσμο

09:34LIFESTYLE

Τζένη Θεωνά: Το baby shower με καλούς φίλους λίγο πριν γίνει μητέρα για δεύτερη φορά

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: Χωρίς ταξί για 18 ώρες η Αθήνα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου

09:28ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν υπάρχει»: Πιλότος Canadair κάνει την πιο εντυπωσιακή ρίψη που έχετε δει ποτέ – Βίντεο

09:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Έφτασε στο Σίδνεϊ και φωτογραφήθηκε μπροστά στην Opera

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Σταματημένο το αυτοκίνητο της 64χρονης σε πράσινο φανάρι

09:15ΥΓΕΙΑ

Νέο εργαλείο ΑΙ μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο να εμφανίσει κάποιος πάνω από 1.000 ασθένειες

09:14LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Έδειξε τις ρυτίδες της και αποθεώθηκε στα social media

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:34ΚΟΣΜΟΣ

Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μπλακ άουτ, διάλυση του ΝΑΤΟ και εισβολή της Κίνας στην Ταΐβαν - Οι 5 μέρες που θα αλλάξουν τον κόσμο

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θορυβώδεις και ενοχλητικοί γείτονες: Πώς σας καλύπτει ο νόμος – Δικηγόρος εξηγεί στο Newsbomb για τσιρίδες, γαβγίσματα, οσμές και άλλες φασαρίες

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Mαρίσσα Λαιμού: Η οικογένειά της θα κινηθεί νομικά κατά του βρετανικού ΕΣΥ - «Δεν νιώθω καλά, δεν έρχεται κανείς»

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Σταματημένο το αυτοκίνητο της 64χρονης σε πράσινο φανάρι

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Από την πασαρέλα και τα δικαστήρια, στη Βασ. Σοφίας: Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοΐλ και η πολυτάραχη ζωή της

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

09:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως η πρώτη γυναίκα Πρέσβης των ΗΠΑ

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Καστοριά: Βρέθηκε άνδρας θετικός στην φυματίωση - Έγιναν τεστ στις στενές επαφές του

10:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Bασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην λαϊκή αγορά

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Ποιος πλήρωνε τον «Δράκο του Αιγάλεω» για τους εμπρησμούς – Τι έδειξε η έρευνα

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: Χωρίς ταξί για 18 ώρες η Αθήνα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου

09:28ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν υπάρχει»: Πιλότος Canadair κάνει την πιο εντυπωσιακή ρίψη που έχετε δει ποτέ – Βίντεο

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

06:38LIFESTYLE

Δεν είναι μόνο η Μπέλα Χαντίντ: Οι διάσημοι που έδωσαν μάχη με τη νόσο Lyme

06:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Πού πωλούνται σπίτια έως 200.000 ευρώ - Αναλυτικός πίνακας με περιοχές

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Πανό του ΚΚΕ στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης: «Να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα»

18:36LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Δίνει «σκληρή μάχη» με τη νόσο του Lyme - Εικόνες μέσα από το νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ