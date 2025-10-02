Ο στοματικός έρωτας αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου - Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο

Ο στοματικός έρωτας προκαλεί «επιδημία» καρκίνου του φάρυγγα, με την πρακτική αυτή να θεωρείται πιο επιβαρυντική ακόμη και από το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ ή μια κακή διατροφή σύμφωνα με ειδικούς.

Στη Βρετανία και τις ΗΠΑ, ο καρκίνος αυτός είναι πλέον πιο συχνός από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, σύμφωνα με ειδικούς.

Μεγάλο μέρος αυτής της έξαρσης οφείλεται σε μια συγκεκριμένη μορφή καρκίνου του λαιμού, τον καρκίνο του στοματοφάρυγγα, που επηρεάζει την περιοχή των αμυγδαλών και το πίσω μέρος του λαιμού και προκαλείται από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV). Ο ίδιος ιός αποτελεί και την κύρια αιτία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Σύμφωνα με το βρετανικό NHS, ο HPV είναι μια πολύ συνηθισμένη ομάδα ιών. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν προκαλεί προβλήματα, ωστόσο ορισμένοι τύποι μπορεί να προκαλέσουν κονδυλώματα ή καρκίνο. Υπάρχουν περισσότερα από 100 διαφορετικά στελέχη του ιού.

Ο στοματοφάρυγγας είναι το μεσαίο τμήμα του λαιμού (φάρυγγας). Wikimedia Commons

Ο καθηγητής Hisham Mehanna, από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, εξηγεί ότι άτομα με πολλαπλούς συντρόφους στοματικού σεξ έχουν περισσότερες από οκτώ φορές πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο του στοματοφάρυγγα.

Σε άρθρο του στην πλατφόρμα The Conversation αναφέρει: «Τα τελευταία 20 χρόνια παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση των περιστατικών καρκίνου του στοματοφάρυγγα στη Δύση, σε βαθμό που ορισμένοι μιλούν για επιδημία. Ο HPV θεωρείται ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου. Οι περισσότεροι άνθρωποι μολύνονται με HPV και καταφέρνουν να τον αποβάλουν, αλλά σε κάποιους λίγους η λοίμωξη παραμένει, ίσως λόγω αδυναμίας του ανοσοποιητικού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ιός μπορεί να ενσωματωθεί στο DNA και να οδηγήσει τα κύτταρα σε καρκινική μετάλλαξη».

Ο Μεχάνα υπογραμμίζει ότι για τον καρκίνο του στοματοφάρυγγα, ο αριθμός των συντρόφων στοματικού σεξ αποτελεί τον κύριο παράγοντα κινδύνου. Όπως σημειώνει:

«Όσοι έχουν έξι ή περισσότερους συντρόφους στοματικού σεξ κατά τη διάρκεια της ζωής τους είναι 8,5 φορές πιο πιθανό να εμφανίσουν καρκίνο του στοματοφάρυγγα σε σχέση με εκείνους που δεν έχουν αυτήν την εμπειρία».

Στη Βρετανία, σύμφωνα με την ίδια αναφορά, το 80% των ενηλίκων δηλώνουν ότι έχουν κάνει στοματικό σεξ τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ευτυχώς, μόνο ένα μικρό ποσοστό από αυτούς θα αναπτύξει καρκίνο.

Το NHS εκτιμά ότι περίπου 8.300 άνθρωποι διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο με καρκίνο του λαιμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή περίπου 1 στα 50 περιστατικά καρκίνου. Πάνω από τα δύο τρίτα των περιστατικών καρκίνου του στόματος εμφανίζονται σε άτομα άνω των 55 ετών, ενώ μόλις το 12,5% αφορά άτομα κάτω των 50 ετών.