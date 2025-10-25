Μελέτη: H απλή χειρονομία που «δείχνει» ότι ο σύντροφός σας είναι ψυχοπαθής

Αν μέχρι τώρα πιστεύατε ότι ένα άγγιγμα υποδηλώνει τρυφερότητα ή παρηγοριά, μία μελέτη έρχεται να ανατρέψει αυτή την πεποίθηση και να σημάνει συναγερμούς για τον ή την σύντοφό σας.

Επιστήμονες στη Νέα Υόρκη διαπίστωσαν ότι άτομα με σκοτεινά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, συμπεριλαμβανομένης της ψυχοπάθειας, χρησιμοποιούν το άγγιγμα για να χειραγωγήσουν τους συντρόφους τους.

Στη μελέτη τους, προειδοποιούν ότι η αφή μπορεί να «αυξήσει την αίσθηση της ιδιοκτησίας των αντικειμένων» και να «ενθαρρύνει τη συμμόρφωση από έναν υφιστάμενο».

Έτσι, αν ο σύντροφός σας προσπαθήσει να σας αγκαλιάσει κατά τη διάρκεια μιας λεκτικής αντιπαράθεσης, μπορεί να είναι ψυχοπαθής ή ναρκισσιστής που προσπαθεί να εδραιώσει την εξουσία του.

Μπορεί ακόμη και να το κάνουν αυτό κρατώντας το χέρι σας, τον ώμο σας, το πίσω μέρος του κεφαλιού σας ή ακόμα και το χέρι σας.

Ο συγγραφέας της μελέτης, Ρίτσαρντ Μάτσον, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Μπίνγκχαμτον, δήλωσε ότι «δεν είναι όλες οι μορφές αφής καλοπροαίρετες» και «δεν είναι όλες οι αγκαλιές ακίνδυνες».

«Μπορούν στην πραγματικότητα να χρησιμοποιηθούν στην υπηρεσία του εαυτού εις βάρος του συντρόφου στη σχέση», είπε.

Η ομάδα λέει ότι το άγγιγμα είναι ένας από τους κύριους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι εκφράζουν την αγάπη, αλλά «δεν βιώνεται απαραίτητα θετικά ή δεν χρησιμοποιείται καλόπιστα από όλα τα άτομα».

Παραδείγματα αγγίγματος που γενικά θεωρούνται θετικά μπορεί να είναι μια αγκαλιά από έναν φίλο, ένα σφίξιμο του χεριού ή ενός μπράτσου γύρω από τους ώμους σας ή πιο οικείες μορφές αγγίγματος όπως αγκαλιές και φιλιά.

Αλλά αυτά μπορούν να μετατραπούν σε αρνητικές μορφές αφής, ανάλογα με τους ανθρώπους και το σενάριο - και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μορφή χειραγώγησης ή ελέγχου.

Στην έρευνα πήραν μέρος 500 φοιτητές, άνω των 18 ετών, οι οποίοι είχαν σχέση και συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια που αξιολογούσαν το επίπεδο των τριών χαρακτηριστικών της «Σκοτεινής Τριάδας» - ψυχοπάθεια, ναρκισσισμό και μακιαβελισμό.

Διαπίστωσαν ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες με χαρακτηριστικά προσωπικότητας Σκοτεινής Τριάδας είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούν το άγγιγμα για να χειραγωγήσουν τον σύντροφό τους σε μια σχέση, αν και τα αποτελέσματα διέφεραν ανάλογα με το φύλο.

Οι άνδρες που ήταν ανήσυχοι για την κατάσταση της σχέσης τους ήταν πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν το «καταναγκαστικό άγγιγμα» για να λάβουν καθησυχασμό από τις συντρόφους τους.

Οι γυναίκες που κατείχαν τα χαρακτηριστικά της Σκοτεινής Τριάδας ένιωθαν πιο άβολα με το άγγιγμα των χεριών, αλλά ήταν πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν το άγγιγμα ως μέσο χειραγώγησης.

Για τις γυναίκες, το άγγιγμα μπορεί να χρησιμεύσει ως μέθοδος «ενίσχυσης της διαπροσωπικής δύναμης» – με άλλα λόγια, διασφαλίζοντας τον έλεγχο των σχέσεων.

Είναι ενδιαφέρον ότι οι γυναίκες με υψηλό «άγχος προσκόλλησης» (φόβο εγκατάλειψης) έδειξαν μεγαλύτερη αποστροφή στο άγγιγμα.

Σύμφωνα με την ομάδα, τα χαρακτηριστικά της Σκοτεινής Τριάδας συσχετίζονται με δυσκολίες σε μια ρομαντική σχέση, όπως συχνότερους καβγάδες, ακόμη και βία, επομένως είναι σημαντικό να προσέχετε τα σημάδια.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Current Psychology , είναι η πρώτη που δείχνει σημαντικούς δεσμούς μεταξύ των χαρακτηριστικών της σκοτεινής τριάδας και της καταναγκαστικής χρήσης της αφής.

