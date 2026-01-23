Ιστορικό υψηλό στην επιβίωση από καρκίνο: 7 στους 10 κερδίζουν τη μάχη

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση-ορόσημο της ACS, η πενταετής επιβίωση για το σύνολο των καρκίνων άγγιξε το 70%, το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ. Η πρόοδος αυτή αποδίδεται στην έγκαιρη διάγνωση και τις επαναστατικές θεραπείες, όπως η ανοσοθεραπεία και οι στοχευμένες φαρμακευτικές αγωγές.

Τα κυριότερα ευρήματα:

Ποσοστά-ρεκόρ: Ο καρκίνος του προστάτη αγγίζει το 98% επιβίωσης, το μελάνωμα το 95% και ο καρκίνος του μαστού το 92%.

Ελπίδα για τις δύσκολες μορφές: Ο καρκίνος του παγκρέατος ξεπέρασε για πρώτη φορά το 13%, ενώ ο καρκίνος του ήπατος τριπλασίασε τα ποσοστά επιβίωσής του (22%).

Μεταστατικοί καρκίνοι: Ακόμη και σε προχωρημένα στάδια, η επιβίωση διπλασιάστηκε (από 17% το '90 σε 35% σήμερα).

Σωτήρια αποτελέσματα: Από το 1991, η θνησιμότητα έχει μειωθεί συνολικά κατά 34%, αποτρέποντας σχεδόν 5 εκατομμύρια θανάτους.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η συμπλήρωση της πενταετούς επιβίωσης αποτελεί πλέον τον «χρυσό κανόνα», καθώς μετά από αυτό το διάστημα οι πιθανότητες υποτροπής μειώνονται δραματικά.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

