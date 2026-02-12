Ιός Νίπα: Ο κίνδυνος εξάπλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι χαμηλός, σύμφωνα με τον ΠΟΥ

Τα συμπτώματα του ιού περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, εμέτους και λοίμωξη του αναπνευστικού

Newsbomb

Ιός Νίπα: Ο κίνδυνος εξάπλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι χαμηλός, σύμφωνα με τον ΠΟΥ
NIAID-RML
ΥΓΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο κίνδυνος εξάπλωσης του θανατηφόρου ιού Νίπα τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι χαμηλός, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), μετά την καταγραφή τριών κρουσμάτων του ιού στην Ινδία και στο Μπανγκλαντές, το ένα εκ των οποίων ήταν θανατηφόρο.

Τα συμπτώματα του ιού περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, εμέτους και λοίμωξη του αναπνευστικού. Ωστόσο σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν σπασμοί και εγκεφαλίτιδα που οδηγεί σε κώμα. Προς το παρόν, δεν υπάρχει εμβόλιο για τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται εν γένει στους ανθρώπους από τα ζώα ή από μολυσμένα τρόφιμα.

Το ποσοστό θνησιμότητας κυμαίνεται από 40% ως 75%, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

«Ο ΠΟΥ εκτιμά ως χαμηλό τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού Νίπα, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και σε παγκόσμιο», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες, Τετάρτη, στη Γενεύη.

Τον περασμένο μήνα, δύο κρούσματα του ιού επιβεβαιώθηκαν στο κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης, στη βορειοανατολική Ινδία. Στο κρατίδιο αυτό είχαν καταγραφεί και τα πρώτα κρούσματα στη χώρα το 2001.

Στο Μπανγκλαντές, μια γυναίκα πέθανε την περασμένη εβδομάδα αφού προσβλήθηκε από τον ιό, «προκαλώντας φόβους για ευρύτερη εξάπλωσή του».

«Οι δύο εστίες δεν συνδέονται», σημείωσε ο διευθυντής του ΠΟΥ, «μολονότι και οι δύο εμφανίστηκαν κατά μήκος των συνόρων ανάμεσα στην Ινδία και το Μπανγκλαντές», όπου υπάρχουν κυρίως «φρουτοφάγες νυχτερίδες που είναι γνωστό ότι αποτελούν τους φυσικούς φορείς του ιού».

Κανένα άλλο κρούσμα δεν εντοπίστηκε μετά την παρακολούθηση πάνω από 230 επαφών.

Το πρώτο ξέσπασμα του ιού Νίπα είχε καταγραφεί το 1998 όταν είχαν προσβληθεί εκτροφείς χοίρων στη Μαλαισία και πήρε το όνομα του χωριού όπου εντοπίστηκε.

Το 2018, ξέσπασμα του ιού στην Κεράλα, κρατίδιο της νότιας Ινδίας, είχε προκαλέσει τον θάνατο 17 ανθρώπων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:31ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγαλύτερη συνάντηση του Health, Fitness & Wellness Industry στην Ελλάδα από 13 έως 15 Φεβρουαρίου

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία επέβαλε πλήρη αποκλεισμό του WhatsApp λόγω «μη συμμόρφωσης με τη ρωσική νομοθεσία»

14:28LIFESTYLE

Όταν η επικαιρότητα αποκτά φωνή: Η νέα συνεργασία Newsbomb.gr και Mad Radio 106.2

14:23ΕΛΛΑΔΑ

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργάνωσε μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία στο Αρσάκειο Ψυχικού

14:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διαρρήξεις και κλοπές – Πάνω από 400.000 ευρώ η «λεία», 12 συλλήψεις

14:09ΚΟΣΜΟΣ

Διάδοχος στα 13: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν «δείχνει» την κόρη του ως την επόμενη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Προσποιήθηκε τον λογιστή και άρπαξε 800 ευρώ από τον λογαριασμό 45χρονης

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Νέος γρίφος Ζαχάροβα με αναφορά στον Ιωάννη Καποδίστρια ως Ρώσο πολιτικό

13:58ΥΓΕΙΑ

Food is medicine: Τι τρώει κάθε μέρα ένας καρδιολόγος

13:51ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Kumho Tire 2026: Στρατηγική ενίσχυση παραγωγής ελαστικών και τεχνολογικής ηγεσίας

13:50ΠΟΛΤΟΣ

Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν και η τακτική «kick the can»

13:43ΥΓΕΙΑ

Ιός Νίπα: Ο κίνδυνος εξάπλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι χαμηλός, σύμφωνα με τον ΠΟΥ

13:36ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Στη φυλακή οδηγούνται οι «Πούτιν» και «πρόεδρος»

13:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Τρομακτική πτώση της σνόουμπορντερ Liu Jiayu- Τραυματίστηκε στο κεφάλι - Δείτε βίντεο

13:30LIFESTYLE

Akylas: Ρεκόρ προβολών για την live εμφάνιση, viral trend και φαβορί για την κορυφή με το σύνθημα «Φέρ’ το μας, Ακύλα!»

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: Οι δραματικές στιγμές της επιχείρησης διάσωσης 4 επιβατών θαλαμηγού που προσάραξε

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Καπερνάρος για Ρούτσι: «Προπηλάκισε τους δικηγόρους, περιφέρεται στην αίθουσα ως νταής»

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επανέρχεται από τη Δευτέρα 16/2 το κανονικό ωράριο στην έναρξη λειτουργίας του μετρό

13:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε θα μπουν τα χρήματα

13:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινούν διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά με βροχές και καταιγίδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μετρό: Η κίνηση του 65χρονου που «δείχνει» αυτοκτονία - Μαρτυρία στο Newsbomb

13:43ΥΓΕΙΑ

Ιός Νίπα: Ο κίνδυνος εξάπλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι χαμηλός, σύμφωνα με τον ΠΟΥ

13:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστάσης Παπαληγούρας: Το έργο του για την ενδοοικογενειακή βία και η κόρη του, Λένα

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Συγγενείς των θυμάτων προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες - «Σκοτώσατε τον γιο μου»

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: Οι δραματικές στιγμές της επιχείρησης διάσωσης 4 επιβατών θαλαμηγού που προσάραξε

10:37LIFESTYLE

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Της... ξέφυγε το φύλο του μωρού που περιμένουν Αργυρός-Νίκα

12:11ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό δυστύχημα στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις γραμμές

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Καπερνάρος για Ρούτσι: «Προπηλάκισε τους δικηγόρους, περιφέρεται στην αίθουσα ως νταής»

13:50ΠΟΛΤΟΣ

Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν και η τακτική «kick the can»

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Νέος γρίφος Ζαχάροβα με αναφορά στον Ιωάννη Καποδίστρια ως Ρώσο πολιτικό

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

09:23LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Με 24ώρη φύλαξη security έξω από το δωμάτιο του - Τα νεότερα της υγείας του

15:37LIFESTYLE

Porto Leone: Ο Γρηγόρης πεθαίνει και ανοίγει νέα βεντέτα

14:09ΚΟΣΜΟΣ

Διάδοχος στα 13: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν «δείχνει» την κόρη του ως την επόμενη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας

13:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Τρομακτική πτώση της σνόουμπορντερ Liu Jiayu- Τραυματίστηκε στο κεφάλι - Δείτε βίντεο

13:58ΥΓΕΙΑ

Food is medicine: Τι τρώει κάθε μέρα ένας καρδιολόγος

09:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR: Προκάλεσε «σεισμό» η «βόμβα» Γιαννακόπουλου με Χέις-Ντέιβις!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ