Νοσοκομείο «Αττικόν»: Σε ύφεση η συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας μετά την εφαρμογή των μέτρων

Μόνο πέντε νέα κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό, σε νοσηλευόμενους ασθενείς στο νοσοκομείο «Αττικόν», καταγράφηκαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα, σύμφωνα με την διοίκηση του νοσοκομείου.

Η Ομάδα Παρέμβασης της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων διαπιστώνει σήμερα, Παρασκευή (29/05/2026), ότι η συρροή κρουσμάτων βρίσκεται σε σαφή ύφεση. Προηγήθηκε αξιολόγηση της επιδημιολογικής εξέλιξης των περιστατικών γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο νοσοκομείο, καθώς τις προηγούμενες ημέρες νόσησαν τουλάχιστον 25 υγειονομικοί, δεκάδες ασθενείς και συνοδοί, σύμφωνα με το σωματείο των εργαζομένων.

Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, πάντως, τονίζει ότι μετά την εφαρμογή της δέσμης μέτρων που εισηγήθηκε, κατά το χρονικό διάστημα από 25/05 έως 28/05 καταγράφηκαν συνολικά πέντε νέα κρούσματα σε νοσηλευόμενους ασθενείς, εκ των οποίων το ένα αφορούσε ασθενή που εισήχθη κατά την εφημερία της 26ης/05. Όλοι οι ασθενείς τέθηκαν άμεσα σε κατάλληλη απομόνωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και σήμερα είναι ασυμπτωματικοί.

Σημειώνεται ότι το νοσοκομείο συνεχίζει να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ από τις 26/05 και παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη της κατάστασης μέσω καθημερινής επιδημιολογικής επιτήρησης.

Τέλος, οι καθηγητές Σωτήρης Τσιόδρας και Σπύρος Πουρνάρας διαβεβαιώνουν, εκ μέρους της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, ότι με βάση τα έως τώρα δεδομένα, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για ασθενείς, συνοδούς ή εργαζομένους και ότι η λειτουργία του νοσοκομείου συνεχίζεται απρόσκοπτα και με απόλυτη ασφάλεια.

Έκτακτη εξαίρεση από την εφημερία του Σαββάτου ζητεί η ΕΙΝΑΠ

Στην εξαίρεση του Αττικού από την εφημερία του Σαββάτου 30 Μαΐου, επιμένει, πάντως, η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά (ΕΙΝΑΠ).

Η ΕΙΝΑΠ εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τη συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο νοσοκομείο, που αφορά δεκάδες υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς. Η Ένωση επισημαίνει ότι τα αναγκαία μέτρα, που από την πρώτη στιγμή υιοθέτησαν το σύνολο του προσωπικού και η Επιτροπή Λοιμώξεων του νοσοκομείου, «θα μείνουν ευχολόγια αν δεν καταργηθεί ο αισχρός θεσμός των ράντζων και αν δεν γίνουν άμεσα μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ειδικά νοσηλευτικού».

«Ο περιορισμός ενός τόσο μεταδοτικού ιού σε νοσοκομειακό περιβάλλον προϋποθέτει επαρκείς χώρους, δυνατότητα απομόνωσης, καθαριότητα, μέσα προστασίας και προσωπικό» προσθέτει η ΕΙΝΑΠ και καλεί το υπουργείο Υγείας και τη διοίκηση του νοσοκομείου να αναλάβουν την ευθύνη τους, αποδεσμεύοντας εκτάκτως το «Αττικόν» από την επόμενη γενική εφημερία, το Σάββατο (30/05). «Σε αυτές τις συνθήκες, νέες εισαγωγές και νέα ράντζα αποτελούν συνειδητή έκθεση ασθενών και εργαζομένων σε κίνδυνο» καταλήγει η ΕΙΝΑΠ.

