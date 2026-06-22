Γιατι τα άτομα με ΔΕΠΥ είναι πιο ευάλωτα σε σωματικές παθήσεις

Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας, γνωστή ως ΔΕΠΥ, είναι μία από τις πιο συχνές νευροαναπτυξιακές διαταραχές στις Ηνωμένες Πολιτείες, επηρεάζοντας περίπου 15,5 εκατομμύρια ενήλικες και σχεδόν 7 εκατομμύρια παιδιά.

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τα άτομα με ΔΕΠΥ ενδέχεται να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για άλλες παθήσεις, όπως άγχος, διατροφικές διαταραχές, αυτοάνοσα νοσήματα, ημικρανίες και χρόνιο πυελικό πόνο.

Για παράδειγμα, σε μελέτη που δημοσιεύθηκε την άνοιξη στο Scientific Reports, οι ερευνητές εξέτασαν 958 ενήλικες με χρόνιο πόνο ανθεκτικό στη θεραπεία. Διαπίστωσαν ότι όσοι βίωναν «εξαιρετικά σοβαρό» πόνο —τον οποίο βαθμολογούσαν σταθερά με 9 ή 10 σε κλίμακα 10 βαθμών— ήταν πιο πιθανό να εμφανίζουν συμπτώματα ΔΕΠΥ σε σχέση με όσους είχαν λιγότερο έντονο πόνο. Συνολικά, τα συμπτώματα ΔΕΠΥ ήταν περίπου δύο φορές πιο συχνά στην ομάδα της μελέτης σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό.

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Ωστόσο, αυτό που δεν είναι ακόμη σαφές είναι αν υπάρχει άμεση βιολογική σύνδεση ανάμεσα στη ΔΕΠΥ και τον πόνο —ή με οποιαδήποτε άλλη πάθηση— ή αν οι πραγματικοί «ένοχοι» είναι τα χρόνια στρες, η υπερφόρτωση, οι κακές συνήθειες ύπνου, οι κοινωνικές δυσκολίες, τα μη αντιμετωπισμένα συμπτώματα της ΔΕΠΥ και οι παρενέργειες των φαρμάκων που χορηγούνται για τη διαταραχή.

ΔΕΠΥ και πόνος

Όπως δείχνει η νέα μελέτη αλλά και προηγούμενες έρευνες, οι ενήλικες με ΔΕΠΥ είναι πιο πιθανό να αναφέρουν χρόνιο πόνο και ενδέχεται να βιώνουν μεγαλύτερη ένταση πόνου σε παθήσεις όπως η ημικρανία, η ινομυαλγία και ο χρόνιος πόνος στη μέση.

Η Karen Stewart, κλινική ψυχολόγος με έδρα το Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, η οποία ειδικεύεται στη ΔΕΠΥ, εξήγησε ότι η παρορμητικότητα και η γνωστική ακαμψία —δηλαδή η δυσκολία προσαρμογής σε νέες σκέψεις ή συμπεριφορές— που αποτελούν συχνά χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ, μπορεί να βοηθούν στην εξήγηση αυτής της σύνδεσης.

«Οι πεποιθήσεις μας γύρω από τον πόνο και οι αντιδράσεις μας μπορούν να ενισχύσουν ή να μειώσουν τη σωματική μας οδύνη», ανέφερε η Stewart. Για παράδειγμα, η καταστροφολογία ή η τάση να πηδά κανείς γρήγορα στο χειρότερο δυνατό σενάριο —κάτι που μπορεί να συνδέεται με την παρορμητικότητα— καθώς και η αδυναμία να απομακρυνθεί από αυτές τις σκέψεις, χαρακτηριστικό που μπορεί να σχετίζεται με τη γνωστική ακαμψία, μπορούν τελικά να αυξήσουν την αντίληψη του πόνου.

Τα άτομα με ΔΕΠΥ που βιώνουν πόνο μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να κατακλύζονται από τον φόβο ότι τα συμπτώματά τους δεν θα βελτιωθούν ποτέ, σημείωσε η Margo Pumar, ψυχίατρος με ειδίκευση στη ΔΕΠΥ και την αναπαραγωγική ψυχιατρική στο Σαν Φρανσίσκο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έναν επαναλαμβανόμενο εσωτερικό διάλογο, με σκέψεις όπως: «Δεν μπορώ να συνεχίσω να το ζω αυτό. Δεν μπορώ να ζήσω έτσι. Κι αν πρέπει να ζω πάντα με αυτόν τον τρόπο;».

Η φαντασίωση του χειρότερου σεναρίου μπορεί επίσης να ενισχύσει την ευαισθησία των νεύρων, ένα φαινόμενο που ονομάζεται κεντρική ευαισθητοποίηση και το οποίο, σύμφωνα με έρευνες, φαίνεται να είναι πιο συχνό σε άτομα με ΔΕΠΥ. Πρόκειται για την κατάσταση κατά την οποία το νευρικό σύστημα γίνεται υπερευαίσθητο στα αισθητηριακά ερεθίσματα, με αποτέλεσμα να μεγεθύνεται η αντίληψη της δυσφορίας και του πόνου.

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Η νευροφλεγμονή —δηλαδή η φλεγμονή στους ιστούς του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού, ένας από τους παράγοντες που φαίνεται να παίζουν ρόλο στη ΔΕΠΥ— μπορεί επίσης να αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης κεντρικής ευαισθητοποίησης. Η ΔΕΠΥ θεωρείται γενικά ότι προκαλείται από έναν πολύπλοκο συνδυασμό γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.

Ο Eugene Merzon, ερευνητής της ΔΕΠΥ και πιστοποιημένος διαγνώστης ΔΕΠΥ από το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ, εξήγησε ότι η νευροφλεγμονή μπορεί να διαταράξει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν και λειτουργούν οι νευρώνες στον εγκέφαλο, οδηγώντας στα χαρακτηριστικά συμπτώματα της ΔΕΠΥ, όπως η διάσπαση προσοχής και η εκτελεστική δυσλειτουργία.

Το τι προκαλεί τη νευροφλεγμονή παραμένει ασαφές. Ωστόσο, πέρα από το ότι μπορεί να επηρεάζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου και να αυξάνει τον κίνδυνο διαταραχών όπως η ΔΕΠΥ, έρευνες έχουν δείξει ότι «η συνεχιζόμενη φλεγμονή μπορεί να υπερδιεγείρει το νευρικό σύστημα, επιδεινώνοντας με την πάροδο του χρόνου συμπτώματα όπως ο πόνος, η κόπωση και τα προβλήματα μνήμης», ανέφερε ο Valentin Dragoi, καθηγητής νευροεπιστήμης στο Houston Methodist Academic Institute.

Η ΔΕΠΥ συνδέεται με τον χρόνιο πόνο και άλλες παθήσεις υγείας.

ΔΕΠΥ και ανοσοποιητικό σύστημα

Η ΔΕΠΥ φαίνεται επίσης να συνυπάρχει με διαταραχές της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος, όπως το άσθμα, οι αλλεργίες, το έκζεμα, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο διαβήτης τύπου 1 και ο υποθυρεοειδισμός, σύμφωνα με τον Jeffrey Newcorn, διευθυντή του τμήματος ΔΕΠΥ και μαθησιακών διαταραχών στο τμήμα ψυχιατρικής του Mount Sinai στη Νέα Υόρκη.

Σε μία από τις μελέτες του Merzon, ο ίδιος και η ερευνητική του ομάδα διαπίστωσαν ότι η διάγνωση ΔΕΠΥ συνδεόταν με υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης από Covid στην αρχή της πανδημίας, σοβαρότερη νόσηση και μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης long Covid. Τα ευρήματα αυτά εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η νευροφλεγμονή επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Άλλη μελέτη, στην οποία ήταν επίσης συν-συγγραφέας, έδειξε ότι παιδιά με διάγνωση ΔΕΠΥ είχαν αυξημένους φλεγμονώδεις δείκτες ήδη από την ηλικία του ενός έτους, μεταξύ των οποίων και υψηλότερα επίπεδα ηωσινόφιλων —κυττάρων του ανοσοποιητικού που εμπλέκονται σε αλλεργικές και φλεγμονώδεις αντιδράσεις.

Οι ερευνητές έχουν εξετάσει αυτές τις συνδέσεις και σε αυτοάνοσες παθήσεις, όπως ο λύκος. Ο νευροψυχιατρικός λύκος, ένας όρος-ομπρέλα που περιγράφει τα νευρολογικά και ψυχιατρικά συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε άτομα με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα που μοιάζουν με την εγκεφαλική ομίχλη που σχετίζεται με τη ΔΕΠΥ.

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Για χρόνια, πολλοί ασθενείς με λύκο άκουγαν ότι αυτά τα συμπτώματα —όπως η δυσκολία συγκέντρωσης, η απώλεια βραχυπρόθεσμης μνήμης, η σύγχυση λέξεων και η δυσκολία ολοκλήρωσης σκέψεων— ήταν απλώς συναισθηματικές αντιδράσεις απέναντι σε μια χρόνια ασθένεια, ανέφερε η Meggan Mackay, ερευνήτρια που χρηματοδοτείται από τη Lupus Research Alliance, ρευματολόγος και καθηγήτρια στα Feinstein Institutes for Medical Research.

Ωστόσο, τα αυξανόμενα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η νευροφλεγμονή θα μπορούσε να βρίσκεται στη ρίζα αυτών των συμπτωμάτων.

Η διαχείριση της ΔΕΠΥ και άλλων παθήσεων

Τα άτομα με ΔΕΠΥ μπορεί επίσης να δυσκολεύονται περισσότερο να διαχειριστούν σύνθετες παθήσεις υγείας, ανέφερε ο Newcorn, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εντονότερα συμπτώματα ή πιο σοβαρές εκβάσεις.

Αυτό συμβαίνει επειδή η διαχείριση μιας χρόνιας νόσου —η τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, η παρακολούθηση των συμπτωμάτων, η παρουσία στα ιατρικά ραντεβού και η διατήρηση ενός σταθερού προγράμματος ύπνου— απαιτεί υψηλά επίπεδα εκτελεστικής λειτουργίας. Πρόκειται για το σύνολο των νοητικών δεξιοτήτων που βοηθούν τους ανθρώπους να σχεδιάζουν, να ιεραρχούν, να διαχειρίζονται τον χρόνο τους και να ολοκληρώνουν εργασίες. Η εκτελεστική δυσλειτουργία αποτελεί κλασική εκδήλωση της ΔΕΠΥ.

Έρευνες δείχνουν ότι τα διεγερτικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της ΔΕΠΥ, καθώς και πολλοί τύποι αντικαταθλιπτικών, θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν στη βελτίωση του χρόνιου πόνου και των διαταραχών της διάθεσης που μπορεί να συνυπάρχουν με τη ΔΕΠΥ.

Τελικά, η επιστήμη γύρω από τη ΔΕΠΥ και τις χρόνιες παθήσεις εξακολουθεί να εξελίσσεται. «Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι απείρως πολύπλοκος και δύσκολος στην κατανόηση και τη μελέτη», δήλωσε ο Dragoi.

Ωστόσο, αυτό στο οποίο επέμειναν οι ειδικοί είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε τη ΔΕΠΥ απλώς ως μια κατάσταση που επηρεάζει τον εγκέφαλο.

«Πρόκειται για ένα ενιαίο σώμα», είπε η Pumar. «Δεν υπάρχουν μυστικά. Ο εγκέφαλός σας γνωρίζει ακριβώς τι συμβαίνει σε όλα τα μέρη του σώματός σας».