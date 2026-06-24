Κάθεστε με το κινητό πάνω από 10 λεπτά στην τουαλέτα; Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Οι ειδικοί του ιατρικού κλάδου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας ότι η παραμονή στην τουαλέτα για περισσότερο από 10 λεπτά μπορεί να δημιουργήσει σιωπηλά τις προϋποθέσεις για σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως αυξημένο κίνδυνο αιμορροΐδων και προοδευτική αποδυνάμωση των μυών του πυελικού εδάφους.

Ο επικίνδυνος συνδυασμός είναι η παρατεταμένη καθιστική στάση σε συνδυασμό με την αδιάκοπη πίεση της βαρύτητας, οι οποίες μαζί παρεμποδίζουν την υγιή ροή του αίματος και ασκούν υπερβολική πίεση στις ευαίσθητες φλέβες και στους ιστούς του ορθού.

Για να αποφευχθούν αυτές οι επιπλοκές, οι ειδικοί προτρέπουν τον κόσμο να αποφεύγει τις περισπασμούς, όπως το ατελείωτο κύλιση της οθόνης του κινητού στο μπάνιο, και αντ’ αυτού να δώσει προτεραιότητα σε μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, σε συνδυασμό με άφθονη ενυδάτωση, ώστε να διευκολυνθεί η ομαλότερη και ταχύτερη λειτουργία του εντέρου.

https://www.instagram.com/p/DZ3AfrnIdNZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



Οι αιμορροΐδες είναι πρησμένα και φλεγμονώδη αιμοφόρα αγγεία (φλέβες), παρόμοια με τους κιρσούς, που βρίσκονται στο ορθό ή στον πρωκτό. Μπορούν να είναι εσωτερικές (μέσα στο ορθό) ή εξωτερικές (κάτω από το δέρμα γύρω από τον πρωκτό).

Οι εσωτερικές αιμορροΐδες είναι συνήθως ανώδυνες. Ωστόσο, μπορεί να προκληθεί πρόπτωση ή να προεξέχουν από το πρωκτικό άνοιγμα, προκαλώντας έντονο πόνο. Οι εξωτερικές αιμορροΐδες συχνά προκαλούν έντονο ερεθισμό και μπορεί να σχηματιστεί θρόμβος αίματος (θρόμβος), ο οποίος μπορεί να γίνει αρκετά επώδυνος.

Οι παρατεταμένη παραμονή στην τουαλέτα συχνά συνοδεύετα από προσπάθεια. Είτε πάσχετε από δυσκοιλιότητα είτε αποσπάται η προσοχή σας από το κινητό σας, από το υλικό που διαβάζετε κ.λπ., η προσπάθεια αυξάνει την πίεση στις φλέβες του ορθού σας, αυξάνοντας περαιτέρω τον κίνδυνο.



Αν και μπορεί να μοιάζει με ένα μικρό διάλειμμα, το να χρησιμοποιείτε το χρόνο που περνάτε στην τουαλέτα για να διαβάσετε, να απαντήσετε σε μηνύματα κ.λπ., μπορεί να καθυστερήσει τη φυσική διαδικασία της κένωσης. Αυτό αυξάνει το χρόνο που περνάτε σε μια θέση που δεν είναι ιδανική για την υγεία του ορθού σας.





Διαβάστε επίσης