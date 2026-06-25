Το άγνωστο όργανο στο σώμα μας που «δείχνει» πόσα χρόνια θα ζήσουμε

Οι επιστήμονες αμφισβητούν παλιές αντιλήψεις σχετικά με τον ρόλο ενός συγκεκριμένου τμήματος του ανοσοποιητικού συστήματος

Δημήτρης Δρίζος

Το άγνωστο όργανο στο σώμα μας που «δείχνει» πόσα χρόνια θα ζήσουμε
ΥΓΕΙΑ
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  • Ο θύμος αδένας, που θεωρούνταν λιγότερο σημαντικός μετά την παιδική ηλικία, συνδέεται πλέον με τη συνολική υγεία και τον κίνδυνο σοβαρών ασθενειών στους ενήλικες.
  • Μια μελέτη σε 27.612 ενήλικες με χρήση τεχνητής νοημοσύνης έδειξε ότι η καλή κατάσταση του θύμου αδένα σχετίζεται με υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης.
  • Οι συμμετέχοντες με υγιή θύμο είχαν χαμηλότερη θνησιμότητα από καρκίνο πνεύμονα και καρδιαγγειακά νοσήματα σε βάθος χρόνου.
  • Η υγεία του θύμου αδένα σχετίζεται με παράγοντες όπως το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η σωματική δραστηριότητα και η μεταβολική υγεία.
  • Τα αποτελέσματα είναι παρατηρησιακά και δεν αποδεικνύουν αιτιώδη σχέση μεταξύ της υγείας του θύμου και της μακροζωίας.
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Ένα μικρό όργανο, για το οποίο επί δεκαετίες πιστευόταν ότι χάνει τη μεγαλύτερη σημασία του μετά την παιδική ηλικία, ίσως μπορεί να προβλέψει πόσο πιθανό είναι να ζήσει ένας ενήλικας, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Οι επιστήμονες αμφισβητούν παλιές αντιλήψεις σχετικά με τον ρόλο ενός συγκεκριμένου τμήματος του ανοσοποιητικού συστήματος, αφού διαπίστωσαν ότι η κατάστασή του στην ενήλικη ζωή συνδέεται πιο στενά με τη συνολική υγεία καθώς γερνάμε, αλλά και με τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα ή ακόμη και ο καρκίνος.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του οργάνου είναι ότι συρρικνώνεται σταδιακά με την ηλικία και συχνά αντικαθίσταται από λιπώδη ιστό. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που πολλοί ερευνητές πίστευαν πως είχε ολοκληρώσει τον βασικό του ρόλο μέχρι την ενηλικίωση.

Ωστόσο, μια μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature υποστηρίζει πλέον ότι ο θύμος αδένας εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο στη μακροπρόθεσμη υγεία των ενηλίκων.

Ο θύμος αδένας βρίσκεται πίσω από το στέρνο, ακριβώς πάνω από την καρδιά, και είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη των Τ-λεμφοκυττάρων (Τ cells), τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο της ανοσολογικής άμυνας του οργανισμού.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύσουν αξονικές τομογραφίες και να αξιολογήσουν αυτό που περιέγραψαν ως «υγεία του θύμου αδένα» σε 27.612 ενήλικες.

Σύμφωνα με το Knowridge, τα δεδομένα προήλθαν από δύο μεγάλες μελέτες: τη National Lung Screening Trial, στην οποία συμμετείχαν 25.031 άτομα, και τη Framingham Heart Study, με 2.581 συμμετέχοντες.

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Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης σχεδιάστηκε ώστε να ποσοτικοποιεί την κατάσταση του θύμου αδένα μέσα από συνηθισμένες απεικονιστικές εξετάσεις, δίνοντας στους επιστήμονες τη δυνατότητα να συγκρίνουν την εικόνα του οργάνου με την πορεία της υγείας των συμμετεχόντων σε βάθος χρόνου.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι ενήλικες με καλύτερη υγεία του θύμου αδένα παρουσίαζαν υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης σε σχέση με όσους είχαν χαμηλότερη.

Στη μελέτη National Lung Screening Trial ειδικότερα, τα άτομα με υψηλή υγεία του θύμου αδένα εμφάνισαν εκτιμώμενο ποσοστό θνησιμότητας 13,4% σε βάθος 12 ετών, έναντι 25,5% για εκείνους με χαμηλή υγεία του οργάνου. Το ίδιο μοτίβο παρατηρήθηκε και στα δεδομένα που αφορούσαν τον καρκίνο του πνεύμονα.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες με πιο υγιή θύμο αδένα είχαν εκτιμώμενη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα 3,4% μέσα σε έξι χρόνια, έναντι 5,3% στην ομάδα με χαμηλή υγεία του θύμου αδένα.

Χαμηλότερη φάνηκε να είναι και η καρδιαγγειακή θνησιμότητα. Η μελέτη κατέγραψε ποσοστό θανάτων από καρδιαγγειακά αίτια 2,9% σε ορίζοντα 12 ετών για την ομάδα με υψηλή υγεία του θύμου αδένα, έναντι 7,5% για την ομάδα με χαμηλή.

Με απλά λόγια, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ένας πιο υγιής θύμος αδένας μπορεί να συνδέεται με καλύτερη συνολική υγεία και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο θύμος αδένας έχει παραδοσιακά λάβει πολύ λιγότερη προσοχή στην ιατρική των ενηλίκων σε σχέση με όργανα όπως η καρδιά, οι πνεύμονες ή το ήπαρ.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η υγεία του θύμου αδένα συνδέεται με παράγοντες όπως το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η σωματική δραστηριότητα, η φλεγμονή και η μεταβολική υγεία.

Ωστόσο, η βασική επισήμανση της μελέτης είναι ότι τα αποτελέσματα είναι παρατηρησιακά. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποδεικνύουν πως η βελτίωση της υγείας του θύμου αδένα παρατείνει άμεσα τη ζωή ή προλαμβάνει ασθένειες. Τουλάχιστον προς το παρόν, η έρευνα δείχνει ισχυρή συσχέτιση, όχι σχέση αιτίας και αποτελέσματος.

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