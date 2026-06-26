Η επένδυση της DEMO στο «μικροσκόπιο» της Ευρώπης

Το ενδιαφέρον κορυφαίων Ευρωπαίων αξιωματούχων συγκεντρώνει το μεγαλόπνοο επενδυτικό σχέδιο της DEMO και η εξέλιξη υλοποίησής του.

Newsbomb

Η επένδυση της DEMO στο «μικροσκόπιο» της Ευρώπης
ΥΓΕΙΑ
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Τον στρατηγικό ρόλο της DEMO στην επόμενη ημέρα της ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας, επιβεβαιώνουν οι τακτικές επισκέψεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Τα τελευταία χρόνια, πολυπληθείς αποστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωκοινοβουλίου έχουν επισκεφθεί τις υπό ανέγερση μονάδες και τα ερευνητικά κέντρα, σε Τρίπολη, Θεσσαλονίκη και Αττική.

Οι επισκέψεις αυτές αποτελούν αφενός αναγνώριση της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας, αφετέρου επιβεβαιώνουν τη στρατηγική σημασία των επενδύσεων της DEMO για την ευρωπαϊκή επάρκεια σε κρίσιμα φάρμακα και τη βιοτεχνολογία.

Η αφετηρία αυτής της πορείας τοποθετείται στο 2021, όταν η DEMO παρουσίασε ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα που έχουν ανακοινωθεί ποτέ από ελληνική φαρμακοβιομηχανία, που εκτείνεται από την παραγωγή φαρμακευτικών πρώτων υλών έως την ανάπτυξη μονοκλωνικών αντισωμάτων, φιλοδοξώντας να εντάξει την Ελλάδα στον χάρτη των νέων τεχνολογιών του φαρμάκου.

Όπως είχε δηλώσει τότε ο Διευθύνων Σύμβουλος της DEMO, Δημήτρης Δέμος, «η Ελλάδα έχει στρατηγική ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει σε αυτόν τον τομέα και να στηρίζει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα με ένα από τα τρία βασικά αγαθά, που είναι το φάρμακο». Η στρατηγική αυτή βασίστηκε στην ευρωπαϊκή τάση επαναπατρισμού κρίσιμων παραγωγικών δραστηριοτήτων, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι το επενδυτικό πλάνο της DEMO περιλαμβάνει επέκταση της παραγωγικής δυναμικής στο Κρυονέρι Αττικής, παραγωγικό campus πρώτων υλών και τελικών φαρμακευτικών προϊόντων στην Τρίπολη, Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη, έρευνα & ανάπτυξη και παραγωγή πρώτων υλών και τελικών φαρμάκων βιολογικής προέλευσης στον Άγιο Στέφανο και Βιο-Ακαδημία στο Κρυονέρι.

DEMO - RRF

Ευρωπαϊκή αναγνώριση

Το 2022, το νέο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της DEMO στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο τότε Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις, με αφορμή τα επίσημα εγκαίνιά τους, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ερευνητικής δραστηριότητας για την εξέλιξη τόσο της ελληνικής όσο και της ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας. Το κέντρο αποτελεί βασικό πυλώνα του συνολικού επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας.

Σχοινάς - DEMO

Το ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών θεσμών εντάθηκε περαιτέρω το 2024, όταν αντιπροσωπεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισκέφθηκε το υπό ανέγερση Ερευνητικό Κέντρο Βιοτεχνολογίας της DEMO, στον Άγιο Στέφανο Αττικής. Επικεφαλής της αποστολής ήταν οι Luc Tholoniat, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υποθέσεων της DG ECFIN, και Johannes Luebking, Διευθυντής της Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρόγραμμα RECOVER, ενώ συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του Ελληνικού Ταμείου Ανάκαμψης.

Η επένδυση χαρακτηρίστηκε από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους ως ένα παράδειγμα καινοτόμου παραγωγικής δραστηριότητας που δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και ενισχύει την ελληνική οικονομία. Επίσης, τονίστηκε ότι η επένδυση αποτελεί πρότυπο αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η πιο πρόσφατη επιβεβαίωση του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ήρθε τον Απρίλιο του 2025. Αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις για το έργο Βιοτεχνολογίας της DEMO. Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο ευρωβουλευτής Siegfried Mureșan, ενώ συμμετείχαν μέλη των Επιτροπών Προϋπολογισμού και Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από διαφορετικά κράτη-μέλη και πολιτικές ομάδες. Η σύνθεση της αντιπροσωπείας ανέδειξε το ευρύ ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για ένα έργο που συνδέεται άμεσα με την τεχνολογική αυτονομία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Στις δηλώσεις του, ο Siegfried Mureșan τόνισε ότι η υποστήριξη του έργου μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα συμβάλει στην αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παραγωγή φαρμάκων, θα ενισχύσει την έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα της βιοτεχνολογίας και θα διευρύνει τις δυνατότητες διεθνούς συνεργασίας και προσέλκυσης επιστημονικού, δυναμικού υψηλού επιπέδου.

Ένα ελληνικό έργο με ευρωπαϊκό αποτύπωμα

Οι συνεχείς επισκέψεις Ευρωπαίων αξιωματούχων στις εγκαταστάσεις της DEMO καταδεικνύουν ότι η εταιρεία συνιστά έναν σημαντικό ευρωπαϊκό εταίρο στην προσπάθεια ενίσχυσης της φαρμακευτικής αυτάρκειας της ηπείρου.

Η επένδυση στη βιοτεχνολογία, η παραγωγή πρώτων υλών, η ανάπτυξη νέων ερευνητικών υποδομών και η αξιοποίηση των εργαλείων του Ταμείου Ανάκαμψης συνθέτουν ένα μοντέλο βιομηχανικής ανάπτυξης, που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η DEMO αναδεικνύεται ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η ελληνική βιομηχανία μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ευρωπαϊκή εποχή της καινοτομίας, της παραγωγής και της υγειονομικής ασφάλειας.

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