Απεντομώσεις και απολυμάνσεις: Οι πιο συνηθισμένοι καλοκαιρινοί «εισβολείς» και πώς αντιμετωπίζονται

Snapshot Η προληπτική απεντόμωση την άνοιξη είναι σημαντική για την αποφυγή προβλημάτων από έντομα και τρωκτικά, με επαναλήψεις κάθε χρόνο ή σε περίπτωση ανάγκης.

Κατσαρίδες, κουνούπια, κοριοί, ψύλλοι και τερμίτες αποτελούν τις κύριες απειλές για την υγεία και την υγιεινή στον αστικό χώρο.

Η διατήρηση καθαριότητας, η απομάκρυνση σκουπιδιών, η επισκευή ρωγμών και η χρήση σιτών αποτελούν βασικά μέτρα για την πρόληψη εισόδου και εγκατάστασης εντόμων στο σπίτι.

Η χρήση βιοκτόνων πρέπει να γίνεται με προσοχή και σύμφωνα με τις οδηγίες, αποφεύγοντας προϊόντα για επαγγελματική χρήση χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση.

Η αύξηση της θερμοκρασίας ευνοεί τον πολλαπλασιασμό των εντόμων, γεγονός που απαιτεί συνεχή προσοχή και συνεργασία με επαγγελματίες και τοπικές αρχές. Snapshot powered by AI

Με μόλις 20 ευρώ είναι δυνατή μία απεντόμωση στο σπίτι μας η οποία μας προστατεύει από έντομα και άλλα παράσιτα.

Οι μήνες του καλοκαιριού φέρνουν συχνά το πρόβλημα αυτό στην επιφάνεια, καθώς η ζέστη και η υγρασία ευνοούν την παρουσία τους. Τα έντομα και τα τρωκτικά εκτός από ενοχλητικά μπορούν να γίνουν και αρκετά επικίνδυνα για την υγεία.

Πολλά από τα πιο συχνά έντομα που συναντάμε, όπως τα κουνούπια και οι κατσαρίδες, είναι φορείς ασθενειών και μικροβίων, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Για να αποφύγουμε την παρουσία τους στους χώρους μας και να προστατευτούμε κατάλληλα, μία απολύμανση το χρόνο είναι αρκετή. Μιλήσαμε με ειδικούς και επαγγελματίες του χώρου και μας έδωσαν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αλλά και οδηγίες για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα το πρόβλημα.

Η πρόληψη είναι η αρχή

Για να αποφύγουμε τη συγκατοίκηση με τα έντομα, το καλύτερο είναι να προλάβουμε το πρόβλημα με μία επαγγελματική απεντόμωση. Η άνοιξη είναι η κατάλληλη περίοδος, καθώς ακόμα δεν έχουν εκκολαφτεί τα αυγά τους και δεν έχει ξεκινήσει η έντονη ζέστη.

Κατά την απολύμανση, οι επαγγελματίες χρησιμοποιούν ειδικά βιοκτόνα φάρμακα σε στοχευμένα σημεία, είτε με ψεκασμό είτε σε μορφή gel, που λειτουργούν απωθητικά για έντομα και τρωκτικά. Σημειώνεται ότι κάθε είδος χρειάζεται και το ανάλογο φάρμακο, καθώς και διαφορετική αντιμετώπιση, επομένως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα πιθανά προβλήματα.



Οι τιμές τους ξεκινούν από 25 ευρώ για ένα μέσο διαμέρισμα και ποικίλλουν αναλόγως το πρόβλημα και το εμβαδόν του σπιτιού. Για επαγγελματικούς χώρους μπορεί να ξεκινήσουν από 60 ευρώ, ενώ ίσως η πιο ακριβή και δύσκολη αντιμετώπιση είναι κατά των τερμιτών.

Οι ειδικοί συστήνουν μία επανάληψη κάθε άνοιξη, ενώ στην περίπτωση που εντοπιστούν προβλήματα, γίνονται έκτακτες επεμβάσεις μέσα στο καλοκαίρι ή μία επαναληπτική διαδικασία μετά από έξι μήνες.

Ποιες είναι οι κύριες απειλές

Ο κύριος κίνδυνος στον αστικό ιστό είναι οι κατσαρίδες, οι οποίες φωλιάζουν στα φρεάτια, σε αποθήκες ή σε σκοτεινά σημεία του σπιτιού. Η ζεστή θερμοκρασία και η υγρασία τις ευνοεί να αναπαραχθούν και να πολλαπλασιαστούν, ενώ οι έντονες μυρωδιές από φλούδες φρούτων, άδεια μπουκάλια μπύρας, ή ζωοτροφές τις προσελκύουν στο διαμέρισμά μας.

Για όσους έχουν κήπο στο σπίτι ή κάποιο πάρκο κοντά, θα έρθουν σε επαφή με πολλά κουνούπια. Ειδικά τα στάσιμα νερά τα ευνοούν, επομένως οι χώροι που ποτίζονται αποτελούν κύρια εστία για τον εντοπισμό του είδους. Με την έξαρση του Asian tiger (κουνούπι-τίγρης) στη χώρα μας, που προκαλεί πολλαπλά τσιμπήματα στον άνθρωπο, καθώς και αρκετές ασθένειες που μεταδίδονται μέσω αυτού του εντόμου, είναι σημαντικό να τα κρατάμε μακριά.

Για όσους πρόκειται να ταξιδέψουν μέσα στο καλοκαίρι, αυτό που χρειάζεται να προσέξουν πολύ είναι οι κοριοί, που εντοπίζονται ακόμα και στα πιο ακριβά ξενοδοχεία, στα αεροδρόμια και τα λιμάνια. Σίγουρα δεν θέλουμε μαζί με τα σουβενίρ στη βαλίτσα μας να φέρουμε πίσω και τα αυγά τους.

Όσοι έχουν κατοικίδια ή ζουν και εργάζονται κοντά σε χώρους με ζώα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα τους ψύλλους, ενώ τα ξύλινα έπιπλα και τα πατώματα, γίνονται ευχάριστη τροφή για τους τερμίτες, τα σκαθάρια και το σαράκι.

Τέλος, τα ποντίκια και τα φίδια είναι πιο συχνά σε χώρους εκτός του αστικού ιστού, ψηλά ξερόχορτα και αποθήκες ευνοούν τα τρωκτικά να φωλιάσουν και να μας πλησιάσουν στην αναζήτηση τροφής.

Αναλόγως λοιπόν το πρόβλημα, υπάρχει και η κατάλληλη αντιμετώπιση μέσω μίας προληπτικής απεντόμωσης και απολύμανσης.

Τι μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας

Μία σωστή απολύμανση, για να είναι επιτυχημένη και να μας προστατεύσει από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες, χρειάζεται και την κατάλληλη προετοιμασία. Για αυτό οι ειδικοί δίνουν συγκεκριμένες συμβουλές:

Κρατάμε το σπίτι καθαρό : Τα έντομα και τα παράσιτα φωλιάζουν σε σκοτεινά σημεία. Όσο πιο καθαρό και τακτοποιημένο είναι ένα σπίτι, τόσο πιο δύσκολο είναι σε αυτά να μείνουν μέσα.

: Τα έντομα και τα παράσιτα φωλιάζουν σε σκοτεινά σημεία. Όσο πιο καθαρό και τακτοποιημένο είναι ένα σπίτι, τόσο πιο δύσκολο είναι σε αυτά να μείνουν μέσα. Πετάμε συχνά τα σκουπίδια : Η ζέστη κάνει τα φαγητά να χαλάνε πιο γρήγορα, με τη μυρωδιά τους να γίνεται ενοχλητική και για εμάς. Όμως τα ζωύφια την αναζητούν και την εντοπίζουν ακόμα και από μακριά. Για αυτό πετάμε συχνά τα σκουπίδια, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες και δεν αφήνουμε φρούτα και λαχανικά να σαπίζουν. Κλείνουμε καλά σε αεροστεγή δοχεία δημητριακά και άλλα τρόφιμα και φροντίζουμε να έχουμε καθαρό ψυγείο και ντουλάπια.

: Η ζέστη κάνει τα φαγητά να χαλάνε πιο γρήγορα, με τη μυρωδιά τους να γίνεται ενοχλητική και για εμάς. Όμως τα ζωύφια την αναζητούν και την εντοπίζουν ακόμα και από μακριά. Για αυτό πετάμε συχνά τα σκουπίδια, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες και δεν αφήνουμε φρούτα και λαχανικά να σαπίζουν. Κλείνουμε καλά σε αεροστεγή δοχεία δημητριακά και άλλα τρόφιμα και φροντίζουμε να έχουμε καθαρό ψυγείο και ντουλάπια. Επισκευάζουμε ρωγμές στο σπίτι : Μία τρύπα στον τοίχο ή μία ρωγμή στο πάτωμα, μπορούν να αποτελέσουν φωλιά για τα έντομα. Φροντίζουμε να κάνουμε τις απαραίτητες επισκευές μέσα στο σπίτι και ειδικά στα ξύλα, για να μην επιτρέψουμε στα έντομα να εγκατασταθούν. Παράλληλα, ελέγχουμε αν υπάρχουν εξωτερικές ζημιές, όπως ένα σπασμένο παράθυρο στο υπόγειο ή μία τρύπα στο πατάρι, που θα επιτρέψει σε αδέσποτα ζώα ή τρωκτικά να μπουν μέσα. Οι αδέσποτες γάτες μπορούν να μεταφέρουν ψύλλους, και ακόμα και αν φύγουν από το σπίτι, οι ψύλλοι θα μείνουν.

: Μία τρύπα στον τοίχο ή μία ρωγμή στο πάτωμα, μπορούν να αποτελέσουν φωλιά για τα έντομα. Φροντίζουμε να κάνουμε τις απαραίτητες επισκευές μέσα στο σπίτι και ειδικά στα ξύλα, για να μην επιτρέψουμε στα έντομα να εγκατασταθούν. Παράλληλα, ελέγχουμε αν υπάρχουν εξωτερικές ζημιές, όπως ένα σπασμένο παράθυρο στο υπόγειο ή μία τρύπα στο πατάρι, που θα επιτρέψει σε αδέσποτα ζώα ή τρωκτικά να μπουν μέσα. Οι αδέσποτες γάτες μπορούν να μεταφέρουν ψύλλους, και ακόμα και αν φύγουν από το σπίτι, οι ψύλλοι θα μείνουν. Καθαρίζουμε τα φρεάτια : Εκεί βρίσκονται οι περισσότερες φωλιές από κατσαρίδες που μέσω των σωληνώσεων θα μπουν στο σπίτι. Φροντίζουμε να κάνουμε έναν ετήσιο καθαρισμό με τη βοήθεια ειδικού για να μειώσουμε τον κίνδυνο πολλαπλασιασμού τους.

Βάζουμε σίτες: Παράθυρα αλλά και αποχετεύσεις θα γίνουν η είσοδος για κουνούπια, μύγες και άλλα έντομα. Φροντίζουμε να προστατεύουμε το σπίτι, επιτρέποντας παράλληλα την είσοδο καθαρού αέρα.

: Εκεί βρίσκονται οι περισσότερες φωλιές από κατσαρίδες που μέσω των σωληνώσεων θα μπουν στο σπίτι. Φροντίζουμε να κάνουμε έναν ετήσιο καθαρισμό με τη βοήθεια ειδικού για να μειώσουμε τον κίνδυνο πολλαπλασιασμού τους. Βάζουμε σίτες: Παράθυρα αλλά και αποχετεύσεις θα γίνουν η είσοδος για κουνούπια, μύγες και άλλα έντομα. Φροντίζουμε να προστατεύουμε το σπίτι, επιτρέποντας παράλληλα την είσοδο καθαρού αέρα. Αποπαρασίτωση στα κατοικίδια: Για όσους έχουν σκυλιά ή γάτες μέσα στο σπίτι, πρέπει να χρησιμοποιούν ειδικά κτηνιατρικά σκευάσματα αποπαρασίτωσης κάθε μήνα ειδικά την περίοδο που έχει ζέστη, που λειτουργούν ενάντια σε ψύλλους και κοριούς.

στα κατοικίδια: Για όσους έχουν σκυλιά ή γάτες μέσα στο σπίτι, πρέπει να χρησιμοποιούν ειδικά κτηνιατρικά σκευάσματα αποπαρασίτωσης κάθε μήνα ειδικά την περίοδο που έχει ζέστη, που λειτουργούν ενάντια σε ψύλλους και κοριούς. Καθαρίζουμε μετά από ταξίδι : Μόλις επιστρέψουμε από τις διακοπές μας, φροντίζουμε να πλύνουμε όλα τα ρούχα και τις αποσκευές μας, ώστε να μην μεταφέρουμε τυχόν αυγά.

: Μόλις επιστρέψουμε από τις διακοπές μας, φροντίζουμε να πλύνουμε όλα τα ρούχα και τις αποσκευές μας, ώστε να μην μεταφέρουμε τυχόν αυγά. Απευθυνόμαστε στις τοπικές αρχές: Οι δήμοι και οι κοινότητες είναι υπεύθυνοι για τον καθαρισμό των φρεατίων στους δρόμους, τη συντήρηση δημόσιων πάρκων και τις επισκευές σωληνώσεων. Απευθυνόμαστε και επιμένουμε ώστε να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες.

Τι πρέπει να προσέξουμε

Πολύς κόσμος δεν θέλει να ειδοποιήσει επαγγελματία, ενώ αρκετοί θα κάνουν κάποια ενέργεια μόνο εάν αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα. Μπορούμε να κάνουμε απεντόμωση μόνοι μας; Σε γεωπονικά καταστήματα κυκλοφορούν πολλά βιοκτόνα τα οποία μας επιτρέπουν να ενεργήσουμε και μόνοι μας κατά των εντόμων ή των τρωκτικών.

Όμως υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι από τους οποίους πρέπει να προφυλαχτούμε.

Μιλώντας με επαγγελματίες, αλλά και με το Τμήμα Μυοκτονίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μας συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή στην ετικέτα των προϊόντων. Κάθε φάρμακο έχει διαφορετικές λειτουργίες, προφυλάσσει από διαφορετικά είδη και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα εάν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά. Για αυτό, πριν χρησιμοποιήσουμε ένα φάρμακο διαβάζουμε προσεκτικά την ετικέτα και τηρούμε πιστά τις οδηγίες χρήσης.

Παράλληλα, αποφεύγουμε βιοκτόνα που κυκλοφορούν στο εμπόριο αλλά αναγράφουν ότι προορίζονται για επαγγελματική χρήση. Ενδεχομένως, αν τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς να ξέρουμε καλά, να προκαλέσουμε σοβαρότερα προβλήματα, ειδικά σε φυτά και στα αγαπημένα μας κατοικίδια.

Παράλληλα, πρέπει να τηρούμε βασικούς κανόνες ασφαλείας όταν ερχόμαστε σε επαφή με τα χημικά προϊόντα. Αν αποφασίσουμε να κάνουμε απεντόμωση μόνοι μας πρέπει να φορέσουμε μία απλή μάσκα στο πρόσωπο και μακριά ρούχα, ώστε να αποτρέψουμε την επαφή με το δέρμα για τυχόν εγκαύματα. Επίσης, αφήνουμε τον χώρο μέχρι να στεγνώσει το φάρμακο και αποτρέπουμε τα παιδιά και τα κατοικίδια για τουλάχιστον μία ώρα να έρθουν σε επαφή.

Σημειώνεται ότι όλα τα φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά είναι εγκεκριμένα από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο του ΥΠΑΑΤ και είναι ασφαλή για τον άνθρωπο. Ωστόσο, εφίσταται η προσοχή για τυχόν προϊόντα που δεν έχουν ελεγχθεί αλλά μπορεί να βρίσκονται στην αγορά. Αν έχουμε αμφιβολίες απευθυνόμαστε στη σελίδα του υπουργείου ή σε επαγγελματίες για να μας συμβουλεύσουν στη χρήση τους.

Σημειώνεται ότι η αύξηση της θερμοκρασίας ακόμα και τους χειμερινούς μήνες ευνοεί τον πολλαπλασιασμό του πληθυσμού των εντόμων. Όπως μας λένε οι επαγγελματίες, παρατηρείται έξαρση κάθε είδους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Η ειδική επιτροπή νοσημάτων του υπουργείου Υγείας παρατηρεί τα στοιχεία και δίνει τις απαραίτητες οδηγίες για την προστασία από τα προβλήματα υγείας. Επομένως, είναι σημαντικό να λειτουργούμε και εμείς προληπτικά, συμβάλλοντας στη βελτίωση του προβλήματος.

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