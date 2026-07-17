Σίλα Γεντζόγλου: Από το ντουέτο με τον Αργυρό στη σύλληψη για ναρκωτικά
Η διάσημη τραγουδίστρια συνελήφθη μαζί με άλλους Τούρκους καλλιτέχνες στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για ναρκωτικά στην Τουρκία
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- Η τραγουδίστρια Σίλα Γεντζόγλου συνελήφθη στην Τουρκία στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για ναρκωτικά μαζί με άλλους 24 γνωστούς καλλιτέχνες και επιχειρηματίες.
- Από τους συλληφθέντες, 4 κρατήθηκαν στη φυλακή, ενώ 12, μεταξύ αυτών και η Σίλα, αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους δικαστικού ελέγχου.
- Κατά την άφιξή της στο δικαστήριο, η Σίλα εμφανίστηκε καταβεβλημένη και δεν απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.
- Στην έρευνα στο σπίτι του Ιλιάς Γιαλτσίντα βρέθηκαν ζυγαριά και υλικά που σχετίζονται με χρήση ναρκωτικών ουσιών.
- Η Σίλα είναι γνωστή στην Ελλάδα και από το πρόσφατο ντουέτο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό σε συναυλία στην Κωνσταντινούπολη.
Με σκυμμένα κεφάλια και καταρρακωμένα πρόσωπα εμφανίστηκαν στις τουρκικές δικαστικές αρχές μετά τη σύλληψή τους διάσημοι Τούρκοι καλλιτέχνες, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο μίας ευρείας έρευνας για ναρκωτικά, υπό τον συντονισμό της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Μπακιρκόι.
Συνολικά τέθηκαν υπό κράτηση 25 άτομα γνωστοί στο κοινό ως καλλιτέχνες, ηθοποιοί, επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.
Αναμεσά τους, η τραγουδίστρια Σίλα Γεντζόγλου, γνωστή στην Ελλάδα από το πρόσφατο ντουέτο της με τον Κωνστναντίνο Αργυρό, ο Ιλιάς Γιαλτσίντας, ο Μεχμέτ Φατίχ Ακσόι, ο Ατές Ιντζέ, ο Σεφίκ Ομέρ Ντόλμαν, η Αϊμπιουκέ Αλντερέ, η Αϊσέ Νουρ Μπαλτζή, η Ιρέμ Χαζνεντάρ και ο Όνερ Φαρούκ Ισίκ.
Από τους υπόπτους που παραπέμφθηκαν στο δικαστικό μέγαρο, 4 άτομα συνελήφθησαν και 12 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους δικαστικού ελέγχου, μεταξύ των οποίων και η Σίλα.
Κατά την άφιξή της στο δικαστήριο, η Σίλα Γεντζόγλου φαινόταν αρκετά καταβεβλημένη, αφήνοντας αναπάντητες τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.
Δώδεκα από τους κρατούμενους, των οποίων οι διαδικασίες στο αστυνομικό τμήμα ολοκληρώθηκαν, μεταφέρθηκαν το απόγευμα στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο για λήψη δειγμάτων αίματος και μαλλιών.
Οι ύποπτοι Ιλιάς Γιαλτσίντας, Αϊσέ Νουρ Μπαλτζή, Ορχάν Γιλντίζ και Σεφίκ Ομέρ Ντόλμαν, των οποίων οι ανακρίσεις ολοκληρώθηκαν, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη φυλακή.
Στην έρευνα στο σπίτι του Ιλιάς Γιαλτσίντα εντοπίστηκαν ακριβής ζυγαριά και υλικά που θεωρούνται για χρήση ουσιών.
Η Σίλα είχε κάνει ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, κατά την διάρκεια συναυλίας που πραγματοποίησε ο τραγουδιστής στο Harbiye Cemil Topuzlu Open Air Theatre της Κωνσταντινούπολης, όπου οι δύο καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί το «Yanımda Uyu / Αχ Καρδιά Μου».