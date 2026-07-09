Ιός Δυτικού Νείλου: Το πρώτο κρούσμα για φέτος καταγράφηκε στην Αγία Παρασκευή

Snapshot Ο ΕΟΔΥ κατέγραψε το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου για το 2026 στην Αγία Παρασκευή, πρόκειται για μηνιγγοεγκεφαλίτιδα σε άτομο άνω των 60 ετών.

Ο ιός μεταδίδεται μέσω τσιμπημάτων μολυσμένων κουνουπιών, ενώ οι άνθρωποι δεν μεταδίδουν τον ιό απευθείας σε άλλους ανθρώπους ή κουνούπια.

Η πλειονότητα των μολύνσεων είναι ασυμπτωματική ή ήπια, αλλά ένα μικρό ποσοστό κάτω του 1% μπορεί να εκδηλώσει σοβαρή νευρολογική νόσο.

Ο ΕΟΔΥ συνιστά αυστηρή τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την επικράτεια καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου κυκλοφορίας τους. Snapshot powered by AI

Το πρώτο περιστατικό λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου για την περίοδο μετάδοσης 2026, κατέγραψε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Πρόκειται για περιστατικό μηνιγγοεγκεφαλίτιδας, σε άτομο ηλικίας άνω των 60 ετών. Τα συμπτώματα είχαν ξεκινήσει στα τέλη Ιουνίου 2026 και ως πιθανότερος τόπος έκθεσης προσδιορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής στην Αττική.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών, τα οποία έχουν μολυνθεί από -κυρίως άγρια- πτηνά. Οι άνθρωποι που μολύνονται δεν μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια ή σε άλλους ανθρώπους (με άμεση επαφή), σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ. Στην πλειονότητά τους τα άτομα που μολύνονται δεν νοσούν ή παρουσιάζουν μόνο ήπια συμπτώματα. Ωστόσο, σε ένα μικρό ποσοστό -κάτωαπό 1%- εκδηλώνουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει το νευρικό σύστημα, κυρίως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα. Η μεγάλη ηλικία, η ανοσοκαταστολή και τα χρόνια υποκείμενα νοσήματα αποτελούν τους πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση και απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές.

Κρούσματα της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφονται σε πολλές χώρες παγκοσμίως, όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σε ετήσια βάση, κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες. Από το 2010 και μετά, καταγράφονται κρούσματα και στη χώρα μας, σε ετήσια βάση, με αποτέλεσμα να θεωρείται αναμενόμενη η επανεμφάνιση περιστατικών σε κάθε περίοδο μετάδοσης. Ως εκ τούτου, τον Μάιο, ο ΕΟΔΥ ενημέρωσε τους επαγγελματίες υγείας πανελλαδικά για την ανάγκη εγρήγορσής τους για τη νόσο και εξέδωσε συστάσεις για το κοινό, σχετικά με τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια.

Μέτρα προφύλαξης

Καθώς η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι περιοχές στις οποίες θα κυκλοφορήσει ο ιός και θα εμφανισθούν κρούσματα δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια. Ως εκ τούτου, o ΕΟΔΥ συστήνει στους πολίτες να λαμβάνουν επιμελώς ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών:

- Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώματος και χώρου (σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης), σήτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά / ανεμιστήρες, κατάλληλα (μακριά) ρούχα.

- Μην αφήνετε στάσιμα νερά πουθενά. Με τον τρόπο αυτό, βοηθάτε ουσιαστικά να περιοριστούν οι εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών στους ιδιωτικούς σας χώρους (όπου δεν μπορούν να παρέμβουν οι αρμόδιες αρχές). Συγκεκριμένα:

Ελέγχετε τακτικά και προσεκτικά αυλές, κήπους, βεράντες, ταράτσες, μπαλκόνια, χωράφια και οικόπεδα για ύπαρξη εστιών στάσιμων νερών και εξαλείψτε τις εστίες αυτές.

Όλα τα αντικείμενα που μαζεύουν νερό: αναποδογυρίστε τα ή καλύψτε τα ή ανανεώνετε το νερό τους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Καθαρίστε υδρορροές, φρεάτια και λούκια.

Καλύψτε με σήτα τους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων.

Προσοχή: Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 50 ετών), άτομα με ανοσοκαταστολή και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα πρέπει να λαμβάνουν ατομικά μέτρα προστασίας από κουνούπια με ιδιαίτερη συνέπεια, καθώς κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά.

Περισσότερες πληροφορίες και επιδημιολογικά δεδομένα για τον ιό του Δυτικού Νείλου και τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ.